Cet aspirateur robot profite d’une pomo incroyable juste avant la fête des Pères

Ne ratez pas cette offre Amazon : l’aspirateur robot Lubluelu L15 est à -35%. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

Si vous cherchez à ajouter un peu de technologie à votre routine de nettoyage, c’est le bon moment pour envisager l’achat de l’aspirateur robot Lubluelu L15. Actuellement en promotion avec une réduction de 35%, cet aspirateur robot rend l’entretien de votre maison beaucoup plus simple. Il navigue de manière autonome, évite les obstacles et nettoie efficacement chaque coin. C’est une opportunité à saisir pour améliorer votre routine de nettoyage.

-35% sur l’aspirateur robot Lubluelu L15

Habituellement proposé à 199.99€, l’aspirateur robot Lubluelu L15 est désormais disponible pour 129.99€ sur Amazon, ce qui vous fait économiser 70€.

ACHETEZ l’aspirateur robot Lubluelu

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez l’aspirateur robot à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 199.99€, mais vous le paierez à 129.99€.

Pourquoi choisir l’aspirateur robot Lubluelu L15 ?

Si vous êtes à la recherche d’une méthode efficace et discrète pour garder votre intérieur impeccable, le Lubluelu Robot Aspirateur Laveur L15 pourrait être exactement ce qu’il vous faut.

Capacité adaptative pour tous les espaces

Le Lubluelu L15 est équipé d’une puissance d’aspiration de 5000 Pa, capable de nettoyer en profondeur avec moins de passages.

Il offre différents niveaux de puissance adaptés à vos besoins, que ce soit pour un nettoyage léger ou pour s’attaquer aux poils d’animaux et à la poussière incrustée. Son système de lavage ajuste automatiquement le débit d’eau, permettant de passer facilement de l’aspiration au lavage pour un nettoyage complet.

Navigation intelligente

Grâce à sa navigation LiDAR 360° et son algorithme SLAM, le Lubluelu L15 cartographie précisément votre maison, optimisant ses parcours pour un nettoyage minutieux.

Il identifie les obstacles avec précision, évitant les collisions et assurant un nettoyage uniforme même dans les zones difficiles d’accès. Vous pouvez aussi définir jusqu’à 30 zones interdites pour protéger certaines parties de votre maison.

PROFITEZ DE -35% sur l’aspirateur robot

Contrôle et personnalisation via l’application

Avec l’application Smartlife, vous pouvez facilement programmer des cycles de nettoyage, configurer des parcours spécifiques ou exclure certaines zones.

Cette flexibilité rend l’utilisation du L15 non seulement pratique, mais parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens. De plus, il est compatible avec Alexa et Google Assistant pour un contrôle vocal simplifié.

Autonomie pour les grandes surfaces

Grâce à sa batterie de 150 minutes d’autonomie, le Lubluelu L15 est capable de nettoyer de vastes espaces sans interruption. Il retourne automatiquement à sa base pour se recharger et reprend le nettoyage là où il s’était arrêté, assurant une couverture complète sans intervention manuelle.

Marque ‎Lubluelu Numéro de modèle ‎L15 Capacité ‎250 Millilitres Niveau sonore ‎55 dB Caractéristiques ‎Navigation LiDAR Garantie 2 ans

Les plus Puissance d’aspiration

Navigation LiDAR 360°

Autonomie Les moins Capacité du réservoir

En bref, le Lubluelu L15 est une solution efficace et pratique pour ceux qui souhaitent automatiser le nettoyage de leur domicile. Avec sa bonne puissance d’aspiration, une navigation intelligente, une gestion facile via application, et une autonomie solide, ce robot aspirateur est bien équipé pour s’adapter à différentes exigences de nettoyage tout en simplifiant votre quotidien.