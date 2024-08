Cet aspirateur robot est-il le premier modèle 100% autonome ?

Le Tapo RV70 Omni est un nouvel aspirateur robot qui se présente comme un modèle 100% autonome grâce à son intelligence artificielle, mais qu’en est-il réellement ?

Comme de nombreux foyers français, vous cherchez probablement à vous débarrasser des corvées ménagères. Dans la ribambelle de produits connectés, les aspirateurs robots sont de loin les plus populaires.

Mais depuis des années, il est possible d’en trouver à tous les prix allant de moins de 300€ à plus de 600€ ! Connectés, avec des fonctionnalités de lavage, auto-nettoyage, etc. tous ces éléments peuvent vous faciliter la vie, mais également gonfler le prix final : est-ce seulement possible d’avoir un appareil 100% autonome ?

Que faut-il attendre du TAPO RV70 Omni ?

« Un robot aspirateur et vadrouille IA tout-en-un » ce sont les premiers mots que l’on peut lire sur le site de la marque.

Derrière cette catchphrase se cachent de nombreuses fonctionnalités boostées à l’IA comme :

La détection automatique de poussière microscopique.

La reconnaissance d’obstacles,

La planification automatique du chemin.

On retrouve également des caractéristiques plus classiques :

Une vidange automatique,

Un remplissage automatique d’eau,

Un bac à poussière de 2,5L,

Compréhension du type de sol (tapis, carrelage, etc.)

Un lavage automatique,

Recharge automatique.

Un aspirateur 100% autonome : la bonne solution pour les flemmards ?

Sur le papier, posséder un appareil 100% a tout pour intéresser les moins férus de tâches ménagères. Maintenant, cet aspirateur se heurte à deux barrières majeures :