Faites des économies avec votre machine à laver : 3 astuces simples et efficaces

Faire des économies que ce soit d’énergie ou d’argent avec votre machine à laver c’est possible ! Avec quelques ajustements simples et quelques astuces, vous pouvez réduire considérablement vos factures et vous contribuerez aussi à la protection de l’environnement. Tout bénéf.

Les produits d’entretiens coûtent cher ? Tout comme l’énergie ? Et si vos appareils électroménagers vous aidaient à réduire les dépenses ? Si certains robots de cuisine comme le Thermomix peuvent vous aider à réaliser de belles économies sur le long terme, des astuces plus simples et bien moins onéreuses pourraient vous permettre de conserver quelques précieux euros dans votre portefeuille, et ce, grâce à votre machine à laver.

Utiliser votre machine à laver à pleine charge

L’une des manières les plus simples de maximiser l’efficacité de votre machine à laver est de toujours la faire fonctionner à pleine charge. Les machines à laver consomment une quantité d’eau et d’énergie relativement constante, quel que soit le nombre de vêtements lavés.

Cela signifie que laver une petite quantité de linge utilise presque autant de ressources qu’une charge complète. En attendant d’avoir accumulé suffisamment de linge pour remplir la machine, vous pouvez réduire le nombre de cycles de lavage nécessaires. Cela entraînera donc une diminution significative de la consommation d’eau et d’électricité.

Cependant, « à pleine charge » ne veut pas dire « surchargez votre machine » ! Car cela peut réduire son efficacité en empêchant les vêtements de se déplacer librement et de se nettoyer correctement. La clé est de trouver le juste équilibre, en remplissant la machine à un niveau qui permet un nettoyage efficace sans gaspillage.

Choisir des cycles de lavage à basse température

L’eau chaude est l’un des aspects les plus gourmands en énergie de l’utilisation d’une machine à laver. En optant pour des cycles de lavage à basse température, vous pouvez réaliser des économies d’énergie considérables. La plupart des détergents modernes sont formulés pour être efficaces même à basse température.

Ce qui signifie que vous pouvez obtenir des résultats de lavage comparables sans avoir besoin de chauffer l’eau à des niveaux élevés.

Laver à 30°C au lieu de 60°C peut réduire la consommation d’énergie de votre cycle de lavage jusqu’à 50%. En plus d’économiser de l’énergie, laver à basse température est également plus doux pour vos vêtements. Leur durée de vie sera prolongée et leur couleur et texture prolongées.

Utiliser les programmes éco et les heures creuses

De nombreuses machines à laver actuelles disposent de programmes éco conçus pour minimiser la consommation d’eau et d’énergie. Ces cycles sont souvent plus longs, mais utilisent moins d’eau et d’énergie, rendant le lavage plus efficient du point de vue énergétique.

En sélectionnant ces programmes pour vos lavages, vous pouvez réduire votre impact environnemental tout en réalisant des économies.

De plus, si votre fournisseur d’énergie propose des tarifs d’électricité variables selon les heures de la journée, programmer votre machine à laver pour fonctionner pendant les heures creuses peut vous permettre de bénéficier de tarifs réduits. Ces périodes, généralement pendant la nuit ou tôt le matin, offrent l’électricité à un coût inférieur, ce qui peut contribuer à réduire significativement vos dépenses énergétiques annuelles.