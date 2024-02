Le 1er robot aspirateur qui montent les escaliers est officiel, et il pourrait tout changer

L’aspirateur robot Ascender est en passe de révolutionner le monde du nettoyage. Grâce à ses deux bras articulés, il serait capable de monter et de descendre les marches des escaliers.

Tous les aspirateurs robots se heurtent aujourd’hui à un constat : ils sont encore incapables de nettoyer plusieurs étages de façon autonome. Dès lors que votre logement possède des marches, vous pouvez être sûr qu’il faudra soit en acheter un deuxième, soit faire vous-même le ménage de certains étages… Un problème qui a pu en rebuter plus d’un car depuis leur création, aucun modèle n’a réussi à trouver la recette magique pour monter ou descendre.

Quand l’annonce d’un aspirateur capable de monter les marches d’un logement a été faite par la marque Migo Robotics, l’attention était totale. Avec son produit nommé Ascender, l’entreprise pourrait bien révolutionner le monde des aspirateurs robots et les faire passer dans une nouvelle ère.

Un système innovant de bras extensibles pour monter les marches

Ascender est encore en phase de pré-lancement, mais fait déjà grand bruit. Et on comprend pourquoi : grâce à deux bras motorisés et extensibles, il peut se déplacer dans les escaliers pour les monter comme les descendre. Plus encore, pendant son « ascension », il fonctionne pour nettoyer chaque marche qu’il traverse. Une prouesse que seule ce modèle serait aujourd’hui capable de faire.

Même si seuls les escaliers droits sont compatibles, le Ascender peut se targuer de nettoyer un logement à plusieurs étages sans aucune intervention humaine. Aucune explication sur le temps pour monter n’a encore été avancée par la marque, mais les vidéos montrent un robot efficace pour escalader toutes les marches entre deux étages.

Un aspirateur robot qui ne se démarque pas que par son innovation

Si son système d’ascension est l’innovation tant attendue par les consommateurs, l’Ascender embarque également des caractéristiques qui n’ont rien à envier aux meilleurs aspirateurs du moment. Migo Robotics annonce une station de charge innovante, une cartographie LiDAR performante et une aspiration excellente. Parmi les fonctionnalités, on remarque :

Une puissance d’aspiration de 9700 Pa (parmi les meilleures du marché)

(parmi les meilleures du marché) Une batterie de 12000 mAh (pour une autonomie de 500m²)

(pour une autonomie de 500m²) Une serpillière intégrée qui est automatiquement lavée et séchée par la station

Actuellement, aucun détails supplémentaires n’ont été fournis, notamment sur la qualité et le système des brosses. De même, aucune date de sortie ni de prix n’ont été officialisés.

Pour l’heure, seule une campagne de financement participatif devrait voir le jour dans un futur proche. Si certaines rumeurs indiquent une commercialisation pour aout 2024, les vidéos de synthèse du produit et le manque d’informations nous font douter de cette information.

Ainsi, sur le papier, l’aspirateur robot Ascender fait rêver. Mais, aucune certitude ne montre une sortie dans l’année à venir. Il ne reste donc plus qu’à attendre et à espérer que ce rêve se transforme en réalité.