Roborock S7 Pro Ultra : un nouvel aspirateur robot autonome et polyvalent

Roborock, célèbre fabricant d’aspirateur robot sort le 7 Juillet prochain une nouvelle version de son robot phare : le Roborock S7 Pro Ultra. Ce modèle a la particularité d’être équipé d’une station auto-lavante qui garantit une plus grande autonomie de son robot.

Qui n’a jamais rêvé de se débarrasser des corvées d’aspirateur et de serpillère ? Avec la marque Roborock, ce rêve n’a jamais été aussi proche de la réalité. En effet, le fabricant chinois s’est spécialisé dans le développement et la commercialisation d’aspirateurs robots toujours plus autonomes. Son dernier modèle est un véritable concentré d’innovation qui permet de limiter au maximum les interactions manuelles de son propriétaire.

Un aspirateur robot qui offre une expérience de lavage inédite

Le Roborock S7 Pro Ultra, c’est d’abord une puissance d’aspiration qui a été doublée par rapport au modèle précédent en passant de 2500 Pa à 5100Pa. Une brosse en caoutchouc rotative capable de s’adapter au sol permet de parfaire le travail en ramenant tous les déchets dans l’aspirateur.

Côté lavage, l’aspirateur est équipé d’une serpillère montée sur un plateau oscillant nommé VibraRise. Ce plateau oscillant associé à une pression constante permet même de nettoyer les tâches sèches sans laisser de résidu. Intelligent, le robot s’adapte aux variations de sols comme les tapis et se surélève pour garantir un nettoyage constant et de qualité.

Détail du dessous du robot aspirateur avec la serpillère auto-lavante en bas et la brosse adaptative rouge

Equipé d’un radar, l’aspirateur robot scanne votre domicile et en réalise une cartographie 3D pour intervenir dans toutes les pièces en évitant les obstacles. En outre, il est compatible avec les principaux assistants vocaux et son parcours peut être programmé et des plages de fonctionnement peuvent être définies.

Une station de vidage qui assure l’autonomie du robot

Là où le Roborock S7 Ultra Pro fait la différence, c’est au niveau de sa station de recharge qui lui confère une autonomie remarquable. Cette station permet de garantir le remplissage régulier du robot en eau pour assurer jusqu’à 300 m² de nettoyage. Pendant les phases de nettoyage de la serpillère, la station s’autonettoie pour rester à un niveau de fonctionnement optimal. Côté aspirateur, la station permet de recueillir jusqu’à 7 semaines de poussières.

Le Roborock S7 Pro Ultra et sa station d’accueil innovante

Cet ensemble de fonctionnalités innovantes permet de limiter l’entretien nécessaire et d’assurer aux utilisateurs une réelle tranquillité d’esprit.

Des innovations qui ont un prix

Avec son prix public annoncé à 1199€, le Roborock S7 Pro Ultra se classe parmi les modèles premium du marché. Si ce tarif se justifie par les nombreuses innovations que comporte l’aspirateur robot, reste à savoir si le public sera au rendez-vous.

Disponible à partir du 7 Juillet 2022 sur Amazon, le Roborock S7 Pro Ultra bénéficiera d’une remise de lancement de 250€ faisant baisser le prix à 949€. Cette promotion sera valable jusqu’au 17 Juillet 2022. L’aspirateur robot repassera ensuite à son prix public de 1199€.

