Entre dérèglement climatique et hausse du coût de l’énergie, il est plus que jamais temps de faire attention à nos dépenses en énergie. Pour cela, nous vous livrons nos 100 meilleures astuces pour faire baisser votre facture tout en améliorant votre confort.

L’énergie est l’enjeu majeur de notre siècle et apprendre à l’économiser notre devoir. Des grands travaux aux petits gestes du quotidien en passant par des objets connectés innovants, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs conseils pour vous permettre de réduire votre consommation d’énergie pour l’écologie et vos économies.

57 petits gestes quotidiens pour de grandes économies

À la maison, au travail ou lorsque nous nous déplaçons, nous gaspillons souvent de l’énergie de manière inconsciente. Voici une sélection d’astuces qui vous permettront d’économiser sans rien investir.

Comment limiter sa consommation d’énergie à la maison ?

À la maison, chaque geste compte. De l’optimisation de votre chauffage à l’utilisation du frigo, on vous dit tout pour faire la chasse aux kWh !

1. Débrancher son téléphone ainsi que son chargeur une fois la charge terminée

Une fois rechargé, un téléphone continue à consommer de l’électricité. Il en va de même pour le chargeur. Alors, autant les débrancher dès la charge terminée.

2. Laisser refroidir un plat avant de le mettre dans le frigo

Poser un plat chaud dans le frigo fait brutalement augmenter sa température intérieure de celui-ci et entraîne une surconsommation, en plus d’une usure prématurée du compresseur.

3. Régler le thermostat de votre frigo

Inutile de régler votre réfrigérateur sur une consigne trop froide. On conseille généralement entre +1°C et +5°C.

4. Veiller à garder le frigo plein

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un frigo vide a tendance à plus consommer qu’un frigo froid. En effet, les produits présents dans le frigo participent à son inertie et permettent de compenser les écarts thermiques créés par les ouvertures répétées.

5. Dépoussiérer l’arrière du frigo

Les petits serpentins présents à l’arrière de votre frigo sont responsables du refroidissement de celui-ci. Mais quand ils sont pleins de poussière, ils perdent en efficacité et engendrent une surconsommation. C’est pourquoi il est conseillé d’y passer un coup d’aspirateur une fois de temps en temps.

6. Limiter le nombre d’ouvertures et fermetures du frigo

Quand vous vous apprêtez à cuisiner un plat, sortez tous les ingrédients du frigo en une seule fois, pour éviter de trop souvent faire rentrer de l’air chaud dans le frigo.

7. N’utiliser le lave-vaisselle que lorsqu’il est plein

Cela vous permettra de minimiser le nombre de programmes. En cas d’impératif, certains modèles possèdent des programmes allégés. L’idéal reste d’opter pour un mini lave-vaisselle, plus écologique et responsable.

Nous avons testé le modèle low-Tech français Bob, l’un des meilleurs mini lave-vaisselles du marché.

En plus d’être pratique, le lave-vaisselle Bob présente un design particulièrement réussi

8. Privilégier le mode eco de votre lave-vaisselle

Le mode eco limite souvent la consommation d’eau et d’énergie et se révèle amplement suffisant pour une utilisation quotidienne.

9. Mettre un couvercle sur la casserole pour faire bouillir de l’eau

En mettant le couvercle sur votre casserole, la chaleur augmente plus vite. En plus de vous faire gagner du temps, cette astuce vous fera économiser de l’électricité ou du gaz.

10. Nettoyer fréquemment votre four

Un four sale aura plus de mal à chauffer et donc consommera plus.

11. Préférer le micro-ondes pour réchauffer des restes

Le micro-onde étant beaucoup moins énergivore et plus rapide qu’un four, il est l’option idéale pour réchauffer vos aliments.

12. Choisir le foyer de votre plaque de cuisson adapté à votre poêle

Si vous utilisez un grand foyer pour faire chauffer une petite casserole, non seulement vous consommerez de l’énergie pour rien, mais en plus votre contenu chauffera moins vite.

