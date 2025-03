Cette grande marque dévoile le premier aspirateur robot convertible du marché

Le premier aspirateur robot convertible capable de se transformer en balai et en aspirateur à main arrive. Plus besoin d’avoir plusieurs appareils, tout est réuni en un seul. Et qui se cache derrière ça ? La marque Eufy.

Après les aspirateurs robots ultra-performants et les stations d’auto-vidage, une marque bien connue passe à la vitesse supérieure. Eufy, filiale du groupe Anker Innovations, dévoile l’E20 3-en-1, un appareil qui bouscule les codes du ménage en combinant trois fonctions en une seule machine.

Capable de passer d’un mode robot aspirateur à un aspirateur balai sans fil ou encore à un aspirateur à main portable, ce modèle se veut aussi pratique qu’innovant. Une première mondiale qui pourrait bien tout changer.

Un aspirateur robot 3-en-1 unique en son genre

Contrairement aux modèles classiques qui se limitent à une seule fonction (bien que la révolution soit en marche), l’Eufy E20 3-en-1 propose une approche totalement nouvelle du nettoyage. Grâce à son module d’aspiration détachable, il peut passer en quelques secondes d’un robot aspirateur autonome à un aspirateur balai sans fil ou un aspirateur à main pour nettoyer les moindres recoins.

Avec cette modularité inédite, Eufy veut répondre à un problème fréquent : posséder plusieurs appareils pour couvrir différents besoins. Désormais, un seul appareil suffit pour entretenir les sols, les tapis, les meubles, les escaliers et même l’intérieur de la voiture.

Un modèle unique mais qu’a-t-il dans le ventre ?

Une puissance d’aspiration impressionnante

Eufy ne s’est pas contenté de jouer sur la polyvalence. L’E20 3-en-1 est également l’un des aspirateurs les plus puissants du marché :

30 000 Pa en mode aspirateur balai ou à main, un niveau de puissance comparable à certains modèles haut de gamme.

en mode aspirateur balai ou à main, un niveau de puissance comparable à certains modèles haut de gamme. 8 000 Pa en mode robot aspirateur, suffisant pour capturer la poussière, les miettes et les poils d’animaux sans effort.

Cette puissance est maintenue grâce au système AeroTurbo™, un filtre haute performance à cinq niveaux qui empêche l’accumulation de poussière et réduit le besoin d’entretien.

Une autonomie et une recharge ultra-rapide

L’autonomie est un critère essentiel pour un aspirateur multifonction. Eufy promet jusqu’à 180 minutes d’utilisation en mode robot aspirateur, de quoi couvrir de grands espaces sans interruption.

Et lorsqu’il faut le recharger, son système BMS avancé permet de récupérer 100 % de batterie en seulement 2 h 30, soit 40 % plus rapidement que la plupart des modèles concurrents.

Un système d’auto-vidage pour encore plus de confort

Pour éviter d’avoir à vider le bac après chaque utilisation, l’Eufy E20 3-en-1 est livré avec une station d’auto-vidage capable de stocker jusqu’à 75 jours de poussière. Une fonctionnalité appréciable qui réduit encore plus l’entretien quotidien.

Une brosse qui évite les bourrages de cheveux

Ceux qui ont des animaux le savent : les cheveux et les poils ont tendance à s’emmêler dans la brosse des aspirateurs. Pour pallier ce problème, l’E20 est équipé d’une brosse autodémêlante inspirée du modèle X10 Pro Omni. Son peigne intégré permet d’empêcher les cheveux longs et les poils de bloquer le mécanisme.

Un contournement d’obstacles ultra-précis

Grâce à sa technologie triple laser, l’Eufy E20 est capable de détecter et d’éviter les obstacles aussi petits que 15 mm, que ce soit de jour ou de nuit. Ce niveau de précision réduit le risque de collision et optimise le nettoyage, même dans les environnements encombrés.

Prix et disponibilité

L’Eufy E20 3-en-1 est disponible dès maintenant sur Amazon et eufy.com au prix de 549,99 €. Un tarif qui reste compétitif au vu de ses performances et de son concept innovant.

Un concept innovant, mais une concurrence qui s’organise

Avec son E20 3-en-1, Eufy frappe fort en proposant le premier aspirateur robot convertible du marché. Son design compact, sa polyvalence unique et son prix compétitif le positionnent comme une solution intéressante pour ceux qui recherchent un appareil tout-en-un sans avoir à multiplier les équipements.

Cependant, la concurrence ne reste pas inactive. Ecovacs a déjà lancé son T30S Combo Complete, un modèle similaire combinant aspirateur robot et aspirateur balai. Si ce dernier offre des performances solides, il est aussi plus encombrant et nettement plus cher.

D’autres modèles très innovants s’apprêtent également à débarquer sur le marché, comme le K20+ Pro de SwitchBot, qui mise sur un robot aspirateur capable d’apporter le café, de surveiller la maison ou encore de purifier l’air.

La marque Roborock arrive, quant à elle, avec le Saros Z70 qui, munit d’un bras articulé, pourra aisément retirer sur son passage les chaussettes qui trainent. Dreame, de son côté, prépare également des nouvelles références prometteuses, dévoilées lors du CES 2025.

L’Eufy E20 3-en-1 réussit à se démarquer grâce à son prix accessible et son format polyvalent, mais il devra bientôt faire face à une vague de nouveautés ambitieuses. Reste à voir s’il parviendra à s’imposer comme une référence durable sur ce segment en pleine effervescence.