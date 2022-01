Voici les 6 choses à savoir lorsque vous passez d’Android à iOS et qui nous ont interloquées lorsque nous avons pris en main ce nouveau système d’exploitation.

Le succès d’Apple n’est plus à démentir. Après plus d’un milliard d’iPhone actifs dans le monde, on peut dire que la marque à la pomme croquée a su, et ce depuis plusieurs années, s’imposer comme leader sur le marché des smartphones. Alors, si vous venez de sauter le cap et de troquer votre Android contre un iOS, on ne vous en tiendra pas rigueur. L’accessibilité de ce système et sa fluidité sont les facteurs clefs de sa réussite. Cependant, ce système d’exploitation qui fait toute la force de ces smartphones peut également s’avérer être un véritable point noir pour les non-initiés.

Lorsque l’on a passé de nombreuses années sur Android, la transition vers iOS peut s’avérer assez laborieuse, surtout lors de sa première prise en main. Ces deux interfaces étant radicalement différentes, on vous a écrit un condensé de 6 choses qui nous ont interpellées lorsque nous sommes passés du système d’exploitation Google à celui d’Apple.

Transférer vos applications : mission impossible

Si vous venez de passer à un produit Apple, vous avez surement dû vous retrouver dans l’embarras au moment de transférer vos anciennes applications d’un appareil à l’autre. En effet, cette manipulation n’est pas possible au démarrage de votre iPhone, notamment car iOS utilise son propre système de stockage nommé iCloud. Il n’est ainsi pas possible de rebasculer toutes vos applications via votre compte Google comme vous le faisiez pour vos précédents appareils. Vous devrez faire preuve de patience et les réinstaller une par une manuellement. Même s’il ne s’agit que d’un simple détail, cela peut s’avérer extrêmement chronophage, surtout si, comme nous, vous ne possédez pas moins d’une soixantaine d’applications.

Retrouver vos comptes et vos données

Ce second point rejoint le précédent. Après avoir réinstallé toutes vos applications, vous serez amené à vous reconnecter sur chacune d’entre elles. Ce qui implique de retrouver vos identifiants et vos mots de passe, et ce, sans pouvoir compter sur Google pour vous les rappeler. Bien sûr, comme le système d’exploitation est différent, vous pourrez avoir l’agréable surprise (comme nous en avons fait les frais), de repayer certaines de vos applications. En plus d’alléger votre compte en banque, le rachat d’une application implique que vous devrez repartir de zéro sur cette dernière. Il faudra ainsi vous préparer à faire le deuil de vos progressions sur vos jeux mobiles et applications sportives, sauf si vous avez connecté vos comptes à un réseau social externe comme Facebook. Pensez donc à le faire avant de changer d’OS !

Pour ce qui est de vos contacts, pas de panique. Si vous les sauvegardiez sur votre adresse Gmail sur Android, vous pouvez les importer librement sur iOS. Il vous suffit d’aller dans les paramètres de Contact, et d’ajouter votre compte Google. Le tour est joué ! Pensez donc bien à vérifier que vos contacts sont synchronisés avec Gmail sur votre appareil Android avant de passer à un appareil iOS, pour être sûr de ne rien perdre.

Naviguer sur iOS : où sont passés les boutons ?

Naviguer sur iOS. Que dire sur ce sujet, si ce n’est que ce n’est vraiment pas intuitif lorsque l’on a été habitué à utiliser un Android. Pour faire simple, si vous aviez l’habitude d’utiliser les boutons de navigations sur votre précédent smartphone, vous ne pourrez tout simplement plus le faire sur votre nouvelle acquisition. Pourquoi ? Tout simplement car ces boutons n’existent pas. Alors, pour vous éviter de vivre les mêmes déboires que ceux que nous avons rencontrés dans la rédaction, on vous propose un petit récapitulatif des gestes essentiels à connaitre pour prendre en main iOS.

Afficher le panneau de contrôle : placez votre doigt dans le coin supérieur droit de votre téléphone, puis glissez vers le bas pour faire apparaitre le panneau de contrôle. Cette fonctionnalité s’avère très utile pour avoir accès aux raccourcis de bases tels que le Bluetooth, le Wi-Fi ou encore la barre de luminosité. Mais, fait bien plus surprenant, elle vous sera surtout nécessaire pour afficher le pourcentage de votre batterie qui, depuis les récentes mises à jour, n’apparait plus en haut de votre écran. Merci Apple.

Afficher les notifications : pour afficher vos notifications, vous devrez cette fois-ci faire glisser votre écran vers le bas depuis le coin supérieur gauche.

Fermer une application : pour fermer une application, effectuez le même geste que pour en changer puis glissez vers le haut l’application que vous souhaitez fermer.

: pour retourner à l’écran d’accueil, vous devrez faire glisser votre doigt du bas de l’écran vers le haut. Attention à bien glisser jusqu’à l’extrémité supérieure. Retourner en arrière : glissez du bord gauche vers la droite pour retourner en arrière, comme vous le faisiez avec votre précédent smartphone. En effet, il s’agit du seul geste commun entre Android et iOS. Ce qui vous en fait déjà un de moins à apprendre.

