L’aspirateur robot Roomba d’iRobot voit son prix chuter chez Carrefour

Carrefour propose une offre exceptionnelle sur l’aspirateur robot Roomba R697. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que dans le domaine des aspirateurs robots, la marque iRobot est reconnue pour ses performances et sa fiabilité.

Si les aspirateurs balai ont la cote, les aspirateurs robots ne sont pas laissés de côté non plus. Qui ne rêve pas que quelqu’un fasse le ménage à sa place ? Sûrement une grande partie des personnes interrogées ! Et si vous avez peur qu’ils ne soient pas aussi efficaces que leurs congénères, le Roomba R697 pourrait vous faire changer d’avis.

Lui qui voit son prix drastiquement réduit sur Carrefour. Une belle réduction de 120€ qui vous permettra de vous asseoir gentiment sur votre canapé et laisser Roomba s’occuper du reste (ou du moins d’aspirer). L’occasion à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent investir dans un appareil de haute qualité sans se ruiner.

-120€ sur le Roomba R697 d’iRobot sur Carrefour

Actuellement en vente chez Carrefour, l’aspirateur robot Roomba R697 est disponible à un prix défiant toute concurrence. Au lieu des 279,99€ habituels, il est proposé à seulement 159,99€. Cette réduction de 120€ est une aubaine pour les consommateurs à la recherche d’un appareil performant à un coût réduit.

Pour profiter de cette offre, il suffit de se rendre sur le site de Carrefour et de passer commande en ligne.

Sur Carrefour, vous avez la possibilité :

De payer en plusieurs fois sans frais,

De récupérer votre aspirateur robot au drive ou en retrait en moins de 2h.

Pourquoi choisir le Roomba R697 ?

L’aspirateur robot Roomba R697 n’est pas seulement attractif par son prix. Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi cet appareil est un excellent choix pour votre ménage.

Une technologie de nettoyage avancée

Le Roomba R697 est équipé de la technologie iAdapt Navigation qui lui permet de se déplacer de manière fluide et intelligente dans votre maison. Grâce à ses capteurs, il évite les obstacles et les escaliers, garantissant un nettoyage en profondeur sans risque d’endommager vos meubles.

Aspiration puissante

Avec son système de nettoyage en trois étapes, le Roomba R697 utilise des brosses multisurfaces et une aspiration puissante pour capturer la poussière, les miettes et les poils d’animaux. Même les saletés les plus incrustées ne résistent pas à sa puissance.

Contrôle via application

La commodité est au rendez-vous avec le Roomba R697. Grâce à l’application iRobot Home, vous pouvez contrôler votre aspirateur à distance. Programmez les sessions de nettoyage, surveillez les performances de l’appareil et recevez des notifications directement sur votre smartphone. De plus, il est compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa, rendant son utilisation encore plus intuitive.

Autonomie et recharge automatique

Le Roomba R697 offre une autonomie suffisante pour nettoyer plusieurs pièces en une seule charge. Lorsqu’il est à court de batterie, il retourne automatiquement à sa base de recharge, prêt à repartir dès que sa batterie est pleine.

Filtre haute efficacité

Équipé d’un filtre haute efficacité, le Roomba R697 capture 99% des allergènes, pollens et particules fines, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’air dans votre maison.

Les plus Technologie de navigation iAdapt,

Aspiration puissante,

Contrôle via application,

Compatibilité avec les assistants vocaux. Les moins Possibilité de blocage.