13. Préférer des poêles et casseroles de bonne qualité

Les poêles et casseroles de mauvaise qualité ont un moins bon coefficient de transmission thermique. La cuisson s’en trouve ralentie et l’énergie est gaspillée.

14. Faites fonctionner vos appareils électroménagers la nuit

En fonctionnant pendant les heures creuses, vos appareils vous coûteront moins cher en électricité. Si votre machine à laver n’a pas de programmateur, vous pouvez utiliser une prise connectée de notre comparatif à la place.

15. Privilégier les programmes de lavage à basse température de votre lave-linge

La plupart des lessives d’aujourd’hui n’ont pas besoin d’eau chaude pour laver efficacement. Or, c’est le fait de chauffer l’eau qui génère la plus grosse part de consommation d’un lave-linge. Il est donc judicieux de préférer les programmes basse température.

16. Éviter d’utiliser le sèche-linge

En particulier en été quand on peut facilement étendre le linge dehors. Il sèchera presque aussi vite et sans rien consommer.

17. Limiter l’utilisation du fer à repasser

En faisant sécher vos vêtements sur des cintres, vous éviterez les plis et limiterez vos besoins en repassage.

18. Fermer les volets en cas de grande chaleur

Vous éviterez ainsi la surchauffe de votre maison liée aux rayonnements du soleil à travers vos vitres. Ainsi, plus besoin de climatisation.

19. Ouvrir grand les volets pendant la journée

À l’inverse de l’été, en gardant vos volets grands ouverts en journée l’hiver, vous maximisez l’apport de chaleur par le soleil pendant la journée.

20. Fermer les volets la nuit de tout temps

Voilà une banalité qui n’en est pas une. Les volets ne nous protègent pas que des rayons du soleil lors des grasses matinées. Leur conception isolante limite les déperditions thermiques des menuiseries pendant la nuit.

21. Fermer les rideaux de vos fenêtres

De même que les volets, les rideaux jouent un rôle isolant important, il est donc conseillé de les fermer le soir.

22. Couper le chauffage avant d’aérer

Chauffer dehors n’a aucune utilité, alors mieux vaut couper le radiateur de la pièce que vous souhaitez aérer.

23. Rester moins longtemps sous la douche

Une douche consomme plus de 10 litres d’eau par minute. Autant dire que la différence est énorme entre une douche de 5 minutes et une douche de 15 minutes !

24. Limiter l’usage du sèche-cheveux

Le sèche-cheveux est un appareil très énergivore, donc autant en limiter l’usage lorsque c’est possible. Pour trouver le modèle le plus écologique, faites un tour sur notre comparatif des meilleurs sèche-cheveux.

25. Ne pas couvrir votre radiateur de salle de bain de serviettes

Même si vous disposez d’un radiateur porte-serviette, il est important de ne pas mettre trop de serviettes dessus, sans quoi il ne pourra plus réchauffer la pièce et surconsommera.

26. Ne pas laisser votre brosse à dents électrique sur son embase

Comme pour les smartphones, votre brosse à dent électrique n’a pas besoin d’être rechargée en permanence, une fois ou deux par semaine devrait suffire. Vous ferez ainsi des économies d’énergie et préserverez votre brosse à dents.

À lire aussi : La brosse à dents Oclean X Pro à prix cassé pendant une durée limitée

27. S’habiller en fonction de la météo

Choisir ses vêtements en fonction de la saison permet de supporter beaucoup plus facilement la météo du moment. Les pulls de mamie vont revenir à la mode !

Comment limiter sa consommation d’énergie au travail ?

L’énergie ne se consomme pas qu’au domicile. Au travail aussi, on peut faire des économies grâce à de petites actions.

28. Avant de partir au travail, baisser la température de votre logement

Et oui, inutile de chauffer votre habitation quand vous n’y êtes pas. Selon votre système de chauffage, il est parfois possible de programmer les plages de chauffe de vos radiateurs. Pour plus de facilité, les thermostats connectés sont faciles à utiliser et vous permettent de contrôler votre température même quand vous n’êtes pas chez vous !

