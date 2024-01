Aspirateur robot : les 3 astuces pour prolonger la vie de votre appareil ménager

Un aspirateur robot doit être entretenu régulièrement et ne pas subir de dégradation pour allonger sa durée de vie. Des gestes simples, mais trop souvent négligés.

Pour une utilisation régulière de trois à quatre fois par semaine, la durée de vie moyenne d’un aspirateur robot est estimée à cinq ans environ. Dans la plupart des cas, les possesseurs de cet appareil intelligent ont tendance à oublier l’importance de son entretien. Pourtant, s’occuper de son allié du ménage est un véritable accélérateur de son espérance de vie, pouvant la doubler.

L’usure, la poussière et la perte d’efficacité sont les principales causes de sa dégradation. Et comme une maison propre passe avant tout par un robot propre, il est primordial d’entretenir quotidiennement et en profondeur les différentes pièces de son aspirateur robot. Voici les astuces pour allonger sa durée de vie.

A lire aussi Les 5 astuces pour optimiser l’efficacité de son aspirateur robot

Démonter et nettoyer régulièrement les composants

C’est un passage obligatoire pour nettoyer son aspirateur robot : s’occuper de dépoussiérer les différentes pièces qui le composent. Au niveau de l’extérieur, il est important de bien nettoyer avec un chiffon microfibre les capteurs et le haut de l’appareil, ayant tendance à prendre facilement la poussière.

À l’intérieur du robot, il existe plusieurs types de composants qu’il faut démonter pour leur permettre de retrouver leur efficacité :

La brosse centrale et les brosses latérales sont à nettoyer en profondeur pour retirer la poussière et les cheveux.

sont à nettoyer en profondeur pour retirer la poussière et les cheveux. Les roulettes, elles, souvent emmêlées dans les cheveux, doivent être entretenues pour empêcher à votre robot de bien se déplacer.

Vous pouvez utiliser un autre aspirateur pour venir à bout des poils ou des cheveux tenaces qui restent coincés dans les pièces du robot.

Mettre l’aspirateur robot loin de la chaleur élevée

Dernière astuce pour allonger la durée de vie de votre aspirateur robot et la moins connue est de le tenir éloigner de toutes sources de chaleur.

Les fortes températures peuvent abimer la batterie de l’appareil et perdre en autonomie – éviter de mettre votre station de recharge à proximité d’un chauffage par exemple ou de faire passer l’aspirateur dans votre sauna.

A lire aussi Notre comparatif des meilleurs aspirateurs robot du marché

Entretenir sans faute les filtres de l’aspirateur robot

Les filtres de l’aspirateur sont les éléments les plus importants pour l’efficacité du robot. Ils permettent d’aspirer au mieux la poussière de votre logement. Dans la plupart des cas, ces filtres, situés à côtés du bac de collecte, sont démontables et lavables. Regardez bien la notice d’entretien avant de les passer sous l’eau. On les retrouve souvent en plusieurs parties :