Le prix de l’aspirateur robot Lefant F1 chute à plus de 50% pendant quelques jours

Il y a des promotions qu’on ne peut laisser passer et celle-ci en fait partie. En ce moment sur Amazon, l’aspirateur robot Lefant F1 est à -52%.

L’aspirateur robot Lefant F1 est un modèle compact et puissant qui nettoie votre maison sans votre aide. Avec une puissance d’aspiration de 5000 Pa et une autonomie allant jusqu’à 250 minutes, c’est l’appareil idéal pour simplifier le nettoyage de vos sols, même en présence de vos animaux.

Et si vous souhaitez l’adopter, il est actuellement à 129,99€ sur Amazon.

Aspirateur robot Lefant F1 à -52% sur Amazon

Amazon propose une réduction exceptionnelle sur l’aspirateur robot Lefant F1, désormais disponible à 129,99€, soit une économie de 52% par rapport à son prix habituel de 269,99€.

Si vous cherchez à automatiser vos tâches ménagères, cet aspirateur robot est une solution abordable et performante. Avec une note de 4,4/5 et plus de 50 unités achetées le mois dernier, le Lefant F1 prouve son efficacité au quotidien.

Doté d’une autonomie impressionnante de 250 minutes et d’une force d’aspiration de 5000 Pa, ce robot aspirateur convient aussi bien aux sols durs qu’aux tapis, assurant un nettoyage complet de votre maison. Avec sa petite taille et sa technologie avancée de détection d’obstacles, il nettoie même les zones difficiles d’accès sans se bloquer.

Lefant F1 : la solution abordable pour un ménage sans effort

Aspiration puissante de 5000 Pa : le Lefant F1 peut facilement aspirer la poussière, les poils d’animaux, et même des petits objets. Son design sans brosse réduit les enchevêtrements, offrant un entretien simplifié.

Bac à poussière de grande capacité : le Lefant F1 est équipé d’un bac à poussière de 600 ml, visible et facile à vider, nécessitant moins de vidanges pour un nettoyage plus pratique. Vous pouvez profiter de jours entiers sans avoir à vider la boîte à poussière.

Autonomie exceptionnelle : sa batterie au lithium fer phosphate assure une autonomie allant jusqu’à 250 minutes, permettant de couvrir jusqu’à 200 m² en une seule charge. C’est idéal pour les grandes surfaces ou les ménages qui souhaitent un nettoyage prolongé sans recharge fréquente.

Technologie FreeMove 3.0 : ce robot aspirateur est équipé de la technologie FreeMove 3.0, qui utilise des capteurs infrarouges pour éviter les obstacles et se déplacer librement sans se coincer. Cela le rend particulièrement efficace pour nettoyer sous les meubles et entre les chaises.

Compact : avec un diamètre de seulement 28 cm et une hauteur de 6,9 cm, le Lefant F1 est suffisamment petit pour se faufiler sous les meubles et dans les espaces restreints, offrant une couverture de nettoyage maximale.

Design unique : le Lefant F1 se distingue par son design noir élégant avec des touches mouchetées, lui permettant de le rendre assez unique sur le marché.

Indice de réparabilité 9,5/10 : avec un indice de réparabilité élevé, cet aspirateur robot est un choix durable et économique.