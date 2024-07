Votre aspirateur robot ne sert pas qu’à faire le ménage : 3 utilisations insolites

Et si on vous disait que votre aspirateur robot ne sert pas qu’à faire le ménage ? Surprenant, et pourtant et pourtant bien réel : nous vous dévoilons 5 utilisations insolites.

Les gadgets high-techs évoluent à grande vitesse aujourd’hui et il n’est pas rare de voir certains appareils remplir des fonctions que nous n’aurions jamais soupçonnées. Et c’est tout naturellement qu’après vous avoir révélé 3 objets insolites que vous pouviez laver au lave-vaisselle que nous vous vous dévoilons des utilisations peu conventionnelles de votre aspirateur robot.

Voici trois utilisations insolites de votre aspirateur robot qui vont vous surprendre et peut-être même vous faire sourire…

1. Diffuseur d’huiles essentielles

Imaginez ceci : vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, épuisé et stressé. Vous ouvrez la porte et une douce fragrance de lavande envahit vos narines, vous transportant instantanément dans un havre de paix.

Non, ce n’est pas de la magie, c’est votre aspirateur robot. En ajoutant quelques gouttes d’huiles essentielles sur un petit chiffon attaché au robot, vous pouvez transformer votre aspirateur en diffuseur mobile.

Il y a même un aspirateur robot diffuseur sur la marché

Alors que votre robot se promène dans votre maison, il répand une odeur agréable dans chaque pièce. C’est un deux-en-un ingénieux : votre sol est propre et votre maison sent bon. Plus besoin de diffuseurs coûteux ou de bougies parfumées qui risquent de brûler votre maison.

De plus, vous pouvez adapter les senteurs selon vos envies : citronnelle pour éloigner les moustiques en été, eucalyptus pour rafraîchir l’air en hiver, ou encore ylang-ylang pour une ambiance romantique.

2. Caméra mobile de sécurité

La sécurité à domicile est une préoccupation majeure pour beaucoup d’entre nous. Pourquoi ne pas utiliser votre aspirateur robot comme agent de sécurité ?

En y ajoutant une petite caméra sans fil, vous pouvez transformer votre humble nettoyeur en garde du corps numérique. Connectée à votre smartphone, cette caméra mobile peut vous envoyer des images en direct de votre domicile, où que vous soyez.

Oui un aspirateur robot avec caméra intégrée ça existe !

Imaginez la scène : vous êtes en vacances à des milliers de kilomètres et vous recevez une alerte de mouvement chez vous. Vous ouvrez l’application de votre caméra, et voilà, votre aspirateur robot est déjà en train de patrouiller autour de votre salon, offrant des vues sous des angles que même les caméras de sécurité les plus sophistiquées ne peuvent pas atteindre.

De plus, c’est une excellente façon de surprendre les intrus potentiels – après tout, qui s’attendrait à être espionné par un aspirateur ?

Pour surveiller vos animaux, ça peut être pratique aussi

3. Arroseur de plantes d’intérieur

Les amateurs de jardinage d’intérieur vont adorer cette idée insolite, mais pratique : transformer votre aspirateur robot en assistant pour l’entretien de vos plantes. En y ajoutant quelques fonctionnalités simples, votre robot peut devenir un compagnon précieux pour vos plantes d’intérieur.

Le robot arroseur

Avec un petit réservoir d’eau et un système de goutte-à-goutte adapté, votre aspirateur robot peut se transformer en arroseur mobile. Fixez un réservoir d’eau léger sur le dessus du robot et utilisez des tubes fins pour acheminer l’eau vers les plantes.

Vous pouvez programmer le robot pour qu’il se déplace de pot en pot, arrosant chaque plante selon ses besoins. Bon on est d’accord pour cette astuce, il vaut mieux être un peu bricoleur mais lorsque vous partez en vacances ça peut être très utile !

Sinon vous avez un robot qui s’occupe de vos plantes aussi…

Pour transformer votre aspirateur robot en arroseur de plantes, commencez par installer un petit réservoir d’eau et des tubes fins pour l’arrosage. Utilisez des bandes velcro ou des attaches pour fixer ces éléments sans endommager le robot. Une fois tout cela en place, programmez le robot pour qu’il effectue ses tâches de manière autonome, en naviguant autour de vos plantes d’intérieur.