Cette marque spécialisée dans les robots aspirateurs d’entrées de gamme s’apprête à commercialiser son produit sans doute le plus ambitieux. En effet, ce modèle inclut une fonction serpillère plus poussée que la concurrence et limite encore plus les efforts que son utilisateur doit faire pour nettoyer son logement. Trêve d’éloge, que cache l’appellation Yeddi Mop Station ?

Les plus Mode serpillère efficace

Lavage et séchage automatique des serpillères

Bonne aspiration

Application complète Les moins Un peu bruyant avec l’aspiration au maximum

Cartographie pas des plus précise

Fiche technique du Yeedi Mop Station

Dimensions aspirateur: 33 x 33 x 9 cm

33 x 33 x 9 cm Dimensions station : 38 x 40 x 42 cm

: 38 x 40 x 42 cm Mode de nettoyage : aspirateur & nettoyage

aspirateur & nettoyage Batterie : 5200 mAh

5200 mAh Autonomie : 180 min

180 min Application : Yeedi App Connectivité : Wi-Fi, Alexa, Google Assistant

Wi-Fi, Alexa, Google Assistant Capacité de stockage poussière : 300 ml

300 ml Réservoir d’eau du robot : 200 ml

200 ml Réservoirs station : 2x 3,5 L

2x 3,5 L Type de capteur : Optique

Optique Puissance : 2500 pa

Le design du Yeedi Mop Station

Pour ce qui est de l’apparence, ce robot aspirateur revêt du blanc sur une grande partie de sa surface visible. Seule la tranche obscurcit cet aspect immaculé avec une bande noire à l’avant et un plastique transparent à l’arrière. Cette dernière accueille d’ailleurs le bouton on/off. En plus d’arborer le capteur utile à la détection de l’environnement, le dessus est recouvert par une couche de verre trempé. Sous cette jolie apparence, on trouve toute une flopée de capteurs, de brosses ainsi qu’une paire de roues en caoutchouc capable de franchir des petits obstacles. Au niveau des dimensions, on remarque que ses 9 cm de haut ne lui permettront pas de passer sous tous les meubles. Quant à la station de lavage, elle prend la forme d’un bloc blanc avec trois boutons sur le dessus et un creux pour que le robot puisse s’y insérer.

Ce trio de commande sert à : lancer un cycle de nettoyage, lancer le lavage automatique et faire revenir l’appareil à la station.

Le fonctionnement du Yeedi Mop Station

Avant que le nettoyage commence, il faut que le robot aspirateur se connecte à votre Wi-Fi et dresse une carte des lieux pour se repérer dans votre logement. C’est là que le capteur optique sur le dessus entre en jeu. Grâce à lui, le Yeedi Mop Station identifie la forme des pièces et les gros obstacles lors de son parcours de découverte. Notons que ce n’est pas un capteur LIDAR (laser). Par conséquent, la reconnaissance des lieux n’est pas aussi précise qu’avec cette technologie et reste basique. L’aspirateur robot aura également du mal à s’orienter sans une bonne lumière dans les différentes pièces. Depuis la Yeedi App, vous pouvez observer la création de la cartographie. Une fois terminée, il est possible la modifier et de cibler une zone à nettoyer dessus ou au contraire à éviter.

La Yeedi App permet entre autres de définir les jours de nettoyage et d’afficher la surface lavée et les trajectoires effectuée par le robot après un cycle.

Le mode aspirateur

Entrons dans le vif du sujet. Ce robot aspirateur possède une puissance d’aspiration de 2500 Pa ce qui suffit pour la grande majorité des saletés sur votre sol. Cette puissance peut d’ailleurs se régler depuis l’app et s’adapter automatiquement en fonction du terrain. Pour que cette fonction marche, différents capteurs sous le robot complètent sa reconnaissance de l’environnement. Ainsi, il peut détecter le vide, les tapis et les gros obstacles. Pour aider l’aspiration des déchets, le Yeedi Mop station est doté d’une brosse en silicone avec de multiples crans et d’une autre brosse rotative en haut à droite. Cette dernière sert à ramener les saletés à la portée de la première.

Question autonomie, Yeedi parle de 180 minutes avec une seule charge pour ce modèle.

Le mode serpillère

C’est là que le Yeedi Mop Station se distingue vraiment. En effet, il possède de deux brosses rotatives qui tournent à 180 tours/minutes en exerçant une pression de 10 N. Ces deux caractéristiques lui permettent de nettoyer efficacement le sol et de ne pas simplement le caresser. Étant donné qu’il reconnaît les tapis, il les évite sans soucis s’il est en mode serpillère. La station s’avère très utile pour ce type de nettoyage. Toutes les 5 minutes environ, le robot y retourne pour laver et sécher ses deux brosses en plus de se ravitailler en eau propre grâce au premier réservoir de 3,5 L. Le second quant à lui, récupère les eaux usées qui ont servi à décrasser les serpillères. Tout cela lui permet d’effectuer un nettoyage autonome de toutes les parties du logement accessibles.

En outre, l’application Yeedi permet de gérer le débit d’eau pour les brosses et possède la fonction « nettoyage continu ». Une fois complètement chargé, le robot aspirateur poursuit les tâches inachevées.

100€ d’accessoires pour les premiers acheteurs du Yeedi Mop Station

Si sa sortie n’est programmée que pour le 5 août, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site de Yeedi pour espérer obtenir une réservation à l’avance et obtenir quelques cadeaux. Attention, cette offre n’est valable que pour 300 chanceux. Elle apporte donc différents accessoires pour un total de 100 €. Parmi eux on trouve :