29. Éteindre toutes les lumières de chez soi

Comme pour le chauffage, inutile d’éclairer votre habitation quand vous n’y êtes pas.

30. Au travail, trier sa boite mail

On y pense peu, et pourtant. Chaque courrier électronique stocké sur votre boite mail nécessite le fonctionnement d’un serveur. Réduire le nombre de messages présents sur votre boite mail, c’est limiter l’espace nécessaire sur un serveur et donc faire baisser la quantité d’énergie consommée.

31. Limiter l’usage du chauffage et de la climatisation, même au bureau

Comme dans votre logement, inutile de chauffer votre bureau à plus de 19°C. Pour l’été, limiter également l’utilisation de la climatisation quand cela est possible.

32. Privilégier la lumière du jour à la lumière artificielle

Au-delà des économies d’énergie que cela permet, la lumière du soleil à de réels bienfaits sur notre santé et notre moral. Autant en profiter !

33. Préférez les favoris aux moteurs de recherche pour accéder à vos sites internet

Et oui, utiliser un moteur de recherche pour accéder à un site, c’est faire une requête inutile auprès d’un serveur. Mieux vaut enregistrer les sites que vous utilisez le plus dans les favoris de votre navigateur.

34. Fermer vos onglets non utilisés

Chaque onglet ouvert continue de se rafraîchir régulièrement et donc entraîne une consommation d’énergie. De plus, avoir trop d’onglets ouverts peut provoquer un ralentissement de votre ordinateur. Autant faire le ménage !

35. Faire la chasse aux salles de réunions chauffées, mais non utilisées !

Chauffer un local non utilisé, c’est gaspiller de l’énergie et de l’argent. Si vous connaissez les horaires d’utilisation de la salle de bain, pourquoi ne pas ajouter un thermostat connecté pour piloter le radiateur ?

36. Bannir les couverts jetables de la pause du midi

En plus de ne pas être pratiques à utiliser, les couverts jetables sont des déchets facilement évitables. Optez donc pour un jeu de couverts transportables !

37. Apporter son repas plutôt qu’acheter des plats préparés

En plus de faire des économies, vous mangerez mieux et vous limiterez vos déchets. Et qui dit moins de déchets à traiter, dit moins d’énergie consommée. Si vous n’avez pas de quoi réchauffer votre plat sur votre lieu de travail, jetez un œil à notre top des meilleures lunch box chauffantes du marché.

38. Eteindre l’imprimante quand elle n’est pas utilisée

Une imprimante, même en veille, consomme de l’énergie. Autant l’éteindre quand elle ne sert pas !

39. Privilégier le noir et blanc, et le recto verso

Vous économiserez de l’argent, du papier et de l’énergie.

40. Utiliser les feuilles d’impression ratées comme brouillon

Vous n’avez pas réussi votre impression ? Ne jetez pas la feuille concernée, elle fera un excellent brouillon !

41. Utiliser sa propre tasse lors de la pause café

Il est 10 heures, comment ne pas succomber à l’appel du café ? Mais autant préférer sa propre tasse au gobelet jetable du distributeur. En plus, le café y est bien meilleur.

42. Paramétrer la mise en veille de votre ordinateur

Et évitez d’utiliser les écrans de veille animés, même si vous aimez les labyrinthes en 3D.

Avis aux nostalgiques, le fameux labyrinthe 3D de Windows 98 est un acteur du réchauffement climatique

43. Eteindre son ordinateur en quittant le travail

Mais aussi son écran et les autres périphériques. Brancher l’ensemble sur une multiprise avec interrupteur vous permettra de tout déconnecter d’un seul geste.

44. Utiliser un ordinateur portable plutôt qu’un ordinateur fixe

Les ordinateurs portables sont généralement moins gourmands en électricité, de manière à proposer une autonomie plus importante.

Comment limiter sa consommation d’énergie en déplacement ?

Les transports représentent 32% de la consommation d’énergie de la France. Autant dire qu’il y a matière à faire des économies.

