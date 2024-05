Améliorez facilement vos recettes au Air Fryer : 5 astuces incontournables

Vous avez cédé à la tendance Air Fryer ? Mais vous n’arrivez pas à encore à pimper vos recettes ? Suivez ces quelques astuces qui devraient faire la différence.

L’Air Fryer est un appareil électroménager génial pour cuisiner de manière saine et efficace, mais faut-il encore savoir s’en servir correctement ! Voici quelques astuces pour en tirer le meilleur parti et épater vos convives avec des plats savoureux et croustillants.

L’astuce pour des frites parfaites

Pour obtenir des frites bien croustillantes, commencez par les tremper dans l’eau pendant 30 minutes, puis séchez-les soigneusement avec du papier absorbant.

Ensuite, enrobez-les d’un mélange de farine de riz, de paprika et de sel d’ail avant de les pulvériser légèrement d’huile d’olive. Cette astuce ajoute une saveur subtile et une texture parfaite à vos frites​​.

Les meilleures de toutes.

Misez tout sur les épices

Le sel d’ail est un ingrédient magique pour sublimer vos plats. Il suffit d’en saupoudrer sur vos légumes, viandes ou poissons avant de les cuire dans l’Air Fryer. Pour un goût encore plus épicé, essayez un mélange cajun composé de paprika, coriandre, curcuma, céleri et ail. Ces épices rehaussent les saveurs et ajoutent une légère touche piquante à vos préparations​​.

Du goût, du goût, du goût !

Les herbes fraîches à volonté

Ayez toujours des herbes fraîches à portée de main comme le persil, la ciboulette, la coriandre ou le basilic. Ces herbes aromatiques ajoutent du pep’s à vos plats et une touche colorée qui en mettra plein aux yeux à vos convives.

Le persil haché est idéal pour les viandes, tandis que la ciboulette se marie parfaitement avec les recettes à base d’œufs​.

Pas d’herbes, pas de pep’s. Pas de pep’s, pas de goût. Pas de goût… Pas de goût.

La pizza au Air Fryer, oui c’est possible

Faire une pizza maison dans l’Air Fryer est un jeu d’enfant. Utilisez une pâte à pizza fraîche ou surgelée, garnissez-la selon vos envies et faites-la cuire en moins de 10 minutes.

Pour varier les plaisirs, essayez aussi de préparer une calzone en repliant la pâte sur les ingrédients. Le résultat est toujours délicieux et étonnamment rapide à réaliser​​.

La pizza de la mama à votre portée

Réalisez vos meilleurs desserts

L’Air Fryer n’est pas seulement pour les plats salés ! Utilisez des moules en silicone pour préparer des gâteaux, muffins, ou scones.

La cuisson est rapide et uniforme, et vous pouvez facilement préparer des desserts en portions individuelles dans des ramequins​​.

Monsieur Grolet peut aller se rhabiller.

Les ustensiles indispensables

Pour optimiser l’utilisation de votre Air Fryer, investissez dans quelques ustensiles clés :

Moules en silicone : Idéaux pour les desserts.

: Idéaux pour les desserts. Spray à huile : Pour doser précisément la quantité d’huile et faciliter son application.

: Pour doser précisément la quantité d’huile et faciliter son application. Spatules et pinces en silicone : Pour manipuler les aliments sans abîmer le revêtement de l’appareil​.

Ces astuces vous permettront de tirer le meilleur parti de votre Air Fryer et de régaler vos proches avec des plats sains et savoureux. Alors, à vos Air Fryers, prêts, cuisinez !