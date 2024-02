Un forfait mobile 20 Go à moins de 6€ ? La promo inratable et sans engagement d’Auchan Telecom

Auchan Télécom vient secouer ses concurrents avec plusieurs offres assez incroyables. Bien moins cher que le prix d’un café artisanal dans votre quartier branché, ces forfaits combinent générosité en data et petit prix, sans vous lier les mains, avec un engagement longue durée. Finalement la meilleure des relations, non ?

Imaginez un peu : pour le prix d’un jambon beurre à l’heure actuelle, vous voilà équipé pour surfer, streamer, et partager sans compter. Pas besoin de chercher la petite bête, cette offre est clairement une affaire à ne pas rater. Auchan Télécom vous présente son forfait de 20 Go à seulement 5,99€. Mais d’autres offres sont aussi à découvrir… On en parle ?

Auchan Télécom : le forfait 20 Go ne connaît pas l’inflation

C’est une offre pour tous les dénicheurs de bonnes affaires de France et de Navarre. Mais pas seulement. C’est le bon plan idéal pour streamer sans pleurer devant votre facture à la fin du mois. À vous les heures devant Instagram, Netflix, TikTok, et autre sans tomber en rade de Go dans le métro.

Un forfait à 20 Go de data offert pour la modique somme de 5,99€ par Auchan Télécom. Contre 9,99€ à la base. On ne dit pas non à 4€ d’économies à chaque fin de mois, à la fin de l’année ça fait quand même 48€ ! De quoi vous acheter quelques jambons beurre en plus…

Mais attention mesdames et messieurs, cette série est limitée jusqu’au 18 décembre. N’attendez pas qu’elle vous passe sous le nez.

Pour mettre la main sur ce forfait, rien de plus simple. Rendez-vous sur Auchan Télécom. Cliquez sur le forfait qui vous intéresse le plus. Parce que oui, ce n’est pas le seul en promotion ! 80 Go à 7,99€ pour les accros au téléphone et 5 Go à 3,99€ pour ceux qui n’ont pas besoin des réseaux pour vivre. Une fois votre forfait choisi, il sera directement dans votre panier, plus qu’à payer avant d’en profiter.

On nous dit aussi dans l’oreillette qu’il n’y a pas besoin d’être client Auchan Télécom pour souscrire à cette offre. Pour le reste, la carte SIM est à 1€ seulement et c’est sans engagement. Donc si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pouvez partir à tout moment ! C’est tout bénef.

Forfait 20 Go Auchan Télécom : on en pense quoi ?

Auchan Télécom collabore avec Bouygues Telecom, reconnu pour son excellente performance en France, pour offrir une expérience mobile fiable. Ce partenariat garantit une connexion de qualité, même dans les endroits les plus reculés, comme les stations de ski cet hiver par exemple. Le forfait comprend 20 Go de données 4G utilisables en métropole, dans les DOM et en Europe, idéal pour ceux qui cherchent à rester connectés sans se ruiner.

Une offre qui vous permettra de surfer quelque peu pour trouver les meilleurs bons plans sur meilleure-innovation, on dit ça, on ne dit rien…

Pour le reste : les appels, SMS et MMS sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM. Pas mal non ?

Les plus Prix compétitif,

Forfait complet,

Couverture réseau Bouygues Telecom,

Forfait sans engagement. Les moins Service client,

Avis clients mitigés.

Alors convaincu ? On vous rappelle, vous avez le choix entre trois offres : 5 Go à 3,99€ (exclusivité web), les 20 Go à 5,99€ ou le forfait 80 Go à 7,99€. Vous n’avez plus qu’à vous rendre sur Auchan Télécom pour choisir le vôtre avant que l’offre ne s’arrête !