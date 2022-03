Audi A6 e-tron Avant : le break électrique avec 700 kilomètres d’autonomie

En 2021 Audi dévoilait au salon de Pékin le concept A6 e-tron 100 % électrique. Cette année le constructeur automobile allemand nous présente sa variante, le break Avant qui vient parachever l’électrification de sa gamme.

Après une première présentation en chine de sa sportback électrique, la future Audi A6 est de retour pour faire son entrée dans la gamme électrique du constructeur allemand. Initialement prévue pour être présentée au salon de l’automobile de Genève, la A6 Avant e-tron concept a finalement été dévoilée à distance lors de la conférence annuelle de la marque. Il s’agit d’un grand break électrique qui se rapproche des modèles A6 et A7 thermiques. Ce nouveau modèle promet une batterie à recharge ultra-rapide et 700 kilomètres d’autonomie. Autant d’atouts qui font la différence mais qui ne seront peut être pas à portée de toutes les bourses.

Audi A6 e-tron Avant : un break électrique au design racé

L’Audi A6 Avant e-tron concept est un gros break qui présente les mêmes dimensions que la berline. Avec ses 4,96 m de long et 1,44 m de haut, il se positionne entre l’A6 actuelle et le coupé A7 Sportback. Sa largeur parait démesurée (1,96 m) et pourrait être légèrement réduite lors du passage à la production. Le tout est campé sur de grosses jantes de 22 pouces aux quatre coins de l’auto (2,95 m d’empattement).

Vue avant de la Audi A6 Avant e-tron

L’Audi A6 Avant e-tron reprend aussi la face de la berline. La calandre Singleframe (signature caractéristique d’Audi depuis 2004), est bien présente sur ce modèle et le sera sur toute la gamme électrique e-tron. Les phares matriciels sont finement dessinés et lui confèrent un regard acéré. Audi communique par ailleurs sur une signature lumineuse configurable par le propriétaire à l’ouverture et fermeture du véhicule. Seules les entrées d’air de chaque côté du bouclier sont modifiées par rapport à la berline. Celles-ci comportent un enjoliveur en aluminium, matériau également repris sur l’encadrement supérieur des fenêtres jusqu’au nouveau becquet de toit.

Vue arrière de la Audi A6 Avant e-tron

Une recharge ultra-rapide et 700 km d’autonomie

C’est le principal défi que doivent relever les constructeurs automobiles : permettre une recharge rapide des véhicules. Pour ce faire, en parallèle de sa plateforme électrique modulaire MEB destinée à ses modèles à gros volumes, le groupe Volkswagen a développé la plateforme modulaire PPE (Pemium Plateform Electric). Cette plateforme a été conçue avec la participation de Porsche. Grâce à cette nouvelle architecture, non seulement le temps de charge peut être réduit mais en plus l’autonomie peut être augmentée. En faisant appel à la technologie 800 volts, la PPE autorise une puissance de charge de 270 kW sur un réseau de bornes rapides. Audi annonce pouvoir récupérer 300 km d’autonomie en 10 minutes. S’ajoute à cela un système embarqué de 22 kW pour la charge en courant alternatif. La plateforme permet également d’accueillir dans le soubassement, entre les essieux, des accumulateurs de grande capacité, de l’ordre de 100 kWh.

Une technologie 800 volts qui autorise une puissance de charge de 270 kW

« Avec l’Audi A6 Avant e-tron concept, nous offrons un aperçu totalement tangible des futurs modèles de production sur notre nouvelle plateforme technologique PPE », Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi pour le développement technique.

L’A6 e-tron sera le deuxième modèle lancé par la marque sur cette fameuse plateforme PPE, juste après le Q6 e-tron fin 2023. Même si pour le moment tout cela n’en est qu’au stade de conception, la Audi A6 e-tron Avant, si elle surmonte ces défis technologiques, pourrait se placer en concurrence directe avec la Tesla Model S. Pour en avoir le cœur net il faudra attendre la présentation de sa version définitive courant 2023.