45. Privilégier le vélo ou les transports en commun quand cela est possible

La mobilité urbaine est en pleine révolution, autant en profiter et laisser la voiture au garage. En plus d’éviter les embouteillages, vous ferez baisser votre consommation d’énergie. Pour faciliter les trajets quotidiens, vous pouvez consulter notre top des meilleurs vélos électriques.

Autre véhicule vert, nous avons classé pour vous les meilleures trottinettes électriques du marché.

Le vélo électrique a participé au renouveau de la mobilité urbaine

46. Choisir une voiture économique… ou pas

Parfois, la voiture reste indispensable, en particulier quand on s’éloigne des centres urbains. Alors au moment de changer de véhicule, jetez un œil à la consommation, que ce soit en litres de carburant ou en kWh d’électricité.

Même si la voiture électrique n’est pas si écologique qu’on essaye de le faire croire, elle permet de limiter sa consommation électrique lors de son utilisation.

47. Vérifier la pression de vos pneus

Une voiture sous-gonflée peut entraîner une surconsommation. Attention cependant à ne pas surgonfler vos pneus pour autant, cela pourrait altérer la tenue de route de votre véhicule. La pression adéquate est généralement indiquée sur la porte du conducteur ou dans la trappe à essence.

48. Adopter une conduite souple

Les accélérations brutales entraînent une surconsommation, et les freinages trop appuyés engendrent une usure prématurée des plaquettes de frein.

49. Couper votre moteur lorsque vous êtes à l’arrêt

Lors d’un arrêt supérieur à une minute, il est plus judicieux de couper son moteur afin d’éviter de consommer du carburant inutilement. Les véhicules récents disposent bien souvent d’un mode start-and-stop qui entraîne un arrêt automatique du moteur quand vous êtes au point mort.

50. Eteindre la climatisation lorsqu’elle n’est pas nécessaire

On a tendance à l’oublier, mais la climatisation d’un véhicule engendre une surconsommation d’énergie. Alors, autant la couper quand on n’en a pas besoin.

51. Entretenir régulièrement son véhicule

Qu’il s’agisse d’une voiture, d’une moto ou même d’un vélo, un véhicule bien entretenu est un véhicule qui fonctionne mieux et donc qui consomme moins. En plus, il vous durera plus longtemps.

52. Limiter l’usage de la climatisation

Même en plein été, ne réglez la climatisation que quelques degrés en dessous de la température extérieure. Cela limitera votre consommation, et vous éviterez aussi de tomber malade !

53. Régler au maximum le freinage régénératif

Vous avez un véhicule électrique ? En réglant le freinage régénératif au maximum, vous pourrez gagner en autonomie.

54. Préchauffer votre voiture en roulant doucement, plutôt qu’à l’arrêt

Pour préchauffer votre voiture, privilégier une conduite douce plutôt que de laisser tourner le moteur à l’arrêt. Vous gagnerez du temps et cela permettra à votre moteur de chauffer plus vite.

55. Vous partez en vacances ? débranchez tous vos appareils électroniques

Cela vous évitera des consommations inutiles d’électricité.

56. Couper votre chauffe-eau

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le chauffe-eau garde l’eau qu’il contient à température pendant 3 jours sans consommer d’électricité. En revanche, si vous partez plus longtemps, veillez à le débrancher afin d’éviter une dépense d’énergie inutile. Attention, certains modèles disposent d’un système anticorrosion qu’il est nécessaire de laisser actif. Dans ce cas, privilégier de couper l’arrivée d’eau.

57. Si vous vous absentez pendant plusieurs jours en hiver, mettez votre système de chauffage en mode hors gel

Ce mode limite le fonctionnement du chauffage au minimum pour consommer le moins possible tout en évitant que vos tuyaux ne gèlent en cas de grand froid.

23 conseils pour adapter son habitation et faire baisser sa facture d’électricité

Changer ses habitudes est un bon début pour faire des économies d’énergie. Pour aller plus loin, voici quelques conseils pour adapter facilement votre logement.

