5 astuces simples pour booster votre connexion internet

La connexion est au cœur des préoccupations actuelles et quelques astuces existent pour s’assurer d’avoir toujours le meilleur débit internet.

Vous n’arrivez pas à faire des visios sans couper ? Vos parties de jeu-vidéo en ligne tournent plus au combat contre votre box que contre les autres joueurs ? Ne paniquez pas, derrière ces problèmes du quotidien se cachent parfois des solutions très simples, on vous donne ici 5 conseils pour booster et optimiser votre connexion internet.

Choisissez la fibre

Cela peut sembler basique pour certains mais il est important de commencer par là. Si votre domicile est éligible à la fibre et que vous souhaitez avoir la meilleure connexion à internet possible : la fibre est inévitablement ce qu’il vous faut.

À titre d’exemple, l’ADSL permet d’avoir un débit de 1 à 15 Mb/s (quantité de données transmises en une seconde) alors que la fibre commence à 100 Mb/s (soit plus de 6 fois l’ADSL) et monte jusqu’à 500 voir 1000 Mb/s (1 Gb/s).

La connexion va bien plus vite avec la fibre.

Positionnez au mieux votre box

La position de la box joue également un rôle dans la diffusion du réseau au sein de votre maison. Certes les ondes WiFi traverseront les murs ou les meubles, mais comprenez que plus vous aurez d’obstacles au parcours du réseau, plus vous aurez de perte WiFi…

Pour bien positionner une box, il est donc important de ne pas la situer sous un meuble ou dans un placard, mais de privilégier une installation à 1,50 mètre du sol sur un espace dégagé.

Malheureusement, le placement optimal de la box n’est pas toujours possible. On détaillera la solution un peu plus loin, mais sachez qu’afin de palier le problème, vous pourriez investir dans des répéteurs WiFi pour diffuser plus efficacement le réseau au sein de votre domicile.

Pas d’obstacle direct : l’idéal pour diffuser le WiFi dans toute la maison.

Privilégiez une connexion filaire

La connexion filaire engendre moins de pertes et de fluctuations de débits lors de l’envoi données que le WiFi.

Ainsi, en passant par un câble Ethernet (ou RJ45), vous vous assurerez d’avoir le meilleur débit possible au sein de votre maison. Seul inconvénient : tous vos appareils ne sont pas nécessairement à côté de la box internet et pour ce faire : vous pourrez acheter un répéteur WiFi.

Utilisez un répéteur WiFi pour booster votre WiFi

Le répéteur WiFi sert à transférer le WiFi de votre box vers un autre boîtier qui la rediffusera à son tour sans (ou presque sans) perte. Certaines marques – comme devolo – proposent des modèles comme le devolo WiFi Repeater 3000 et le devolo WiFI Repeater 5400 pouvant respectivement transmettre des données de 3000 Mb/s et de 5400 Mb/s, soit largement de quoi véhiculer du Wifi 6 dans toute la maison.

Autre avantage, les répéteurs devolo permettent l’utilisation du WiFi Mesh. Concrètement, ce type de WiFi permet de profiter du meilleur débit où que vous soyez dans la maison. Par exemple, si vous vous baladiez dans votre domicile avec votre smartphone, le WiFi mesh connecterait automatiquement votre smartphone au répéteur le plus proche pour vous offrir le meilleur débit possible.

Enfin, les boîtiers devolo possèdent des prises Ethernet pour que vous puissiez connecter votre PC fixe avec une connexion filaire sans être collé à votre box, protègent vos données grâce aux normes de cryptages (WPA2/WPA3) et permettent un contrôle à distance depuis une application.

Efficace et discret, le répéteur devolo à tout pour plaire.

Arrêtez les programmes en cours d’exécution

Si après toutes ces techniques pour optimiser votre connexion, vous souffrez encore de lags et de pertes de débit, le problème vient probablement de votre PC. Alors attention, cela ne signifie pas que vous avez nécessairement un virus (même si ça pourrait être la cause des ralentissements), une simple vérification dans le « Gestionnaire des tâches » devrait vous permettre de booster un peu plus les performances de votre ordinateur.

« A quoi ça sert ? » En accédant au gestionnaire des tâches, vous pourrez voir les applications qui tournent en arrière-plan sur votre ordinateur, utilisent de la RAM, du réseau et ralentissent votre PC… Vous pourrez alors faire « clic droit + fin de la tâche » pour forcer la fermeture de l’application.