Bien que tous ces nouveaux gestes soient un peu déconcertants lorsque l’on prend en main un iPhone ou un iPad pour la première fois, ils finissent par rendre la navigation beaucoup plus fluide sur le long terme. Le fait de ne pas avoir à cliquer sur différents boutons rend l’expérience de navigation bien plus agréable et intuitive. Si vous ne vous étiez pas familiariser avec la navigation par gestes sur Android, disponible depuis quelques années mais pas nécessairement activée par défaut, vous n’aurez plus le choix désormais !

De nouvelles applications natives à découvrir

Qui dit nouveau système d’exploitation, dit nouvelles applications natives auxquelles vous devrez vous habituer. Néanmoins, sachez qu’il est possible de retrouver l’ensemble de vos anciennes applications Google en les retéléchargeant depuis l’Apple Store. Pour transférer vos photos et vos documents sur iOS, nous vous conseillons de basculer l’ensemble de vos données sur Google Drive. Il s’agit actuellement de la manipulation la plus simple pour transférer vos données d’un Android à un iOS à l’autre. Afin de vous familiariser avec ces nouvelles applications natives, nous avons décidé de vous en présenter trois qui, selon nous, vous seront les plus utiles :

Safari : il s’agit du navigateur de recherche par défaut fourni par Apple. Bien différent de Google Chrome, vous devrez l’explorer par vous-même pour apprendre à vous en servir. Tout comme sur le navigateur natif de votre précédent smartphone, vous pourrez partager des liens, ajouter des favoris, mais également avoir une vue d’ensemble sur vos onglets actifs. Si vous ne parvenez pas à adhérer à ce moteur de recherche, sachez qu’il vous est tout à fait possible d’en définir un autre dans les paramètres de votre smartphone. Vous pouvez même retrouver Google Chrome sur iOS !

iCloud : c’est ici que seront stockées l’ensemble de vos données. Divisé en plusieurs catégories : Photos, musiques, contacts, etc. il est l’équivalent de Google Drive sur Android. Accessible depuis n’importe quelle plateforme, iCloud vous permet de stocker vos données en ligne et regrouper tous vos fichiers en un seul lieu. Ainsi, afin d’éviter de perdre toutes vos informations en cas de vol ou de problème avec votre smartphone, nous vous conseillons de toujours effectuer une sauvegarde de vos données sur ce drive.

Siri : connu de tous, même de ceux qui ne possèdent pas d’appareils iOS, Siri est l’équivalent de Google Assistant. Il vous suffira de dire « Dis Siri » pour que celle-ci se mette en route. Exactement comme avec « OK Google », vous pourrez appeler, envoyer des messages, demander des informations, ou enregistrer un rendez-vous, grâce à cet assistant vocal.

Après vous être familiarisé avec l’ensemble des applications natives, vous constaterez que leurs prises en main sont relativement instinctives. C’est d’ailleurs en partie pour cela que les appareils Apple sont appréciés d’un grand nombre. On dit qu’ils sont « User Friendly », c’est-à-dire facile à prendre en main en d’autres termes. Néanmoins si vous n’adhérez pas à ces applications, sachez qu’Apple a rendu possible la suppression de certaines depuis iOS 14.

Une personnalisation limitée

Ce n’est un secret pour personne, mais nous tenons à le rappeler : iOS ne propose que très peu d’outils de personnalisation. Lorsque l’on passe d’un Android à ce nouveau système d’exploitation, il peut être relativement frustrant de constater que vous ne pouvez pas définir un thème ou personnaliser les icônes de vos applications. Sachez que même si la personnalisation reste très limitée, les récentes mises à jour iOS la rendent possible pour les Widgets.

L’accès rapide à la caméra

Le dernier point que nous voulions vous partager est assez spécifique et ne parlera pas à tout le monde, mais il s’agit du raccourci photo. Si comme nous, vous aviez pris l’habitude de presser deux fois le bouton de verrouillage de votre smartphone pour déclencher votre caméra, alors sachez qu’il vous faudra y renoncer.

Certes, vous nous direz qu’il ne s’agit ici que d’un détail. Et pourtant ce réflexe est l’un des plus compliqués à changer. Devoir sortir son téléphone, allumer l’écran de verrouillage et le faire glisser pour activer l’appareil photo semble, pour un ancien utilisateur Android, extrêmement long. Rassurez-vous au moins sur un point, il vous sera certes plus long d’allumer votre caméra, mais vos photos ou vidéos ne seront que plus belles. Car on ne peut que tous être d’accord sur ce point : les appareils Apple possèdent de très bons objectifs.

Comme vous l’aurez constaté au fil de votre lecture, ces 6 choses à savoir lorsque l’on passe d’Android à iOS sont assez subjectives et peuvent varier d’un utilisateur à l’autre. On espère tout de même que si vous venez de passer d’un Android à un Apple, ces quelques remarques auront pu vous aider. Enfin, n’oubliez pas que même si les débuts peuvent sembler laborieux, cette nouvelle interface par sa facilité d’utilisation saura rapidement vous conquérir et se faire une place bien au chaud dans votre main.