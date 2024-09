Xiaomi propose son aspirateur robot phare à moitié prix grâce à une promo surprise

Ne ratez pas cette offre Xiaomi : l’aspirateur robot Robot Vacuum S10+ est à -56% et vous permet de simplifier votre nettoyage dès maintenant.

Avec la rentrée qui s’installe, jongler entre le travail, les courses, et le ménage peut vite devenir un vrai casse-tête. Heureusement, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est là pour vous donner un coup de main (ou plutôt un coup d’aspirateur) ! Et en ce moment, il bénéficie d’une belle réduction de 56%.

Imaginez rentrer chez vous après une longue journée de travail, et trouver votre maison parfaitement propre, sans avoir levé le petit doigt. Avec ses 4000 Pa de puissance d’aspiration et ses 4 modes de nettoyage (aspiration, balayage, lavage, et nettoyage complet), ce petit robot gère tout pour vous. Que ce soit les tapis ou les sols durs, il s’adapte et nettoie efficacement pendant que vous vaquez à vos occupations.

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ à -56%

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+, habituellement proposé à 449,99 €, est actuellement en promo à 199,99 €, soit une belle réduction de 56 %. Si vous avez envie de dire adieu à l’aspirateur classique et de laisser un robot faire le boulot à votre place, c’est le moment de craquer !

Pour passer commande :

Allez sur la page produit de Xiaomi. Ajoutez le Xiaomi Robot Vacuum S10+ à votre panier. Le prix barré de 449,99 € laissera place à 199,99 € au moment du paiement.

À noter : en plus des -56% de réduction et de la livraison offerte, les nouveaux clients bénéficient d’un coupon de 5€ supplémentaire.

Faut-il craquer pour le Xiaomi Robot Vacuum S10+ ?

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est un excellent choix pour ceux qui veulent déléguer le ménage sans trop se compliquer la vie. Avec une réduction de 56% en ce moment, passant de 449,99 € à 199,99 €, il y a de quoi hésiter, non ?

Puissance et précision

Avec ses 4000 Pa de puissance d’aspiration, il ne se contente pas de ramasser les miettes : il aspire aussi la poussière et les poils d’animaux sans sourciller. Il est équipé de 4 modes de nettoyage qui s’adaptent à vos besoins : que vous ayez besoin d’un nettoyage rapide ou d’une session plus approfondie, il gère tout.

Navigation intelligente

Grâce à son système de navigation laser (LDS), le S10+ cartographie votre maison pour éviter les obstacles et nettoyer de manière méthodique. Il ne se contente pas de tourner en rond : il suit un parcours bien défini, ce qui évite de repasser inutilement sur les mêmes zones.

Aspirateur et laveur en un seul appareil

En plus d’aspirer, le S10+ est équipé d’un réservoir d’eau de 200 mL pour laver les sols. Bon, ne vous attendez pas à un miracle sur les taches tenaces, mais pour rafraîchir les sols au quotidien, c’est plutôt pratique. Il gère les petites salissures sans problème, que ce soit sur du carrelage ou du parquet​.

Programmez-le et laissez-le s’occuper du ménage

Avec le Xiaomi Robot Vacuum S10+, vous pouvez facilement planifier vos séances de nettoyage. Grâce à l’application Xiaomi Home, il suffit de programmer les jours et les heures qui vous conviennent. Vous partez travailler ? Pas de souci, le robot commence le ménage pendant votre absence. Vous pouvez même créer des zones à éviter ou lui dire où ne pas passer,

Comparatif entre le Xiaomi Robot Vacuum S10+ et le 360 S10

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+, actuellement à 199,99 €, est une bonne option pour ceux qui veulent un aspirateur robot pratique et performant. Mais comment se compare-t-il au 360 S10, vendu autour de 500 € ?

Caractéristiques Xiaomi Robot Vacuum S10+ 360 S10 Prix 199,99 € (promo) Environ 500 € Puissance d’aspiration 4000 Pa 2200 Pa Modes de nettoyage 4 4 Navigation LDS (Laser) LDS (Laser) Capacité du réservoir à poussière 450 mL 500 mL Réservoir d’eau pour lavage 200 mL 360 mL Autonomie 140 minutes 120 minutes Connectivité Mi Home App 360 Smart App Fonction de nettoyage en Y Oui Non Mémorisation de plusieurs cartes Oui Oui Détection des obstacles Capteurs multiples Capteurs multiples

Alors, que peut-on en dire ? Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est un bon choix avec sa puissance d’aspiration de 4000 Pa et ses 4 modes de nettoyage. Simple à utiliser grâce à l’application et capable de gérer aussi bien l’aspiration que le lavage, il fait le ménage à votre place sans que vous ayez à vous en préoccuper. Pour 199,99 €, c’est une option pratique et abordable pour garder votre maison propre sans effort.