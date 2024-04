Transformez votre machine à laver en sèche-linge grâce à cette astuce de grand-mère

Dans un monde où chaque minute compte, trouver des moyens pour gagner du temps sur les tâches ménagères est devenue presque indispensable. Et si on vous disait qu’il y avait peut-être un moyen de sécher votre linge directement dans votre machine à laver ?

L’une des corvées qui semble inévitablement consommer une grande partie de notre temps est le lavage et le séchage du linge. Cependant, une astuce, peu connue du grand public, pourrait bien transformer votre quotidien. En hiver, pour éviter de mettre le chauffage à fond pour faire sécher votre linge ou d’acheter un sèche-linge, il existe un outil que tout le monde a en sa possession et qui devrait grandement vous aider à l’avenir…

Il promet de réduire considérablement le temps de séchage de votre linge, en le rendant non seulement plus rapide, mais aussi plus économique et écologique.

L’astuce de la serviette dans la machine à laver

Le séchage du linge se pose souvent comme un véritable défi, surtout dans les espaces restreints ou lors des journées humides et froides. Heureusement, une technique simple et efficace peut révolutionner cette corvée : l’ajout d’une serviette sèche dans le tambour de la machine à laver lors du cycle d’essorage.

Cette astuce repose sur un principe physique élémentaire : la capacité d’absorption de la serviette. En intégrant une serviette sèche dans le tambour de votre machine à laver avec votre linge mouillé, vous créez un effet d’absorption supplémentaire qui aide à retirer l’excès d’eau de vos vêtements plus rapidement. Cela permet non seulement de réduire le temps de séchage, mais aussi de diminuer la consommation énergétique associée à l’usage d’un sèche-linge ou au temps de séchage à l’air libre.

Voici quelques conseils :

Choisissez la bonne serviette : optez pour une serviette de taille moyenne, assez grande pour absorber une bonne quantité d’eau, mais pas trop épaisse pour ne pas saturer le tambour. Une serviette en microfibre est idéale en raison de sa grande capacité d’absorption et de sa rapidité de séchage. Cycle d’essorage adapté : utilisez un cycle d’essorage à haute vitesse si vos vêtements le permettent. L’ajustement de la vitesse d’essorage peut jouer un rôle crucial dans l’efficacité de cette astuce. Une vitesse élevée, combinée à l’effet absorbant de la serviette, peut réduire significativement le temps de séchage. Ne surchargez pas le tambour : pour que la serviette puisse se mouvoir librement et absorber l’eau efficacement, il est important de ne pas surcharger votre machine. Une bonne circulation de l’air et de l’eau permet une meilleure absorption et une distribution uniforme de la force centrifuge lors de l’essorage. Séchage post-lavage : après l’essorage, retirez immédiatement la serviette du tambour. Elle aura absorbé une quantité significative d’eau et nécessitera un séchage à part, idéalement dans un endroit bien ventilé ou au soleil.

Une autre astuce

Il existe aussi une option méconnue de nombreux appareils modernes : le cycle de « pré-séchage ». Alors que la plupart d’entre nous utilisent leur machine à laver sur le mode standard sans explorer les multiples réglages disponibles, cette fonctionnalité offre la possibilité de centrifuger le linge à une vitesse supérieure lors de la dernière phase du cycle de lavage.

En augmentant la force de centrifugation, plus d’eau est extraite des tissus, réduisant ainsi le temps nécessaire pour sécher les vêtements par la suite, que ce soit dans un sèche-linge ou à l’air libre.

Cependant, avant de vous précipiter pour modifier les réglages de votre machine, quelques précautions s’imposent. Il est essentiel de vérifier que vos textiles peuvent supporter une force de centrifugation élevée. Les vêtements délicats, tels que la soie ou certains synthétiques, pourraient être endommagés par une extraction trop forte.

En outre, pour maximiser l’efficacité de cette astuce, il convient d’adopter quelques bonnes pratiques supplémentaires lors du lavage. Premièrement, évitez de surcharger la machine à laver. Un tambour trop plein ne permet pas une centrifugation efficace et peut même entraver l’extraction de l’eau.

Deuxièmement, sélectionnez la température de lavage adaptée à la nature des tissus. Un lavage trop chaud peut non seulement consommer plus d’énergie, mais aussi fixer certaines taches et rendre l’extraction d’eau moins efficace.