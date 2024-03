Nettoyer votre four sans produits chimiques : 3 astuces de grands-mères

Nettoyer son four, voilà une corvée dont on se passerait bien. Pourtant, grâce à ces 3 techniques aussi écologiques qu’efficaces, cette tâche normalement ingrate va devenir un vrai jeu d’enfant !

Le saviez-vous ? Nettoyer son four ne rime pas forcément avec utiliser des produits chimiques ultra-puissants. Dans cet article, nous vous révélons les meilleures astuces de grand-mère pour donner une nouvelle jeunesse à votre four tout en respectant l’environnement.

A lire aussi Mini four : les 5 meilleurs modèles pour cuisiner sans prendre de place

Le vinaigre blanc pour l’entretien courant

Le meilleur des produits nettoyants écologiques est le meilleur moyen de nettoyer votre four au quotidien. Pour une utilisation courante, il vous suffira de vaporiser les parois de votre four, et de laisser le vinaigre agir pendant quelques heures afin d’essuyer avec une éponge.

Pour plus d’efficacité, vous pouvez mettre deux grosses cuillères de vinaigre blanc dans un récipient pouvant passer au four avec un peu d’eau. Après avoir vaporisé les surfaces, placer le contenant dans le four et allumez celui-ci à une température de 100°C. Vous n’aurez ensuite plus qu’à frotter, puis rincer vos parois.

Le vinaigre blanc fait des miracles pour nettoyer l’intérieur du four

Le bicarbonate de soude vient à bout des graisses récalcitrantes

Pour les tâches les plus coriaces, mélangez une demi-tasse de bicarbonate avec deux cuillères à soupe d’eau. Vous obtenez alors une pâte blanche que vous n’avez plus qu’à appliquer sur les surfaces graisseuses de votre four. Laissez agir pendant une nuit entière. Le lendemain, vous n’avez plus qu’à frotter, puis à rincer avec une éponge humide.

Comment nettoyer sa grille de four ?



Voilà une astuce qui devrait vous changer la vie. Vous en avez marre d’essayer de glisser votre éponge dans les recoins de la grille de votre four ? Alors, plongez cette dernière dans une grande bassine remplie d’eau. Ajoutez du bicarbonate de soude ou des cristaux de soude et laissez l’ensemble reposer pendant toute une nuit. Vous n’aurez alors plus qu’à rincer à l’eau claire, et éventuellement frotter légèrement les tâches les plus difficiles.

A lire aussi Ce nouveau four traditionnel veut détrôner les air fryers

Le papier journal, idéal pour faire briller les parois du four

Pour les plus maniaques d’entre vous, nous avons même la solution pour redonner à votre four son brillant d’origine. Pour cela, rien de plus simple, prenez une boule de papier journal, humidifiez là, puis frottez les parois de votre four. Comme par magie, celles-ci retrouveront leur éclat d’origine.