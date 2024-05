Pourquoi choisir un aspirateur robot avec un filtre HEPA ?

Si vous envisagez d’acheter un aspirateur robot, vous allez sûrement trouver dans les caractéristiques « un filtre Hepa », mais pourquoi est-ce si important ?

Lors de l’achat d’un robot aspirateur, on a tendance à privilégier certaines fonctionnalités avancées comme la cartographie LIDAR, le système d’évitement d’obstacles ou le vidage automatique. A contrario, on porte généralement moins d’importance au système de filtration qui a pourtant un impact significatif sur la qualité de l’air intérieur.

Si les filtres ordinaires utilisés dans les robots aspirateurs sont capables de retenir les petits débris, ils sont moins efficaces pour filtrer les microparticules. D’où l’intérêt de choisir un aspirateur robot avec filtre HEPA. Découvrons ensemble les avantages de ce type de filtre.

Qu’est-ce qu’un filtre HEPA ?

Le filtre HEPA (ou filtre à particules à haute efficacité) a été conçu à l’origine par l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale comme moyen de protection contre les contaminants radioactifs et les armes chimiques. Actuellement, il est largement utilisé dans les systèmes de purification d’air industriels et domestiques.

La grande particularité du filtre HEPA est qu’il est capable de retenir des particules fines de moins de 0,3 micron. Notez que selon la norme EN 1822, les filtres HEPA sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur qualité de filtration.

Le filtre HEPA d’un robot aspirateur dispose de plusieurs couches de mailles fines offrant une meilleure filtration qu’un filtre classique. Lorsque l’aspirateur est en marche, l’air aspiré passe par le filtre avant d’être rejeté afin de retenir les particules fines et d’éviter leur dispersion dans l’air. En plus de sa forme spécifique, ce filtre utilise 3 principes physiques pour piéger les particules fines :

L’effet d’inertie : les grandes microparticules sont incapables de changer de direction et se retrouvent piégées par les fibres du filtre.

les grandes microparticules sont incapables de changer de direction et se retrouvent piégées par les fibres du filtre. L’effet d’interception : la force d’adhésion des fibres du filtre attire les microparticules, notamment les plus petites en raison de leur faible masse.

la force d’adhésion des fibres du filtre attire les microparticules, notamment les plus petites en raison de leur faible masse. L’effet de diffusion : les plus petites particules entrent en collision sous l’effet du flux d’air et se déplacent de manière irrégulière. En raison de l’effet du mouvement brownien, elles se collent aux fibres du filtre de l’aspirateur.

La plupart des aspirateurs robots avec filtre HEPA sont équipés d’un ou de plusieurs préfiltres pour capturer les grosses particules comme les poils d’animaux, les débris et les poussières. Certains modèles sont dotés d’un filtre HEPA lavable.

Le filtre HEPA, plus efficace contre les bactéries, les virus et les allergènes

Généralement, les filtres HEPA H13 ou H14 sont très performants pour piéger des bactéries et des virus, y compris des virus respiratoires comme le Covid-19. De plus, ils filtrent efficacement le pollen et les différents agents allergènes.

Il convient de souligner que les filtres HEPA doivent respecter une norme minimale de classe H13 ou supérieure. Cependant, pour un usage domestique standard, un filtre de classe F9 ou E11 est parfaitement être adapté. Celui-ci apporte une nette amélioration de la qualité de l’air intérieur en éliminant jusqu’à 99 % des particules en suspension dans l’air.

C’est le cas des aspirateurs robots DEEBOT d’ECOVACS qui sont dotés de filtres de haute efficacité pour éliminer jusqu’à 99 % des bactéries courantes telles que Escherichia coli et Staphylococcus aureus.

Un excellent robot aspirateur pour animaux de compagnie

Si vous partagez votre domicile avec un animal de compagnie, opter pour un robot aspirateur équipé d’un filtre HEPA est judicieux. En effet, ce type d’aspirateur élimine efficacement les poussières et les poils laissés par votre compagnon sur les surfaces. Par conséquent, un aspirateur robot muni d’un filtre HEPA aide à atténuer les allergies associées aux animaux de compagnie.

Acheter un robot aspirateur avec filtre HEPA : ce qu’il faut retenir

Un aspirateur robot équipé d’un filtre HEPA est votre allié indispensable pour lutter contre les microparticules déposées sur le sol. Il est particulièrement efficace pour éliminer les virus et les agents polluants. Par ailleurs, il s’avère très pratique pour réduire les allergènes et les squames déposés par des animaux de compagnie.