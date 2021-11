Le Black Friday approche, et nous, à meilleure-innovation.com, on vous aide à y voir plus clair en tirant du lot les meilleurs bons plans possibles. À ce titre, vous connaissez peut-être la marque que nous avons eu l’opportunité de découvrir via le test Yeedi Mop Station. En effet, la firme est spécialiste en la fabrication d’aspirateurs-robots accessibles à toutes les bourses. Or, du 19 novembre (à partir de midi) au 29 novembre, Yeedi nous sort un joli festival de promos de l’espace. À ce stade, on dirait un véritable plan de démocratisation de domotique ménagère ! Tentés par une petite visite des réductions de 7 robots-aspirateurs Yeedi pour le Black Friday ? Suivez le guide ! k650 : le robot-aspirateur Yeedi le plus abordable Cet aspirateur-robot est parfait pour une initiation à la domotique. Pilotable depuis une application, il est déjà étonnant pour son prix ! Avec une motorisation Super Power Innovant, 2000 Pa d’aspiration, un filtrage Hepa, il embarque également une brosse anti-démêlante qui permet de ramasser cheveux et poils d’animaux. Et même en entrée-de-gamme, l’appareil est compatible avec les assistants vocaux ! Prix initial : 199,99 €

disponible sur la page produit : 129,99 € Montant total de la réduction : 70 € soit 35 % de remise.

Yeedi k700 : l’aspirateur-laveur top qualité-prix

Une version évoluée du k650. Après itération, il embarque notamment 200 ml de réservoir en plus et 120 min d’autonomie supplémentaire ! À ce niveau, il est également capable de différencier les tapis des sols durs, afin de ne pas passer la serpillère n’importe où. En outre, son système de filtration aspire plus de 99% des pollens : avis aux allergiques printaniers ! Enfin, on apprécie sa belle robustesse, qui résiste aux chocs et aux rayures, bien qu’on retrouve ces mêmes qualités sur les autres modèles.

: 160,99 € Montant de la réduction : 69 € soit 30% de remise.

Yeedi 2 Hybrid : l’aspirateur-laveur d’entrée-de-gamme

Une jolie bestiole déjà que ce Yeedi 2 Hybrid : avec une autonomie de 200 min et 2500 Pa d’aspiration, il cartographie votre appartement via la technologie Virtual Slam ! En plus de faire la serpillère, il admet la programmation de zones de nettoyage précises à des horaires donnés. Un investissement des plus rentables, surtout en cette période de promotion !

Offre Black Friday : 188, 99 €

: 188, 99 € Montant de la réduction : 81 € soit 30% de remise.

Yeedi Vac Hybrid : un robot aspirateur-laveur à 3000 Pa de puissance

Contrôlable à distance grâce aux assistants vocaux, le Yeedi Vax Hybrid intègre la détection de tapis et admet la configuration de zones de nettoyage sur l’application. On notera une moins bonne autonomie cependant que le Yeedi 2, avec seulement 110 min de nettoyage, ce qui reste néanmoins très correct ! Par ailleurs, sa capacité d’aspiration est de 2500 Pa et sa brosse anti-démêlante feront des merveilles, surtout sur sols durs ! Nota bene : sur ce modèle, la station de vidange automatique est en option.

: 209,99 € Montant de la réduction : 90 € soit 30% de remise.

Yeedi Vac Max : l’aspirateur-laveur de milieu-de-gamme

Là, on commence à causer sérieusement. Avec le Yeedi Vac Max, vous avez 3000 Pa d’aspiration, mais également 420 ml de bac à poussière et 240 ml de réservoir d’eau. Sans parler des 200 min d’autonomie grâce à une batterie Lithium-Ion de 5200 mAh, qui tiendra largement sur des surfaces supérieures à 100 m2. Enfin, on y retrouve la technologie Virtual-Slam qui sert à une cartographie précise et vraiment efficace de votre maison ou appartement !

: 239,99 € Montant de la réduction : 110 € soit plus de 31% de remise.

Yeedi Vac Station : un robot aspirateur-laveur haut-de-gamme

Avez-vous déjà testé un aspirateur-laveur doté d’une station ? Ça change la vie ! En effet, la vidange des déchets et poussières se fait automatiquement. Vous n’aurez plus qu’à remplacer le sac collecteur environ une fois tous les mois et vous contenter, le reste du temps, d’appuyer sur le bouton « marche » pour garder vos sols agréables à regarder ! En outre, l’appareil devient vraiment abordable après application de la réduction. Pour un cadeau à faire en commun par exemple, vous pouvez d’ores et déjà vous jeter sur l’occasion !

: 349,99 € Montant de la réduction : 150 € soit 30% de remise.

Yeedi Mop Station : notre chouchou des robots-laveurs !

On vous en a parlé en début de dossier, mais comment résister à vous glisser un mot sur un de nos appareils préférés ? Pour comprendre notre attachement sentimental, il faut s’imaginer un lendemain de soirée, sols tâchés de traces de chaussures, de guacamole et de vin rouge. On déplace quelques chaises, on protège les fils de branchements qui traînent et on appuie sur « marche ». Là, votre aspirateur-laveur se sert lui-même en eau de lavage directement dans sa station, et utilise deux serpillères rotatives pour tout ramasser et nettoyer. Plus de détails dans notre test Yeedi Mop Station : vous verrez pourquoi nous vous recommandons ce bon plan !

: 549,99 € Montant de la réduction : 100 € soit un peu plus de 15% de remise.

Avant de se quitter, on rappelle, pour les intéressé les dates de cette ribambelle de bonnes affaires : du 19 (midi) au 29 (minuit) novembre sans faute !