Aspirateur robot : 4 bonnes raisons de ne pas acheter un de ces appareils ménagers

Choisir un aspirateur robot n’a pas que du bon. S’il est vendu comme une révolution de l’aspiration à domicile sans effort, il souffre de nombreux inconvénients lors de son utilisation.

L’aspirateur robot connait une montée de popularité depuis quelques années, à en croire le nombre de nouveaux appareils et de marques qui se lancent sur ce marché. En remplaçant les modèles à traineaux ou balais, ces types d’aspirateurs autonomes sont souvent considérés comme plus pratique, plus rapide et plus satisfaisant.

Pourtant, loin de nous l’idée de suivre les tendances. L’aspirateur robot possède également des points de vigilance, qui l’empêche d’être l’alternative ultime des autres types d’aspiration. Après plusieurs mois d’utilisation, il se révèle être même un choix plutôt éloigné des intérêts qu’on lui porte, notamment dans les petits espaces ou les appartements parisiens.

Tous les points listés n’enlèvent en rien les (nombreux) avantages qu’ont les aspirateurs robots par rapport aux modèles balai ou traineau. Ils permettent juste de connaitre les aspects qui pourraient freiner leur achat.

Un petit réservoir à changer régulièrement

Il faut savoir que pour la plupart des aspirateurs robots, le bac à poussière est assez réduit et ne permet pas de passer sur une grande surface sans devoir être changé. Si vous avez une maison avec des animaux de compagnie, vous pouvez être sûr qu’un nettoyage complet impliquera un changement du bac. Pas si pratique quand on voudrait que le robot aspirateur soit totalement autonome.

Certains modèles haut-de-gamme possède une station de recharge avec un réservoir intégré qui permet au robot de se décharger de sa poussière dès que le bac est plein. Avec, plus besoin de vider la poussière dans l’aspirateur, mais directement depuis la station de recharge. Il est néanmoins conseillé de laver le bac tous les 2-3 mois, bien plus fréquemment qu’un aspirateur à traineau par exemple.

Un long temps de charge et une petite autonomie

Chaque modèle d’aspirateur-robot a sa propre autonomie, mais cette dernière reste limitée. Une maison de plus de 100 m² nécessiterait une autonomie de 2h, ce que n’ont pas forcément tous les modèles. Par exemple, le Roborock S8 Pro Ultra, référence dans les modèles haut-de-gamme (qui coûte 1 500€), ne possède qu’une autonomie de 1h30 en mode d’aspiration maximale pour une surface de 90m².

Aussi, le temps de charge peut être assez long (4h30 pour le Roborock S8). Il arrive souvent qu’on veuille activer le robot pendant un créneau et qu’il soit en train de charger. Ce qui peut agacer, d’autant plus quand on veut éviter que l’aspirateur passe lorsque l’on est chez soi et que, finalement, on se retrouve à devoir subir le bruit du robot en rentrant du travail.

Imaginez une maison de 150m² avec un étage. Si vous hésitez à prendre un robot aspirateur, voici plusieurs aspects négatifs à prendre en compte :

L’aspirateur ne pourra nettoyer qu’un seul étage. Il va aussi rencontrer des obstacles en passant les différentes salles qu’il vaut mieux retirer.

Il va aussi rencontrer des obstacles en passant les différentes salles qu’il vaut mieux retirer. Pour pouvoir passer sur la surface totale de toutes les pièces, il devra se recharger au moins une fois (temps estimé total : 6h).

(temps estimé total : 6h). Si vous avez un animal de compagnie qui perd ses poils, le bac de poussière devra être changé régulièrement (tous les 2 jours minimum).

L’ennemi n°1 du robot aspirateur : les obstacles

C’est le problème majeur d’un aspirateur robot. La gestion des obstacles s’améliore d’année en année, mais souffre encore de plusieurs défauts. L’exemple typique : les câbles, à retirer impérativement pour éviter une catastrophe. Aussi, les petits objets par terre peuvent ne pas être détectés par le robot et les pieds de chaise ont tendance à le faire tourner en bourrique.

Il faut donc préparer le terrain pour que l’utilisation de l’aspirateur robot soit optimale. Éviter toutes pièces trop encombrées au risque de voir votre aspirateur robot se bloquer tout seul entre vos fauteuils, sous votre table basse ou sur votre tapis.

Enlever certains types de chaises est préférable afin d’optimiser l’efficacité de l’aspirateur robot

Une obligation de repasser derrière

L’aspirateur robot est loin d’être parfaitement efficace. Il reste un appareil avec une intelligence artificielle limitée. Toute la poussière ne sera pas retirée, notamment dans les coins, sur les plaintes ou dans les espaces que le robot estime (à tort) impraticable. C’est pourtant dans ces endroits que l’amasse la majorité de la poussière.

De même, un passage ne suffit parfois pas pour que le robot aspire correctement l’entièreté des saletés sur le sol, particulièrement lorsqu’il y a une grande quantité de poussière. Là où vous pouvez passer plusieurs fois avec votre aspirateur balai, le robot ne passera qu’une seule fois et laissera derrière lui de la poussière.

Ainsi, avoir un aspirateur robot aide à limiter la poussière chez vous, mais il ne suffit pas à rendre vos espaces parfaitement propre. Il faut repasser derrière, dans des zones à cibler comme « inaccessibles » par le robot.