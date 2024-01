Cet aspirateur robot est le plus puissant du monde et c’est loin d’être sa seule qualité

La marque d’aspirateur robot Roborock présente le S8 MaxV Ultra, son nouveau modèle qui s’annonce comme le plus haut-de-gamme de son domaine.

Lors du plus grand salon technologique du monde, le CES 2024, l’heure est à la présentation de nouveau produit high-tech d’exception. Pas en reste, le secteur de l’électroménager connait son lot d’innovation, comme le frigo Samsung ou le sèche-cheveux AirLight Pro de l’Oréal.

Roborock, la marque d’aspirateur-robot, a profité de l’événement pour présenter son dernier modèle, le S8 MaxV Ultra. Grand frère de l’excellent S8 Pro Ultra, il combine les dernières technologies d’aspiration pour « repousser les limites du nettoyage », annonce la marque lors de l’annonce de son nouveau bébé.

L’aspirateur robot ultime dopé à l’intelligence artificielle

Roborock est depuis plusieurs années habitué à truster les premières places des comparatifs d’aspirateur robot. Avec son nouveau modèle, il pourrait bien continuer. Le S8 MaxV Ultra est ce qu’il se fait de mieux en matière de technologie. C’est simple : c’est le S8 Pro Ultra en (beaucoup) mieux.

Parmi les nouveautés de ce robot-aspirateur, on retrouve un système amélioré de détection des objets et des sols. Il reprend le Reactive AI 2.0 de l’ancien modèle S7 maxV Ultra. Mais, sa caméra intégrée nouvelle génération permet de porter le nombre d’objets reconnus à 73, pour adapter sa navigation encore plus facilement.

Un autre ajout particulièrement intéressant concerne la technologie DirTech, qui reconnait le type de salissures et adapte son nettoyage en fonction. Ainsi, si on retrouve beaucoup de poussière sur le sol, l’aspirateur sera plus puissant. De même, une tache d’huile détectée par l’aspirateur activera la serpillère et plusieurs passages.

« Hello Rocky » : un assistant vocal intégré au S8 maxV Ultra

Nouveauté de ce robot-aspirateur : un assistant vocal est intégré au Roborock S8 maxV Ultra. La commande « Hello Rocky » suffit pour faire de nombreuses demandes à l’aspirateur :

Lancer ou suspendre le nettoyage,

Demander de nettoyer une zone spécifique,

Donner des ordres sur les zones à nettoyer,

Modifier les réglages et les modes d’aspiration,

Demander une vidange de la poussière.

Cet assistant vocal est une première pour Roborock et son fonctionnement n’a pas encore été testé. On attend avec impatience de voir son efficacité. En attendant, l’excellente application Roborock est évidemment compatible avec ce nouveau modèle et toutes les fonctionnalités qui vont avec.

Si vous avez un animal de compagnie chez vous, le S8 maxV Ultra possède même un dispositif pour le prendre en photo ou essayer de le retrouver dans votre logement avec le bouton « Search for the Pet ».

Des performances qui repoussent les limites de l’aspiration

Il faut le dire tout de suite : le Roborock S8 maxV Ultra possède un niveau de puissance impressionnant. Avec 10 000 Pa, contre 6 000 pour son prédécesseur, difficile de faire mieux. C’est tout simplement le meilleur taux d’aspiration de la marque. Cette amélioration s’accompagne d’une meilleure vibration de la serpillière (4000 vibrations/minute), qui s’élève plus haut également, atteignant 2 cm.

Mais ce n’est pas tout. La véritable révolution du robot concerne ses brosses latérales et la technologie FlexiArm Design. Cette dernière permet d’étendre les brosses de l’aspirateur pour retirer la poussière dans des coins ou des zones peu accessibles à cause de la forme du robot. Ainsi, la couverture du nettoyage est bien plus importante. Même constat avec les minis serpillères situées sur les bords du Roborock, pouvant laver directement le long des murs.

Une station de recharge ultra-innovante

Dernière innovation du Roborock S8 maxV Ultra et non des moindres : sa station de recharge. Le « Rockdock 8 en 1 » propose un très grand nombre de fonctionnalités. La grande nouveauté est le lavage des serpillières à l’eau chaude puis à l’air chaud. Pour nettoyer la saleté, la température peut atteindre 60°C et désinfecter les serpillières.

Si le lavage des serpillières est facilité, leur efficacité l’est tout autant avec l’ajout d’un bac pour le détergeant. Ses 580 ml de contenance permettent à la station de recharger automatiquement le robot en liquide de lavage, et ce, pendant plusieurs mois sans s’en préoccuper.

Notez que la marque propose également une version de sa station à connecter au réseau d’eau, pour encore plus d’autonomie de l’aspirateur-robot. Plus besoin de vider ou remplir les réservoirs d’eau.

Prix et sortie du Roborock S8 maxV Ultra

Si les projeteurs se sont concentrés sur ses nouveautés, il ne faut pas oublier que le S8 maxV Ultra intègre également tout ce qui existait déjà sur les précédents modèles, en faisant le produit ultime de la marque.

Mais, pour s’adjuger ses faveurs, il faudra débourser la modique somme de 1 500€. Un montant plutôt raisonnable au vu du prix du précédent modèle, même s’il reste assez conséquent par rapport à la concurrence. La commercialisation de l’aspirateur-robot est prévue pour avril 2023 et devrait être accompagné d’un modèle moins onéreux et avec des fonctionnalités en moins.