L’aspirateur robot Roborock Qrevo S s’offre une belle réduction sur Amazon

Profitez d’une réduction exceptionnelle sur le Roborock Qrevo S, l’un des aspirateurs robots les plus performants du marché. Grâce à ses fonctionnalités et sa station tout-en-un, cet appareil assure un nettoyage complet sans votre intervention.

Le Roborock Qrevo S est actuellement proposé avec une réduction de 28%. Doté de technologies avancées comme l’HyperForce à 7000 Pa et la double serpillière rotative, ce modèle offre une performance de nettoyage inégalée, que ce soit sur carrelage, moquettes, ou tapis.

Roborock Qrevo S : l’aspirateur robot à -28% sur Amazon

Envie de rendre le nettoyage de votre maison plus facile et plus intelligent ? Le Roborock Qrevo S est en promotion à 576,99€ au lieu de 799,00€ sur Amazon. Soit une réduction de 28% sur cet aspirateur robot de pointe.

Avec des fonctionnalités avancées et une très bonne puissance d’aspiration, ce modèle est idéal pour profiter d’un environnement propre et sain sans rien faire.

L’efficacité ultime à portée de main avec le Roborock Qrevo S

HyperForce 7000 Pa d’aspiration : grâce à sa puissance de 7000 Pa, le Roborock Qrevo S est capable de capturer les moindres particules, poils d’animaux et poussières, y compris dans les tapis et les moquettes. Vous bénéficiez d’un nettoyage en profondeur à chaque passage.

Double serpillière rotative : avec une rotation de 200 tours par minute, les serpillières éliminent même les taches les plus tenaces, offrant un résultat digne d’un nettoyage manuel. De plus, les modules peuvent se relever de 10 mm pour éviter de mouiller les moquettes et tapis.

Tout-en-un Multi-station : la multi-station prend en charge le vidage automatique de la poussière, le lavage et le séchage des serpillières, ainsi que le remplissage du réservoir d’eau. Elle rend l’entretien de l’aspirateur quasiment autonome.

Contrôle intelligent via application : grâce à l’application Roborock, vous pouvez contrôler entièrement le nettoyage, ajuster les stratégies de tapis, créer des zones restreintes, et adapter les routines selon les besoins spécifiques de votre maison. La technologie Reactive Tech permet au robot de contourner les obstacles avec précision, même dans des pièces encombrées.

Zones interdites et sécurité : l’aspirateur est équipé de capteurs pour détecter et éviter les obstacles, protégeant ainsi vos meubles et évitant tout incident durant le nettoyage.

