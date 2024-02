Cet aspirateur robot est quasiment offert (-70%) grâce à la méga promo de Cdiscount

Ne ratez pas cette offre Cdiscount : l’aspirateur robot PROSCENIC 850T avec une réduction de 350€. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

À la recherche d’un assistant de nettoyage efficace pour simplifier votre quotidien ? Ne cherchez plus loin que le PROSCENIC 850T, désormais disponible sur Cdiscount pour 149€99. Cet aspirateur robot innovant offre une solution de nettoyage complète, capable de gérer à la fois l’aspiration et le lavage.

Le PROSCENIC 850T se distingue par sa puissance d’aspiration de 3000 Pa, sa navigation intelligente et sa capacité à nettoyer les sols durs comme les moquettes. Grâce à sa technologie cet aspirateur robot transforme la corvée du nettoyage en une tâche facile et rapide, le tout pour un prix accessible.

Direction Cdiscount pour profiter des -350€

Habituellement proposé à 499,00 €, l’aspirateur robot DPROSCENIC 850T est désormais disponible pour seulement 149.99€ sur Cdiscount, ce qui vous fait économiser 350€.

PROFITER DES -350€ sur l’aspirateur robot Voir l’offre

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Cdiscount.

Ajoutez l’aspirateur robot D PROSCENIC 850T à votre panier.

à votre panier. Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 499,00 €, mais vous le paierez à 149.99€

Avec les -350€ et la livraison offerte en point relai, c’est le bon moment pour s’équiper du dernier aspirateur robot à la mode.

A lire aussi 5 astuces pour optimiser les performances de votre aspirateur robot

Pourquoi choisir l’aspirateur robot DPROSCENIC 850T ?

Ce modèle d’aspirateur robot présente plusieurs avantages pour une maison propre avec un minimum d’effort :

PROMO -350€ sur le DPROSCENIC 850T Voir l’offre

Une puissance d’aspiration de 3000 Pa pour une propreté efficace sur divers types de surfaces.

Un collecteur 2 en 1 , combinant réservoir d’eau et bac à poussière, permet un nettoyage complet en mode sec et humide.

La navigation assure un nettoyage précis en évitant les obstacles, optimisant le passage dans chaque pièce.

La compatibilité avec Alexa et Google Assistant offre un contrôle pratique à distance.

Un niveau sonore de 65 dB garantit un nettoyage discret.

L’autonomie étendue jusqu’à 155 minutes couvre de larges espaces sans rechargement nécessaire.

Le filtre HEPA contribue à un environnement plus sain chez vous, en capturant les particules fines.

À seulement 149€99 sur Cdiscount, le PROSCENIC 850T est une solution de nettoyage efficace et accessible. Cet aspirateur robot combine performance et praticité pour entretenir votre intérieur sans vous encombrer. Grâce à ses fonctions de nettoyage variées et sa gestion intelligente des obstacles, il assure un entretien complet de la maison.