Les astuces pour améliorer son système de chauffage

Le chauffage représente 67% des dépenses énergétiques des foyers français. C’est un poste essentiel du quotidien sur lequel beaucoup d’optimisation peut être faite.

58. Programmer vos radiateurs en fonction de vos habitudes

Inutile de chauffer votre logement lorsque vous êtes au travail. La plupart des radiateurs électriques et des chaudières récentes disposent d’un système de programmation qui permet d’adapter le niveau de chauffage en fonction du moment de la journée.

59. Investir dans un thermostat connecté

Les programmateurs de radiateur sont peu intuitifs et souvent limités. Alors, opter pour un thermostat connecté. Vous pourrez adapter précisément votre système de chauffage en fonction de vos besoins. Quand vous partez en vacances, le thermostat connecté vous permettra par exemple de mettre en route le chauffage à distance avant votre arrivée.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur les meilleurs thermostats connectés du marché.

Google propose des thermostats connectés de plus en plus intuitifs et faciles à utiliser

60. Régler la température du salon à 19°C

Globalement, 19°C est la température idéale pour toutes les pièces de vie, et elle vous permettra de faire d’importantes économies. Par exemple, si votre thermostat était précédemment réglé à 20°C, vous devriez faire jusqu’à 7% d’économie sur votre facture d’énergie.

61. Dans la chambre, 16°C sont suffisants

L’ADEME indique que 16°C est la température idéale pour une chambre à coucher. Elle permet un sommeil réparateur et un réveil sans migraine.

62. Faites varier la température de votre salle de bain à 22°C quand vous l’utilisez et 17°C le reste du temps.

Inutile de chauffer à plus de 17°C la salle de bain en temps normal car elle est généralement peu utilisée. En revanche, vous pouvez programmer un thermostat pour obtenir 22°C quand vous voulez l’utiliser.

63. Ne pas utiliser de radiateur électrique soufflant dans la salle de bain

Ce type de radiateur est très énergivore. Si vous souhaitez rester sûr de l’électrique, les radiateurs à inerties dotés d’un thermostat sont idéals. Ils vous permettront de chauffer votre salle de bain quelques minutes avant de prendre votre douche.

Le saviez-vous ? L’entreprise française Qarnot a développé un radiateur qui mine du Bitcoin ! Le modèle QC1 devrait vous chauffer tout en vous faisant gagner un peu d’argent pour la modique somme de 2900€.

64. Améliorer l’étanchéité de vos menuiseries

Avec le temps, les menuiseries peuvent perdre en étanchéité et laisser passer l’air froid. Pour compenser ce problème, il existe des joints spécifiques à coller. Disponibles sur internet ou en grande surface de bricolage, ils vous permettront de faire des économies substantielles. On trouve également d’épais joints de bas de porte. Ils sont particulièrement indiqués pour les portes de service donnant sur des pièces non chauffées comme le garage.

65. Isoler vos tuyaux de chauffage

Si vous avez des tuyaux de chauffage qui passent dans des pièces non chauffées comme le garage, il est judicieux de les isoler pour limiter les déperditions thermiques. Ces isolants sont vendus dans les magasins de bricolage et faciles à installer.

Les astuces pour limiter sa consommation d’électricité

Outre le chauffage, de nombreux changements à petit prix peuvent vous permettre de faire de grandes économies.

66. Acheter un Ecojoko pour mieux comprendre sa consommation

Lorsque nous avons testé l’Ecojoko, nous avons été séduits par sa facilité de prise en main et sa pertinence. Ce petit objet au design rétro futuriste est un assistant du quotidien qui aide à limiter sa consommation d’énergie.

67. Contrôler régulièrement la présence de fuites d’eau

Pour cela rien de plus simple : si votre compteur d’eau continue à tourner quand aucun robinet n’est ouvert, c’est que vous avez une fuite. Dans ce cas, il est important de réparer la fuite au plus vite sous peine de voir votre facture exploser.

