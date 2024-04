Xiaomi propose son aspirateur robot vedette à moitié prix grâce à une promo surprise

Ne ratez pas cette offre Xiaomi : l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S10+ est à -250€. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

Si vous envisagez d’ajouter un peu de technologie à votre routine de nettoyage, l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S10+ mérite votre attention. Sorti il y a moins d’un an, cet aspirateur robot simplifie l’entretien de votre maison grâce à ses fonctions automatisées. Il est conçu pour naviguer de manière autonome à travers différentes pièces, en évitant les obstacles et en nettoyant efficacement chaque coin.

-250€ sur l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S10+

Habituellement proposé à 449.99€, l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S12 est désormais disponible pour 199.99€ sur le site officiel Xiaomi, ce qui vous fait économiser 250€.

PROFITEZ de l’aspirateur robot Xiaomi à -50%

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Xiaomi.

Ajoutez l’aspirateur robot à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 449.99€, mais vous le paierez à 199.99€.

À noter : la livraison de l’aspirateur robot à votre domicile est GRATUITE.

Pourquoi choisir l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum S10+ ?

Si vous êtes à la recherche d’une méthode efficace et discrète pour garder votre intérieur impeccable, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ pourrait être exactement ce qu’il vous faut. Voici un aperçu de ses capacités et de sa facilité d’utilisation :

PROMO -250€ sur le Vacuum S10+ Voir l’offre

Capacité adaptative pour tous les espaces

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est doté d’une puissance d’aspiration de 4000 Pa, capable de nettoyer en profondeur avec moins de passages. Il combine cela avec un système de lavage à pression qui maintient une humidité constante, permettant de passer facilement de l’aspiration au lavage. Sa double brosse augmente l’efficacité sur différents types de sols.

Navigation intelligente pour un nettoyage méticuleux

Le système de navigation LDS du Xiaomi S10+ lui permet de cartographier précisément votre espace, optimisant ses parcours pour un nettoyage minutieux. Il identifie les obstacles avec précision, évitant les collisions et assurant un nettoyage uniforme même dans les zones peu accessibles.

A lire aussi 5 astuces pour optimiser les performances de votre aspirateur robot

Contrôle et personnalisation via l’application

ÉCONOMISEZ -250€ sur l’aspirateur robot Xiaomi Voir l’offre

Avec l’application Xiaomi Home, vous pouvez facilement programmer des cycles de nettoyage, configurer des parcours spécifiques ou exclure certaines zones. Cette flexibilité rend l’utilisation du S10+ non seulement pratique mais parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens.

Autonomie pour les grandes surfaces

Grâce à sa batterie de 5200 mAh, le Xiaomi S10+ est capable de nettoyer de vastes espaces jusqu’à deux heures sans interruption. Cette autonomie étendue garantit que même les grandes maisons peuvent être nettoyées en une seule charge.

Nom de modèle Xiaomi Robot Aspirateur S10+ Power Max 4000Pa Sac collecteur 450ml Batterie 5200mAh Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) ‎50 x 50 x 28 Garantie 2 ans

Les plus Batterie

Puissance

Capteur

Prix Les moins Application mobile requise



En bref, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est une solution efficace et pratique pour ceux qui souhaitent automatiser le nettoyage de leur domicile. Avec sa bonne puissance d’aspiration, une navigation intelligente, une gestion facile via application, et une autonomie solide, ce robot aspirateur est bien équipé pour s’adapter à différentes exigences de nettoyage tout en simplifiant votre quotidien.