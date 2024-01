Réparer vos appareils : 5 astuces pour ne pas se ruiner et redonner une vie à votre électroménager

Depuis le début du mois de janvier, la « prime électroménager » a bénéficié d’une augmentation sur certains types d’appareils. Comment en profiter ? Comment optimiser au mieux l’utilisation de cette prime ?

En 2022, la loi AGEC (anti-gaspillage pour favoriser une économie circulaire) était déployée par le gouvernement. Le but ? Encourager les foyers à travers des aides financières à réparer leurs appareils plutôt que de les jeter et en racheter des neufs.

Cette prime a même été étendue au textile pour retoucher les chaussures ou les vêtements.

L’aide variait entre 5€ et 45€ et a été augmentée au 1ᵉʳ janvier 2024 pour atteindre les 60€ sur certains appareils. Et si cette prime vous intéresse, certaines astuces à savoir pour en bénéficier valent le coup d’être découvertes. Ça tombe bien, c’est l’objectif de cet article.

Vous pouvez toucher plusieurs fois le bonus réparation

Le bonus réparation n’a pas de limite de nombre. Les appareils électroménagers peuvent en bénéficier s’ils ont besoin d’être remis en état et que la garantie n’est plus valide, et ce, autant de fois que nécessaire. Vous pouvez donc faire fonctionner ce bonus pour le nombre d’appareils que vous souhaitez et réparer le même appareil plusieurs fois.

N’oubliez pas que pour être éligible à ce bonus, il est nécessaire pour chaque produit que la facture TCC de la réparation soit supérieure à l’aide prévue. Par exemple, si la réparation de votre enceinte coûte 15€, vous ne pourrez pas bénéficier des 20€ proposés par le bonus réparation.

Une aide allant jusqu’à 60€ pour certains appareils électroménagers

L’objectif de l’État est « d’augmenter de 20% par an le nombre de réparations et d’allonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques ». Pour cela, le bonus réparation concernant l’électroménager a augmenté le 1ᵉʳ janvier 2024. La plupart des appareils déjà bénéficiaires de l’offre auront un montant revu à la hausse et certains verront leur bonus doubler, comme les aspirateurs (de 15€ à 40€) ou les lave-vaisselles (de 25€ à 50€).

Cette augmentation de l’aide permet même d’atteindre 60€ de remise sur un produit : les téléviseurs – contre 30€ actuellement. Seule condition requise, la réparation ne doit pas concerner la maintenance et la mise à jour des produits.

Votre bonus peut également être majoré de 20% si des pièces issues de l’économie circulaire (PIEC) sont utilisées lors de la réparation.

Les smartphones sont compris dans l’aide à partir de 2024

Aussi, en janvier 2024, de nombreux nouveaux produits seront ajoutés à la liste des appareils éligibles. Parmi eux, les smartphones avec une aide de 25€. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a confirmé en octobre dernier que le bonus réparation s’appliquera pour la casse des écrans de smartphones.

L’appareil doit bien évidemment être hors garantie et la facture supérieure à 25€, montant de l’aide. Les écrans sont donc comptabilisés dans le bonus réparation en plus de :

La batterie,

Les haut-parleurs,

Le microphone,

La lentille photo.

Tous les réparateurs ne sont pas éligibles

Il est important de savoir que tous les professionnels ne sont pas agréés par l’État pour vous permettre de bénéficier du bonus réparation. Pour pouvoir demander le bonus réparation de son appareil électroménager, il faut que le réparateur soit labellisé « QualiRépar ». Aujourd’hui, il existe plus de 500 professionnels agréés et un objectif de 1500 devrait être atteint fin 2023.

Pour savoir où trouver un réparateur QualiRépar, un annuaire a été mis en place par ecosystem, organisme en charge du bonus réparation. Bonne nouvelle, en 2024, la réparation à distance sera également couverte par l’aide.

Aucune démarche n’est nécessaire pour l’obtenir

La force du bonus réparation de ces appareils électroménagers est qu’il est très facile à obtenir. Le montant de l’aide est directement déduit de votre facture et aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire. Il suffit que l’appareil soit éligible et que le seuil de déclenchement dépassé.

Pensez tout de même à bien vérifier sur la facture que le bonus a été déduit. Le réparateur sera ensuite remboursé par les organismes en charge du fond destiné au financement du bonus réparation.