Articles, mails, billets de blog, présentations PowerPoint, posts sur les réseaux sociaux, ou encore dissertations et édition de livres, que ce soit dans les études, dans le milieu professionnel ou dans les activités culturelles, on écrit sans arrêt !

Et plus on rédige des textes longs, qui appellent à une certaine réflexion, plus les coquilles passent à la trappe ! Heureusement, il existe des assistants de rédaction de plus en plus performants, qui réduisent le temps de relecture, mais vous aident également à remanier vos phrases, afin d’éviter les lourdeurs, les approximations, les pléonasmes ou les familiarités mal placées.

Nous en avons trouvé un particulièrement complet, issu de 30 années de recherche en ingénierie linguistique : le correcteur d’orthographe Merci-app.com. Vous voulez gagner en efficacité et en fluidité, tout en comprenant vos erreurs ? Présentation d’un logiciel d’assistance à l’écriture qui a tout pour plaire !

MerciApp : de quoi s’agit-il ?

Ce qui a d’abord attiré notre attention, outre le logo smiley qui nous adresse un clin d’œil complice, c’est l’accessibilité d’une appli avant tout dirigée vers les professionnels de l’écriture. Pour la découvrir, on se fait un compte en moins d’une minute grâce à une adresse mail. Cela nous donne accès à la plateforme en ligne, à l’extension Chrome et au logiciel sur desktop pour travailler hors connexion internet. Là, c’est une IA surdéveloppée qui vous accueille pour parler un peu de votre plume.

Nota Bene : l’extension est également disponible sur les navigateurs Firefox et Edge. La version Safari est attendue de pied ferme par un certain nombre d’internautes !

Une interface épurée pour travailler l’esprit clair

Il est parfois difficile d’accueillir un nouvel outil dans un espace de travail. MerciApp prend note de cette friction, et laisse énormément de place au texte afin d’y voir clair. Un petit bouton d’alerte vous suit pendant la rédaction, avec le nombre d’erreurs potentielles à vérifier.

Cliquez dessus : une fenêtre s’ouvre, que vous déplacez où bon vous semble sur la page active. Elle contient :

une liste de suggestions , chaque fois que le logiciel détecte un éventuel problème, que vous pouvez suivre ou ignorer ;

, chaque fois que le logiciel détecte un éventuel problème, que vous pouvez suivre ou ignorer ; des paramètres de préférences linguistiques , afin d’avoir le contrôle sur les aspects de langage pour lesquels vous voulez être accompagné ;

, afin d’avoir le contrôle sur les aspects de langage pour lesquels vous voulez être accompagné ; un support qui vous mène à la FAQ de MerciApp ;

de MerciApp ; un bouton de désactivation.

Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg !

Nota Bene : l’extension fonctionne avec de nombreux outils de messagerie (Gmail, Messenger, Slack, etc.) ou de bureautique (Office, suite Google, etc.).

Des fonctionnalités avancées pour perfectionner votre langue !

Nous avons également remarqué une approche très pédagogique de la part des concepteurs de l’application. L’idée n’est pas seulement de vous faire gagner du temps à l’écriture de vos e-mails, mais également de renforcer votre expertise dans la langue, que vous soyez natif ou non.

Pour cela, il existe moult fonctionnalités, à savoir :

un module de style (anglicismes, mots familiers, pléonasmes, etc.) ;

(anglicismes, mots familiers, pléonasmes, etc.) ; un correcteur de ponctuation ;

un assistant grammatical (accords, conjugaison, etc.) ;

(accords, conjugaison, etc.) ; un assistant orthographique , contre les erreurs d’inattention (lettres manquantes, accents, noms propres, etc.) ;

, contre les erreurs d’inattention (lettres manquantes, accents, noms propres, etc.) ; un assistant syntaxique (tournures de phrases, lourdeurs, etc.) ; un module “Contexte” qui tient compte des sonorités (hiatus, élisions), des dates impossibles (29 février 2015) ou encore les problèmes de majuscules ;

qui tient compte des sonorités (hiatus, élisions), des dates impossibles (29 février 2015) ou encore les problèmes de majuscules ; un dictionnaire 2.0 des synonymes fichtrement pratique, qui apparaît discrètement sous forme de bouton chaque fois que l’on surligne un mot (il donne aussi les définitions ). Vous pouvez même le compléter manuellement ;

fichtrement pratique, qui apparaît discrètement sous forme de bouton chaque fois que l’on surligne un mot (il ). Vous pouvez même le ; un quadruple compteur du nombre de mots, de caractères, du temps de lecture et du temps d’élocution !

Vous pouvez même demander à l’IA un niveau d’analyse plus ou moins poussé (4 degrés allant de la simple discussion à la rédaction sophistiquée).

Nota Bene : pour chaque alerte, l’assistant prévoit un ou deux paragraphes explicatifs pour justifier chacune de ses interventions. Cela vous permet de comprendre si vous avez tort ou quand même raison, et de réviser peu à peu les règles qui régissent votre langue d’usage.

Une période d’essai confortable pour devenir accro

Lorsque vous créez un compte, vous avez tout de suite accès à une période d’essai de 30 jours, sans avoir besoin d’enregistrer la moindre carte bancaire. Ainsi, vous avez tout le temps de voir si cet outil de travail est adapté à votre besoin, ou si vous êtes assez à l’aise pour vous en passer.

Si vous souhaitez continuer avec cette application, une version gratuite est disponible, mais qui se limite à 600 mots, avec des fonctionnalités manquantes. Pour nous, le plus avantageux reste de prendre la totale à 12 €/mois (tarif annuel), surtout si :

vous avez un roman, mémoire à écrire ou n’importe quelle autre tâche académique d’envergure ;

; vous avez un rythme très soutenu d’écriture de mails et autres documents professionnels ;

; vous avez besoin d’ écrire dans une langue étrangère ;

; vous éprouvez généralement des difficultés à la rédaction.