68. Baisser le thermostat de votre chauffe-eau

Souvent réglés aux alentours de 70°C à 80°C en sortie d’usine, les chauffe-eau peuvent être réglés pour une température comprise entre 50°C et 60°C. Outre le fait de moins consommer, un tel réglage limite le risque d’entartrage du ballon d’eau chaude.

69. Installer un pommeau de douche économique

Certains pommeaux permettent de faire jusqu’à 50% d’économie pendant la douche ! Certains pommeaux connecté comme Hydrao vous permettront de constater votre consommation en temps réel. Idéal pour s’améliorer !

70. Utiliser des prises connectées

Les prises connectées vous faciliteront la gestion des lumières et autres appareils électroniques? En effet, elles vous permettront d’allumer et d’éteindre vos appareils à distance. Vous pourrez même programmer leur fonctionnement !

71. Investir dans une bouilloire

La bouilloire est l’appareil le plus adapté pour porter l’eau à ébullition. Il consomme beaucoup moins qu’une plaque de cuisson par exemple.

72. Lancez-vous dans la construction d’un four solaire

Le four est l’un des appareils d’un logement qui consomment le plus. Alors en été, pourquoi ne pas le remplacer par un four solaire ? Vous pouvez l’acheter, mais aussi le fabriquer vous-même, de nombreux tutoriels sont disponibles sur internet.

73. Remplacer vos ampoules par des LED

Les ampoules LED sont beaucoup moins énergivores et ont une durée de vie bien supérieure aux ampoules traditionnelles. Niveau prix, elles sont désormais très abordables.

74. Lors du remplacement de vos ampoules, choisissez une puissance adaptée

Inutile d’acheter une ampoule de 200W pour votre table de chevet. Lorsque vous remplacez une ampoule, choisissez une puissance adaptée à votre besoin. Pour vous aider, on vous a concocté un guide d’achat pour choisir votre ampoule !

75. Privilégier les lampes avec ampoule dimmable

Mieux encore, installez des ampoules dimmables. Le mot anglais « dimmer », franchisé en « dimmable », permet d’ajuster la luminosité de votre lumière à vos besoins, et donc l’énergie consommée.

76. Choisir des lampes extérieures avec détecteur de mouvement

Cela vous évitera de laisser votre lumière extérieure allumée pour rien. Vous pouvez également installer des détecteurs de mouvement dans vos pièces de passage comme les couloirs et les toilettes.

La marque Philips propose une large gamme d’appliques extérieures avec détecteur de mouvement

77. Installer des ampoules connectées

Outre la possibilité de les programmer et de les contrôler à distance, les meilleures ampoules connectées vous permettront de choisir la couleur diffusée en fonction de votre humeur.

78. Acheter des équipements électroménagers basse consommation

Ces dernières années, les fabricants d’électroménagers ont fait de grands progrès sur la consommation de leurs produits. Lors de l’achat d’un nouveau votre frigo par exemple, portez votre attention sur le niveau de consommation énergétique. Préférez les modèles classés A ou plus. Si leur prix est parfois un peu plus élevé, vous amortirez la différence grâce à la baisse de la consommation.

Sur le même sujet : les 25 accessoires les plus innovants pour sa cuisine

79. Opter pour des plaques de cuisson à induction

Plus optimisées, elles permettent de limiter la consommation d’électricité.

80. Planter des arbres et arbustes caducs devant la face la plus exposée de votre habitation

En été, en plus d’apporter de la gaieté à votre jardin, le feuillage de vos plantations limitera l’apport de chaleur dans la maison. A l’inverse, pendant l’hiver l’absence de feuilles permettra le réchauffement de votre façade par le soleil.

20 astuces pour rénover son habitation de manière intelligente

Vous envisagez d’acheter un bien ou êtes en pleine rénovation ? Alors profitez-en pour mettre en place des stratégies permettant une diminution de votre facture d’énergie. Certains travaux sont éligibles à des aides financières de l’État, vous pouvez par exemple vous rapprocher du conseiller France Renov’ de votre région pour savoir ce à quoi vous avez le droit.

