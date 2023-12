Auchan Télécom : le forfait mobile 3 Go à seulement 1,99€ mais l’offre ne durera pas longtemps

Imaginez les yeux émerveillés de votre petit dernier qui découvre le rayon confiseries de votre supermarché, eh bien, c’est un peu le même effet que vous obtiendrez en découvrant ce forfait. Parce qu’en ces temps de crise, il n’y a pas de petites économies, voici une offre mobile à ne surtout pas rater.

Auchan Télécom vous présente son forfait de 3 Go à seulement 1,99€. Encore moins cher que votre café du matin ou même que vos paquets de pâtes ! Pour vous ou pour votre bout’choux, c’est un bon plan mobile ultra-intéressant. Parce que même nos bambinos ont besoin de rester connectés à l’ère des poupées high-tech et des jouets intelligents. Préparez-vous à dire adieu aux cris stridents dus aux données manquantes et bonjour aux appels sereins, grâce au forfait idéal pour vos mini-aventuriers.

Auchan Télécom : le forfait 3 Go ne connaît pas l’inflation

C’est une offre pour tous les dénicheurs de bonnes affaires de France et de Navarre. Mais pas seulement. C’est le bon plan idéal pour acheter le tout premier forfait à la prunelle de vos yeux. Si ça, ce n’est pas un joli présent à glisser au pied du sapin… On ne sait plus ce que c’est !

Cette promo choc s’adresse tout particulièrement à ceux qui n’ont pas besoin de naviguer sur Internet à longueur de journée, préférant se plonger dans un livre plutôt que dans les écrans, ou optant tout simplement pour le streaming sur leur télévision ou tablette.

C’est aussi le forfait idéal pour pouvoir demander à votre enfant pourquoi il n’est pas encore rentré de l’école ou pour lui envoyer le fameux « il faut qu’on parle, ton bulletin est arrivé » (oups).

Ce forfait vous fera surtout économiser quelques euros sur votre facture tous les mois, et ça, ce n’est pas négligeable par les temps qui courent. Le forfait 3 Go était présenté jusqu’à maintenant à 4,99€, il passe aujourd’hui à 1,99€, une économie de 3€ tous les mois ? Vous pourrez acheter deux paquets de pâtes supplémentaires, vos enfants vont vraiment êtres les plus heureux au monde !

Mais attention mesdames et messieurs, cette série est limitée jusqu’au 18 décembre. N’attendez pas qu’elle vous passe sous le nez.

Pour mettre la main sur ce forfait, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page du forfait sur Auchan Télécom. Cliquez sur « j’en profite » et tadam, le forfait est dans votre panier, prêt à être à vous.

On nous dit aussi dans l’oreillette qu’il n’y a pas besoin d’être client Auchan Télécom pour souscrire à cette offre. Et oui, c’est notre cadeau de fin d’année, ne nous remerciez pas. Pour le reste, la carte SIM est à 10€ et c’est sans engagement. Donc si votre bout’choux n’a pas bien fait ses devoirs, vous pouvez tout à fait résilier votre offre à tout moment.

Forfait 3 Go Auchan Télécom : on en pense quoi ?

Auchan Télécom s’allie avec le réseau de Bouygues Telecom, actuellement classé en deuxième position parmi les réseaux mobiles les plus performants de France. Une alliance idéale pour rester connecté partout, même lors de vos aventures hivernales sur les pistes de ski. Ce forfait propose une enveloppe de 3 Go d’internet 4G incluse valable en France métropolitaine, DOM et Europe.

Une offre qui vous permettra de surfer quelque peu pour trouver les meilleurs bons plans sur meilleure-innovation, on dit ça, on ne dit rien…

Pour le reste : les appels sont limités à 3h (mais bon, les jeunes n’aiment plus appeler de nos jours) et les SMS/MMS sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM. Pas mal non ?

En même temps c’est difficile d’y croire…

Les plus Prix compétitif,

Forfait complet,

Couverture réseau Bouygues Telecom,

Forfait sans engagement. Les moins Service client,

Avis clients mitigés,

Dépassement de forfait onéreux,

Carte SIM à 10€.

Que vous soyez un amateur de livres, un expert en économies, ou simplement à la recherche d’une offre aussi légère qu’un Kinder Maxi, Auchan Télécom a concocté le forfait parfait pour vous. L’offre se termine le 18 décembre, et il n’y en aura pas pour tout le monde…

