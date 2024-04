Boulanger casse le prix de cet aspirateur robot noté 4,6 étoiles

Ne ratez pas cette offre Boulanger : l’aspirateur robot Neatsvor Select est à -60%. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

Vous cherchez une solution simple pour le nettoyage de votre maison ? L’aspirateur robot Neatsvor Select x500 est une excellente option. Disponible en promotion chez Boulanger, il fait bien plus que simplement aspirer la poussière. Il est également capable de laver vos sols, vous offrant ainsi un nettoyage complet sans effort.

Cet aspirateur robot sait éviter les obstacles et se glisser sous les meubles pour ne laisser aucun recoin sale. Il est idéal pour ceux qui veulent profiter de leur temps libre sans se soucier du ménage.

Direction Boulanger pour profiter des -60%

Habituellement proposé à 569€, l’aspirateur robot Neatsvor Select x500 est désormais disponible pour 229€ sur Boulanger, ce qui vous fait économiser 340€.

PROFITER DES -340€ sur l’aspirateur robot Voir l’offre

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Boulanger.

Ajoutez l’aspirateur robot Neatsvor Select à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 569€, mais vous le paierez à 229€.

Avec les -60% et la livraison offerte en 5 jours, c’est le bon moment pour s’équiper du dernier aspirateur robot à la mode.

Faut-il craquer pour l’aspirateur robot Neatsvor Select x500 ?

Pour ceux qui cherchent une solution simple et efficace pour le nettoyage de leur maison, l’aspirateur robot Neatsvor Select a beaucoup à offrir :

Puissance d’aspiration et capacité de lavage

L’aspirateur robot Neatsvor Select, avec sa puissance d’aspiration de 3000 Pa, enlève facilement la poussière et les saletés sur tous types de sols.

Silence et autonomie

Cet aspirateur est vraiment silencieux, à peine 55 dB, donc il ne dérange pas quand il travaille. Il peut aussi nettoyer longtemps, jusqu’à 2 heures, sans avoir besoin de se recharger tout le temps.

Connectivité et facilité d’usage

Programmez, contrôlez et personnalisez vos sessions de nettoyage via son application mobile ou commandez-le à la voix avec Google Assistant ou Alexa. Avec cet aspirateur robot, le contrôle total est au bout de vos doigts, rendant le nettoyage non seulement efficace, mais aussi agréable.

Technologie intelligente pour un nettoyage précis

Grâce à ses capteurs intelligents, l’aspirateur robot Neatsvor Select se déplace de manière autonome dans votre maison, contournant les obstacles sans problème. Selon que le sol est dur ou mou, il ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration pour garantir un nettoyage approfondi sur tous types de surfaces.

Puissance d’aspiration 3000 Pa Capacité du bac à poussière du robot 0,600 L Capacité du réservoir d’eau du robot 0,350 L Autonomie 120 mn Temps de charge 4 h Garantie 2 ans

Les plus Fonction lavage ajustable,

Autonomie 120 minutes,

Navigation intelligente,

Puissance d’aspiration. Les moins Application mobile requise,

Poids du robot.

L’aspirateur robot Neatsvor Select rend le nettoyage quotidien facile et efficace, grâce à sa capacité à aspirer sur diverses surfaces et sa facilité de contrôle par application et commande vocale. Profitez de cette offre à -60% sur Boulanger pour simplifier vos tâches ménagères.