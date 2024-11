Le fameux aspirateur robot « qui monte les escaliers » ne verra finalement pas le jour

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la sortie presque imminente d’Ascender, le premier aspirateur robot capable de monter des escaliers. Malheureusement le projet n’est plus d’actualité. On vous explique tout !

C’était la nouvelle qui a bousculé le monde des aspirateurs robots en ce début d’année 2024. L’Ascender, le projet de Migo Robotics, est un aspirateur robot capable de monter les escaliers. Malheureusement, il semblerait que la marque n’est pas récoltée assez de financement pour aboutir à la commercialisation. Mais il se pourrait bien qu’il reste une ou deux solutions…

Un concept ambitieux mais des défis techniques trop élevés

L’Ascender avait tout pour plaire : une ambition claire de faire entrer les aspirateurs robots dans une nouvelle ère, celle où ils ne seraient plus limités à un seul niveau. L’idée de pouvoir compter sur un seul appareil pour nettoyer une maison entière, sans avoir à le déplacer manuellement entre chaque étage, semblait être une réponse à un besoin exprimé par de nombreux utilisateurs. Mais la réalité des contraintes techniques et des coûts de développement aura eu raison de cet ambitieux projet.

L’Ascender devait être capable de se transformer en utilisant des jambes mécanisées afin de gravir les marches, un concept qui nécessitait une précision d’ingénierie inédite dans le secteur. Le robot aurait été doté de capteurs avancés pour évaluer la hauteur des marches et adapter son mouvement, mais la complexité de ce mécanisme s’est rapidement traduite par des dépenses démesurées. Pour ne rien arranger, les premières phases de test se sont avérées plus complexes que prévu, avec des problèmes de stabilité et de durée de vie des composants qui ont freiné le projet.

Un manque de financement fatal

Selon plusieurs sources, Migo Robotics n’a pas réussi à obtenir les fonds nécessaires pour continuer le développement de l’Ascender. Le coût de production des prototypes, combiné aux énormes dépenses en recherche et développement, a rendu le projet peu viable sans l’appui de nouveaux investisseurs. La campagne de financement participatif a permis de récolté plus de 2,6 millions de dollars qui n’ont pas suffit à finaliser le projet. Les contributeurs ont, selon la marque, été remboursés.

Des espoirs pour l’avenir ?

Pour autant, tout n’est pas perdu. Migo Robotics a indiqué que le concept n’était pas entièrement abandonné, mais plutôt mis en pause dans l’attente de meilleures conditions de marché, de financement, voire d’un rachat possible d’une autre entreprise. Les technologies développées pourraient bien trouver d’autres applications, ou même servir de base pour une nouvelle tentative, une fois que les obstacles techniques auront été levés.

D’autres acteurs du marché pourraient s’inspirer des études de Migo Robotics et reprendre à leur compte l’idée d’un aspirateur robot à étages. Pour l’instant, il faudra encore se contenter des modèles actuels, limités à un seul niveau, comme le Roborock S8 ou le Roomba Combo, mais nul doute que l’idée d’un aspirateur capable de monter des escaliers continue de hanter les esprits de nombreux fabricants….

A lire aussi Devez-vous acheter le dernier aspirateur robot Roborock S8 MaxV Ultra ?

Quand verrons-nous un aspirateur qui gravit les escaliers ?

Les consommateurs attendent impatiemment un aspirateur robot capable de couvrir tous les étages d’une maison sans assistance humaine. Pour l’instant, cet espoir semble encore lointain, mais les avancées réalisées par Migo Robotics prouvent que les limites sont faites pour être dépassées. Reste à voir qui saura relever le défi et surtout qui aura les bons financements…