La rénovation de son isolation, le nerf de la guerre

Chauffer mieux, c’est bien. Chauffer moins, c’est encore mieux. Voilà qui devrait être le mot d’ordre de toute personne qui souhaite rénover son logement. En effet, l’isolation est le point le plus important en termes d’économies d’énergies. Voici quelques pistes qui vous conduiront à une baisse de vos factures.

À lire également : L’isolation de nos maisons, enjeu énergétique majeur de demain

81. Privilégier les ouvertures orientées au Sud.

Vous maximisez ainsi l’apport du soleil tout en limitant les déperditions que causeraient des fenêtres au Nord.

82. Remplacer vos menuiseries par du double vitrage

Le double vitrage est recommandé pour son niveau d’isolation supérieure. L’ossature des fenêtres double vitrage peut être en PVC ou en aluminium. Leur structure comporte un rupteur de pont thermique limitant les déperditions et intègre généralement un volet roulant. Pour les plus exigeants, il existe même du triple vitrage beaucoup plus rare et beaucoup plus cher.

83. Isoler votre habitation par l’extérieur

L’isolation des murs par l’extérieur comporte de nombreux avantages. En plus de limiter la perte de surface habitable, elle permet de limiter les ponts thermiques en formant une enveloppe continue sur l’ensemble des murs du bâtiment.

84. Isoler vos combles

Cet espace souvent oublié est l’une des plus grandes sources de déperditions thermiques. Si vous souhaitez aménager vos combles, vous pouvez opter pour l’isolation des rampants de toiture.

85. Ne pas oublier la notion de déphasage lors du choix de l’isolant

Peu évoqué, le déphasage d’un isolant est pourtant une caractéristique importante, en particulier pour l’été. Le déphasage décrit la capacité d’un matériau à retenir la pénétration de la chaleur. Plus le déphasage est élevé, plus la libération de la chaleur accumulée sera progressive. Ce phénomène contribue à limiter la température à l’intérieur d’un logement en été. La fibre de bois est un isolant au déphasage excellent. A l’inverse, la laine de verre et le polystyrène expansé font figure de mauvais élèves à ce sujet.

86. Installer des casquettes sur vos fenêtres et baies vitrées

Ce dispositif permet de protéger vos fenêtres des rayons directs du soleil en été, mais de les laisser passer en hiver. Votre logement sera ainsi chauffé passivement en hiver mais pas en été.

La rénovation de son chauffage, sa ventilation et sa climatisation

Une fois votre isolation mise en place, de nombreux autres points vous permettront de gagner en confort tout en limitant la consommation.

87. Préférer un poêle à bois plutôt qu’une cheminée

Lorsqu’il s’agit de chauffer une habitation, le poêle à bois est un complément idéal. Les poêles de conception récente bénéficient de rendements excellents supérieurs à 90%. Etanches, ils disposent d’une entrée d’air extérieure, ce qui évite les courants d’air désagréables. À l’inverse, les cheminées traditionnelles ont un rendement très mauvais et peuvent participer à une entrée excessive d’air froid dans l’habitation.

88. Remplacer votre chaudière à gaz ou à fioul par une pompe à chaleur.

La pompe à chaleur capte les calories de l’air extérieur pour réchauffer votre circuit de chauffage et même votre ballon d’eau chaude. Sa consommation se limite donc à l’électricité nécessaire aux échangeurs pour fonctionner.

89. Envisager la géothermie comme mode de chauffage

Si votre terrain est adapté à ce type de système, vous pourrez installer une pompe à chaleur utilisant les calories présentes dans le sol. Ce mode de fonctionnement est encore plus efficace que les pompes à chaleur traditionnelles. Pour en savoir plus, demandez une étude géothermique de votre parcelle.

90. Faites poser un chauffage par le sol

Le chauffage par le sol est constitué d’un tuyau serpentant sur toute la surface de votre sol. En plus d’être confortable, il a un avantage majeur : la température circulant dans les tuyaux est proche des 40°C, contre 80°C pour les circuits traditionnels. Cela induit une importante économie d’énergie.

