Prix cassés sur les aspirateurs balais Tineco, une alternative à Dyson

Les aspirateurs sans-fil Tineco font partie des modèles les plus performants du marché. On vous propose ici quatre promos sur des produits de la marque.

Permettant de nettoyer votre sol à l’eau et d’aspirer la poussière dans le même temps, les aspirateurs sans fil Tineco se sont fait une place de choix parmi les appareils de nettoyage. Si vous cherchez un moyen de faire le ménage à prix réduit, on vous propose ici quatre bons plans pour vous offrir un de ces modèles.

115,59 euros de réduction sur le TINECO PWRHERO 11

Là où certains aspirateurs balai sans fil, bien plus chers, n’offrent qu’une autonomie de 20 minutes, le PWRHERO 11 en possède une de 40 minutes !

Ce modèle est un des moins chers de la marque et son tarif chute de 20% sur AliExpress. À cette baisse, vous pourrez y ajouter le code « 2LHYNOWFG2VK » permettant de soustraire 57,23 € permettant de faire chuter le cout de l’aspirateur balai de 291,79 € à 176,2 € !

144 euros de réduction sur le TINECO FLOOR ONE S3

Comme le modèle précédent, le Floor One S3 dispose d’une autonomie de 40 minutes, mais s’en distingue grâce à sa fonction lavante. Cet aspirateur sans fil est un appareil 2-en-1 qui vous permettra de laver votre sol tout en aspirant.

AliExpress propose à ces nouveaux acheteurs de profiter d’une promo de 33% faisant passer le Floor One S3 de 427,48 € à 282,60 € soir 144,88 € d’économies !

Faire le ménage n’aura jamais été aussi simple qu’avec le Tineco Floor One S3 !

99 euros de réduction sur le TINECO iFLOOR 3

Grâce à cet aspirateur 2-en-1, vous pourrez nettoyer à la fois la poussière et les liquides. Fini les lendemains de soirée à devoir éponger, puis laver : un simple coup d’aspirateur et le tour est joué.

Bénéficiant d’une promotion de 20% sur AliExpress, le iFloor 3 peut encore plsu réduire son tarif grâce au code « VSHFD6A31XXH » de 38 € ! Ainsi, en cumulant les deux offres promotionnelles, vous pourriez faire chuter le cout de cet appareil de 355,94 € à 256,6 € !

20 % de réduction sur le TINECO PURE ONE X

Répliquant les technologies de ses prédécesseurs, le Pure One X est un aspirateur 2-en-1 capable d’aspirer les liquides comme la poussière, mais il possède un plus non négligeable : son autonomie. Cet appareil de nettoyage peut être utilisé pendant plus d’une heure en mode « économie« .

Coutant initialement 376 €, AliExpress propose une baisse de 20% amenant le tarif de l’aspirateur à 301 €.