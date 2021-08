Vous souhaitez faire l’acquisition d’un scooter électrique et vous ne savez pas comment souscrire à une assurance. Ces 2 roues, certes non polluantes lors de leur utilisation, restent dangereuses pour le chauffeur, son passager et tous les autres tiers. Il est donc nécessaire, au même titre que n’importe quels autres véhicules motorisés, de l’assurer. Comment l’obtenir ? Quelles sont les différentes offres ? On répond aux principales interrogations concernant la souscription et l’assurance en général de votre futur scooter électrique.

L’assurance est-elle obligatoire lors de l’achat d’un scooter électrique ?

La loi française exige pour tous véhicules motorisés d’être assurée. L’article L211-1 du code des assurances dispose que cette obligation d’assurance s’applique à tout véhicule terrestre à moteur qui peut être en circulation. Donc, l‘ensemble des scooters électriques et même ceux dits « sans permis » doivent être assurés.

En cas de défaut d’assurance, une amende allant jusqu’à 3 750€ peut être appliquée. À cela, peut s’ajouter entre autres une suspension – 3 ans maximum – de permis voire même une annulation, une obligation de suivre un stage de sensibilisation ou encore des travaux d’intérêt général.

L’assurance minimale à laquelle il faut souscrire est une assurance au tiers, c’est-à-dire qu’elle inclut la responsabilité civile du conducteur du scooter électrique. C’est donc l’assureur qui se charge de l’indemnisation de la victime en cas d’accident et dommages matériels ou corporels d’un tiers.

Quel est le prix de mon assurance pour scooter électrique ?

Le prix d’une assurance dépend déjà de la formule à laquelle vous souscrivez. Mais, comparées aux véhicules thermiques, les assurances des scooters électriques sont en général moins élevées – de l’ordre de 20 à 30% de moins -. Plusieurs facteurs expliquent cette différence de prix. D’abord, dans une logique de transition écologique, les véhicules dits « verts » ou zéros-émission sont favorisés par les assureurs. Aussi, un autre facteur est celui de la vitesse. Un scooter électrique est souvent moins rapide et puissant qu’un moteur thermique équivalent, ce qui diminue le risque d’accident. L’autonomie joue aussi puisque ne pouvant faire de longs trajets, le risque est là encore plus faible.

Au-delà de ces facteurs, le prix de l’assurance varie en fonction de votre profil – âge, bonus-malus… -, du type de votre deux-roues – puissance, année de mise en circulation, nombre de km…- ou encore de l’utilisation de vous faite de votre scooter électrique.

Il est possible de bénéficier d’aide ou subvention de la part de l’état lors de l’acquisition de votre scooter électrique. Pour connaître les bonus auxquels vous êtes éligibles, suivez votre guide sur les aides pour l’achat de votre scooter électrique.

Pourquoi l’assurance pour scooter 50cm3 est plus chère ?

Le type et la puissance de votre scooter électrique fait varier le prix de l’assurance. Mais ce n’est pas parce que le scooter est plus puissant que le coût de l’assurance est plus élevé. En effet, il arrive chez certains assureurs que les scooters 50cm3 soient les plus coûteux en assurance qu’un scooter avec un moteur plus important. Cela s’explique par le taux de vols et d’accidents pour ce type de scooter. Il n’est donc pas rare de voir une assurance aux tarifs plus élevés pour Super Soco équivalent 50cm3 que pour une BMW C Evolution – équivalent 125cm3 -.

Pour un scooter électrique, l’assurance au tiers varie en moyenne entre 100€ et 500€ par an.

Quelle assurance pour quels types de scooters ?

Les formules et les procédures d’assurance ne sont pas différentes que vous ayez un moteur thermique ou un moteur électrique. Seul le prix peut varier. Il existe donc plusieurs types de couvertures de votre véhicule :

Assurance au tiers : c’est la formule minimale qui garantit la responsabilité civile du conducteur vis à vis des dégâts causés aux tiers tiers impliqués dans l’accident qu’il est responsable.

: c’est la formule minimale qui du conducteur vis à vis des dégâts causés aux tiers tiers impliqués dans l’accident qu’il est responsable. Formule intermédiaire : cette formule, en plus de couvrir le conducteur, intègre une garantie vol et incendie.

: cette formule, en plus de couvrir le conducteur, intègre une Assurance scooter électrique tous risques : c’est le pack le plus complet pour assurer votre véhicule. La protection est optimale en intégrant notamment la prise en charge des dommages corporels du conducteur en cas d’accident – même si ce dernier est en faute -.

Le choix de la formule dépend de votre utilisation et des risques d’accidents, de vol ou encore de panne possible lors de vos trajets avec votre scooter électrique. Il est évident que si vous utilisez votre véhicule dans vos trajets quotidiens ou en loisir le week-end, le choix de couverture de votre véhicule n’est pas le même.

Quelles sont les options et garanties d’assurance scooter électrique ?

Lors du choix de contrat d’assurance, il est possible d’ajouter des garanties en fonction de vos besoins. Ces options sont diverses et variées. Elles peuvent concerner les dommages matériels – garantie vol, incendie ou catastrophe naturelle -, le passager – garantie conducteur secondaire -, le remplacement de matériel – garantie assistance, garantie équipement, garantie bris de glace -…

Toutes ces options supposent un supplément financier. Réfléchissez bien donc à choisir la formule qui vous correspond le mieux et qui est la plus économique pour vous.

Comment souscrire une assurance en ligne ?

Pour souscrire à son assurance pour scooter électrique, il faut d’abord faire un devis. En répondant à quelques questions, le devis permettra de vous donner un aperçu du tarif de votre assurance. Où faire son devis d’assurance ? Vous pouvez en demander un à votre assureur actuel – celui de votre auto ou bien de votre fournisseur d’électricité par exemple -. C’est aussi possible de faire un devis en ligne sur de nombreux sites d’assureurs qui vous enverront en ligne tout ce dont vous aurez besoin. Enfin, vous pourrez retrouver des sites de comparateurs d’assurance en ligne qui permettent de connaître les tarifs les plus avantageux pour votre profil et vos recherches.

Une fois que vous savez quelle formule vous allez choisir, vous pouvez souscrire votre assurance en ligne. Sur le site de l’assureur que vous préférez, le processus pour réaliser son contrat d’assurance est simple et intuitif. Il est nécessaire de fournir certains documents tels que l’immatriculation de votre véhicule, votre permis de conduire ou encore votre RIB.

Comment bien choisir son assurance ?

L’étude de la meilleure assurance est primordiale. Il est important de choisir la formule la plus adaptée à vos besoins. L’idée est de savoir quels risques vous encourez lors de vos déplacements futurs. Pour ce faire, nous vous conseillons de porter votre attention sur plusieurs éléments comme par exemple :

Quelle est l’ utilisation que vous allez faire de votre scooter électrique ?

que vous allez faire de votre scooter électrique ? Quelles garanties et options souhaitez-vous lors du choix de votre couverture ?

souhaitez-vous lors du choix de votre couverture ? Quels sont les plafonds d’indemnisation de votre assurance en cas d’accident ?

de votre assurance en cas d’accident ? Y a-t-il des franchises prévues par votre assurance ?

Nous vous conseillons de prendre une assurance tout-risque. Il est très difficile d’être en mesure de financer un sinistre lors d’un accident et l’assurance tout risque est presque un indispensable pour éponger votre facture.