91. Installer des panneaux solaires thermiques

Si votre habitation le permet, disposer des panneaux solaires thermiques vous permettra de préchauffer l’eau destinée à votre chaudière ou à votre ballon d’eau chaude. En plus de faire des économies, vous soulagerez votre système de chauffage qui sera moins sollicité.

92. Placer votre chaufferie dans votre arrière-cuisine

Votre chaudière et votre chauffe-eau dégagent de la chaleur lorsqu’ils fonctionnent. Les placer dans votre arrière-cuisine vous permettra de chauffer cette dernière sans installer de radiateur.

93. Ne pas installer de climatisation

Généralement, il est possible de trouver des solutions techniques suffisantes pour avoir un air intérieur à bonne température. On pense à une bonne isolation, à un bon positionnement des ouvertures mais aussi aux puits canadiens par exemple.

94. Si possible, faire poser une VMC double-flux

Ce système est parfois difficile à mettre en œuvre, en particulier en rénovation. En revanche, il permet de faire des économies en captant les calories de l’air extrait pour préchauffer l’air insufflé dans le logement.

VMC signifie Ventilation Mécanique Contrôlée. Cet appareil constitué d’un ventilateur permet d’extraire l’air vicié d’un logement via des bouches d’aération situées dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes.

Ce renouvellement d’air est indispensable pour garantir une qualité de l’air constante.

95. Sinon, installer une VMC hygroréglable basse consommation

Plus perfectionnée qu’un VMC standard, la VMC hygroréglable basse consommation adapte le flux d’air expiré en fonction de l’hygrométrie. Son moteur basse consommation est économe en électricité.

96. Installer des puits canadiens au niveau des entrées d’air

Peu connu en France, ce système est pourtant extrêmement intéressant. Dans une habitation traditionnelle, une circulation d’air est créée grâce à la VMC. Des bouches de ventilation situées dans les pièces humides extraient l’air vicié. Cela génère une dépression qui elle-même permet une entrée d’air neuf à proximité des fenêtres. Cet air est cependant à la température extérieure.

Avec le puit canadien, cet air neuf, avant de rentrer dans le bâtiment, passe dans une longue canalisation enterrée à environ 2 mètres sous terre. À cette profondeur, le sol est à une température stable de 15°C, il réchauffe ainsi l’air circulant dans le tuyau pour rentrer dans la maison à environ 15°C au lieu de 4 ou 5°C en hiver. En été, l’air rentre également à une température de 15°C au lieu des 30°C extérieurs.

97. Installer une serre ou une véranda sur la façade sud de votre logement

Cet espace vitré se réchauffera très rapidement l’hiver et permettra un préchauffage de votre habitation. Elle pourra servir de sas pour éviter de faire entrer l’air froid extérieur à chaque ouverture de la porte d’entrée.

98. Installer des panneaux photovoltaïques

Ils vous permettront de produire votre propre électricité. En plus de participer à la production d’énergie propre, ils vous permettront d’obtenir des remises importantes sur votre facture d’électricité.

99. Investir dans un Hydraloop

Nous en avions parlé dans notre top des innovations pour un monde meilleur. Et pour cause, l’Hydraloop est un système innovant et ingénieux qui permet de recycler une partie des eaux grises de son logement pour les réutiliser de manière intelligente. Cet objet connecté récupère les eaux de la douche, du sèche-linge et de la pompe à chaleur pour les réinjecter vers la chasse d’eau des toilettes, la machine à laver ou l’irrigation du jardin.

100. Si possible, installer un système d’épuration autonome

Bien qu’il demande un minimum d’entretien, le système d’épuration autonome de type fosse toutes eaux ou phytoépuration a l’avantage de ne consommer aucune énergie. À l’inverse, le réseau collectif d’assainissement nécessite le fonctionnement d’une station d’épuration gourmande en énergie.