Aspirateur-robot Lidl : 5 raisons qui expliquent la hype pour ce modèle qui aspire la concurrence

Le catalogue Lidl est très suivi à en croire la vitesse des ruptures de stocks créées dès lors qu’une promotion est faite. Récemment, l’aspirateur robot de la marque d’électroménager de Lidl, Silvercrest, apparaissait sur le catalogue avec une promo sur son dernier modèle. Son prix passant sous la barre de 100€, la rupture de stock était inévitable : en moins de 48h, tous les produits avaient déjà disparu des rayons des magasins de la marque.

Ce n’est pas la première fois que l’aspirateur robot Lidl est si prisé. Déjà régulièrement en réapprovisionnement, la moindre promotion suffit pour que les stocks disparaissent en un claquement de doigt, comme c’était le cas avec les baskets ou la banane Lidl. Il faut dire que de nombreuses raisons expliquent cette hype pour l’aspirateur-robot Silvercrest chez les consommateurs. Elle tient d’une combinaison de plusieurs facteurs parfaitement maitrisés par la marque.

La réputation de la catégorie tech de Lidl

Les produits « Silvercrest » de la marque allemande ne sont plus à présenter. Ils représentent l’alternative parfaite aux produits tech que l’on connait sur le marché. Vous n’avez pas le budget pour acheter un Thermomix, Lidl propose un porduit fonctionnel pour 1 000€ de moins.

Bouilloire, sèche-cheveu, aspirateur robot, écouteurs, machine à café… Lidl s’est positionné sur toutes les catégories tech du marché en proposant les produits les moins chers du marché, sans que la qualité soit trop impactée. Sans faire de merveilles, tout ce que vend Lidl fonctionne et reste basique, mais simple d’utilisation. Cette stratégie lui permet d’attirer une clientèle qui veut trouver son électronique en magasin en se disant qu’elle trouvera un produit qui répond à la fonction principale qu’on lui demande.

La communication de la marque sur ses produits

« Le vrai prix des bonnes choses » : le célèbre slogan de la marque est un connu de tous. Mais constatant un a-priori sur la qualité de ses produits, Lidl change de stratégie de communication en 2022. Son objectif étant de « révéler le modèle de Lidl et la qualité de ses produits pour en faire un choix de consommation malin et non un choix par défaut ou contraint« , explique Léoda Esteve, co-directrice de la nouvelle agence de Lidl.

Fort de ses 25 millions de consommateurs, la marque allemande a lancé une campagne de communication autour de scène du quotidien avec ses produits. Sa volonté de faire rimer qualité et petit prix semble avoir porté ses fruits, étant passé de marque low-cost à marque tendance. La mise en place de nombreux bons plans n’y est pas pour rien.

Le prix plus qu’intéressant des produits Lidl

Au-delà de ses produits tech, la force de Lidl en général est sa politique de bas prix. Avec des prix sur des produits défiant toute concurrence, Lidl attire de nombreux consommateurs à faible pouvoir d’achat. Imaginez qu’il y ait des promos sur les produits déjà particulièrement abordables : on peut aisément comprendre le raz de marrée qu’elles créent.

D’autant quand les produits proposés font partie de la famille de l’électroménager, où les prix sont souvent très importants. Difficile de trouver un aspirateur-robot à moins de 200€, un robot de cuisine à 350€ ou une montre connectée à 35€. Lidl l’a pourtant fait, battant la concurrence grâce à sa stratégie low-cost, sans pour autant proposer des produits de trop mauvaise qualité.

L’aspirateur robot Silvercrest simple et efficace

Comme expliqué précédemment, la stratégie de Lidl se retrouve sur son aspirateur robot. Le Silvercrest, affiché à 150€, fait un carton plein depuis son lancement en 2021. Ce qui explique qu’il soit autant apprécié est son petit prix, certes, mais également ses performances. Sans faire de miracle, il fait ce qui lui est demandé : aspirer les saletés.

Silencieux (68 Db), assez puissant pour aspirer la majorité de la poussière (1,5 kPa) et avec une batterie suffisante pour ne pas avoir à le recharger trop régulièrement (70 minutes d’autonomie), il est un produit premier prix idéal. Les retours sont très positifs. Sans titiller les aspirateurs plus haut-de-gamme, il réalise basiquement les tâches d’aspirations autonomes.

Plusieurs fois en promotion à moins de 100€, la durée des stocks n’a jamais dépassé 48h en magasin.

La concurrence de l’aspirateur robot Lidl encore peu importante

Pour trouver un bon aspirateur-robot à moins de 200€, les produits ne courent pas les rues. Mais, depuis quelques années, certaines marques se sont calées sur le modèle de Lidl pour proposer des produits high-tech pas cher. Parmi elle, le géant du produit low-cost : Xiaomi. Il propose son modèle T12 à 179€, un premier prix qui tient la route, mais n’atteint pas les 100€ de l’aspirateur robot de Lidl.

D’autres concurrents plus directs sont rentrés dans la bataille. C’est le cas de Aldi, qui a récemment proposé son aspirateur robot, le Ambiano, à 100€ en promotion. Avec une stratégie similaire, la marque a vu ses produits partirent comme des petits pains. Si sa renommée est encore moins grande que Lidl, à terme, elle pourrait très vite la rattraper. La course au « vrai prix des bonnes choses tech » est lancée.