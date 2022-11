L’aspirateur robot Roidmi Eva : la promo qu’il ne faut pas rater pour le Black Friday

Où acheter le Roidmi Eva au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur Manomano.fr Voir l’offre

Les caractéristique de l’aspirateur robot Roidmi Eva

L’aspirateur-robot Roidmi Eva est très complet. Doté d’un mètre laser, il calcule l’espace de nettoyage et de se déplacer sans se heurter aux obstacles. Il détecte les tapis et peut les contourner. Il est en forme circulaire et fait de plastique noir et blanc , ce qui lui donne un design agréable. Avec une hauteur de 10,6 cm, il pourra même se faufiler sous certains de vos meubles ou bien escalader les obstacles de 20mm max. Trois boutons sont présents sur le dessus de l’appareil : un pour lancer le nettoyage complet, un pour le nettoyage ciblé d’une pièce et un pour le renvoyer à la base.

L’aspirateur ROIDMI Eva a trois fonctions :

il aspire votre intérieur avec une puissance 3200a et dispose d’un réservoir à poussière de 300mL. Grâce à sa grande brosse centrale et ses brosses latérales pour les coins, il peut attirer les déchets pour qu’ils puissent être aspirés ;

il nettoie grâce à ses deux serpillères rotatives auto-séchantes. Ces serpillères à 180 tours par minute effectuent également une pression sur le sol égale à 12 N, de quoi bien frotter le sol. Elles sont fixées par deux aimants donc détachables pour être passées à la machine à laver ;

il aspire et nettoie en même temps.

Grâce à sa base intelligente, vous n’aurez plus besoin de nettoyer votre appareil, ni de le vider. En plus de charger l’aspirateur, la base le vide et conserve la poussière récoltée dans son sac à poussière et l’eau usée dans un bac différent. Elle peut conserver la poussière jusque 60 jours et élimine 99% des bactéries et les odeurs. Elle dispose d’un bac à eau propre, l’aspirateur vient donc à la base pour humidifier les serpillères car il ne dispose pas de réservoir à eau. Elle dispose d’un écran LED intuitif qui vous permet de vous alerter lors d’un problème ou connaitre l’état de ses bacs ou de la batterie de l’aspirateur.

Qui dit aspirateur-robot, dit connecté ! L’application Roidmi Eva est disponible sur les smartphones IOS ou Android. Vous pouvez gérer le nettoyage de votre maison depuis votre téléphone grâce à la WIFI. Vous avez également la possibilité de programmer des cartes afin de désigner des espaces « interdits » à votre aspirateur ou au contraire pour définir des zones précises à nettoyer. Vous pouvez le contrôler à la voix grâce à Alexa et GoogleHome.