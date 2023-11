Aspirateur robot : 5 astuces à connaître absolument pour le rendre plus efficace

Que cela concerne la préparation, l’entretien ou la gestion, il existe de nombreux moyens qui permettent à votre aspirateur robot de faire son travail plus efficacement (surtout si vous avez un Roborock).

Votre aspirateur robot a une fonction simple : vous aidez dans le nettoyage des sols de votre maison. Mais, s’il semble complétement autonome, vous pourrez le rendre encore plus efficace avec quelques tips à connaitre. Qu’ils soient ponctuels ou uniques, nous vous livrons tous nos conseils pour optimiser l’utilisation de votre robot de compagnie et le rendre encore plus efficace qu’il ne l’était.

1. Retourner les chaises sur votre table

La première chose à savoir lors de l’utilisation de votre aspirateur robot, c’est qu’il ne détecte pas tout. Des petits objets dont on ne pense pas forcément pourraient être aspirés ou perçus par la machine comme un obstacle à éviter. Ainsi, ramassez câbles, chaussures, peluches ou autres objets qui pourraient faire buger le robot.

L’un des oublis les plus fréquents lors de l’utilisation d’un aspirateur robot sont les chaises. Pensez à mettre vos chaises retournées sur une table avant le nettoyage. Nombre de robots aspirateurs ont du mal à les détecter et prennent un temps fou à tourner autour, voir se coincent entre les quatre pieds. Un petit geste pour éviter de redémarrer votre aspirateur robot à chaque passage dans la salle à manger.

3. Vérifier la luminosité dans vos pièces

La plupart des robots aspirateurs peuvent, sur le papier, nettoyer votre maison dans l’obscurité. Mais leur performance est impactée. Pour une meilleure efficacité, faites en sorte d’avoir le plus de lumière possible dans vos pièces (les capteurs de saleté seront alors à leur plein potentiel). Comme une plante, l’aspirateur robot a besoin d’être éclairé pour grandir. Il en faut peu pour être performant : quelques rayons de soleil et adieu la poussière.

Dans l’obscurité, votre aspirateur robot a moins de chance d’être efficace

2. Enlever vos tapis à poils longs

Enfin, la question des tapis est épineuse. Pour éviter que vos modèles berbères ne soient pas effilochés par le robot, pensez à bien cacher les pompons, les fils qui dépassent et pourraient être aspiré par l’appareil. Aussi, retirer les tapis à poils longs — ils devront être nettoyés par vos soins. L’aspirateur robot n’étant pas encore capable de faire la différence entre le tapis et la saleté pourraient tout aspirer sur son passage et se prendre les pieds… dans le tapis.

4. Ne négligez pas l’entretien régulier de votre aspirateur robot

Si le robot aspirateur nettoie toute votre maison, il ne se nettoie pas encore parfaitement tout seul. Le Roborock S8 Pro Ultra possède, certes, une fonctionnalité de vidange et d’aspiration automatique du robot vers la station, il n’en demeure pas moins indispensable de l’entretenir.

Un nettoyage du robot est nécessaire au moins chaque mois, voir chaque semaine en fonction de son utilisation : enlever les cheveux sur les roues, laver les filtres, nettoyer la poussière sur les brosses, essuyer les capteurs… Sur le manuel de votre appareil est détaillé toutes les procédures pour un nettoyage optimal. Une étape à ne surtout pas oublier, au risque de perdre de l’efficacité sur votre aspirateur.

Il est généralement conseillé de changer les filtres de votre aspirateur au moins une fois par an.

5. Prenez le temps de créer des zones et des horaires de nettoyage

Lors de votre première utilisation, il est très important d’enlever tous les objets de votre maison qui seront amenés à bouger dans le temps. Lors de sa première cartographie, le robot aspirateur ne pourra visualiser que les meubles inamovibles qu’il faudra éviter et ainsi se faire une idée précise de la zone de nettoyage de votre maison.

Pour optimiser l’utilisation de votre robot aspirateur, prenez le temps de mettre en place des zones de nettoyage ainsi que des horaires. Planifiez des sessions de nettoyage à des heures où votre maison est habituellement vide permettra à l’appareil de travailler sans être entravé par les mouvements des habitants.

Les zones de nettoyage, elles, peuvent prendre un peu de temps à mettre en place, mais sont indispensables pour mettre en place une routine : quelles pièces, pour quels jours ? Quels sont endroits à éviter ? …