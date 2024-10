Attention : ces aspirateurs Philips peuvent provoquer un incendie, êtes-vous concerné ?

Philips se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs, mais cette fois-ci, ce n’est pas pour une innovation. La marque rappelle certains de ses aspirateurs. En cause ? Leurs batteries peuvent prendre feu.

Le fabricant d’électroménager procède à un rappel d’urgence de plusieurs modèles de ses balais aspirateurs, après la découverte d’un risque potentiellement grave : certains appareils pourraient carrément prendre feu pendant leur utilisation. Si vous possédez un balai aspirateur Philips, il est essentiel de vérifier immédiatement si votre appareil fait partie des lots rappelés.

Quels modèles Philips sont concernés ?

Les modèles incriminés sont les aspirateurs balais sans fil Philips séries 2000 et 3000. Ces appareils, distribués entre 2019 et 2022, présentent un risque de surchauffe pouvant aboutir à un incendie. Le problème semble provenir de la batterie, qui peut surchauffer et entraîner une situation dangereuse pour l’utilisateur. Mais rassurez-vous cet incident serait parvenu dans de très rares cas après une ou plusieurs chutes de l’appareil. Cependant, la marque a donné pour ordre de ne plus utiliser ces aspirateurs.

Philips a identifié plusieurs lots dont les numéros sérient concernés sont listés sur le site officiel du rappel des produits.

Les consommateurs sont invités à consulter la page du rappel sur le site gouvernemental RappelConso pour vérifier si leur appareil est concerné. Il suffit de rentrer le numéro de série de l’aspirateur pour obtenir l’information. En cas de confirmation, Philips demande de cesser immédiatement l’utilisation de l’appareil et propose un remplacement de la batterie gratuitement.

Un danger à prendre très au sérieux

Bien que les cas soient actuellement rares, il ne s’agit pas d’une simple précaution : les risques d’incendie sont bien réels. Certaines batteries des appareils rappelés présenteraient des dysfonctionnements qui pourraient mener à des situations très dangereuses. La surchauffe peut non seulement endommager l’appareil, mais elle est également susceptible de provoquer un incendie à domicile.

La marque a mis en place un service client spécialement dédié à ce rappel.

Si vous êtes concerné, la marque a indiqué les consignes à suivre :