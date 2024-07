Cet excellent aspirateur robot voit son prix chuter avant les Prime Days d’Amazon

SwitchBot casse le prix de son aspirateur robot phare avant les soldes d’Amazon (les Prime Days) : le K10+ !

Vous cherchez un aspirateur robot efficace et compact pour passer dans tous les coins de votre appartement (ou maison) ? Le K10+ de SwitchBot est probablement un modèle conçu pour vous. Réputé pour être le plus petit aspirateur robot du monde, cet appareil saura se glisser sous n’importe quel meuble et nettoyer parfaitement vos sols.

Autre avantage majeur : il est actuellement en promotion sur Amazon (et sur le site officiel de la marque) à -25% ! Une économie non négligeable qui pourrait vous permettre de faire le ménage chez mais pas dans vos économies.

L’aspirateur robot SwitchBot K10+ à 25%

Habituellement vendu pour 399,99€, l’aspirateur robot K10+ de SwitchBot profite des Prime Days d’Amazon (et même des jours avant) pour vous offrir 20% de réduction, faisant ainsi chuter son prix à 320€.

Mais ce n’est pas tout, grâce au code promotionnel « 5OFFYCPDSB » (valable sur Amazon et sur le site officielà vous pourrez soustraire 5% supplémentaire et passer d’une réduction de 20 à 25% et ainsi acheter l’aspirateur robot pour seulement 299,99€ : une belle réduction de 100€ !

Le code promotionnel n’est valable que jusqu’au 15 juillet mais du 16 au 17 juillet, la réduction passera naturellement de 20 à 25% sur Amazon et sur le site officiel de SwitchBot.

ÉCONOMISEZ 25% sur l’aspirateur robot K10+

Avec le code promotionnel « 5OFFYCPDSB »

(également valable sur le site officiel de SwitchBot)

L’aspirateur robot K10+ n’est pas la seule promo : Switchbot en propose bien plus sur Amazon et sur son site

L’avantage de cette promotion est qu’elle passe par le site d’e-commerce Amazon qui bénéficie de délais de livraison extrêmement rapide et d’un service après-vente efficace.

Vous pourrez donc aisément être livré le jour suivant votre commande et si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, être remboursé. Nous doutons toutefois que vous puissiez ne pas en être satisfait, car nous avions pu le tester et avions été conquis par ce petit modèle d’aspirateur robot.

Pourquoi acheter l’aspirateur robot SwitchBot K10+ ?

Le principal avantage de cet aspirateur robot est sa compacité. Le K10+ de SwitchBot se glisse partout et ne laisse aucune poussière derrière lui, même sous les meubles. Un véritable plus pour celles et ceux qui ne souhaitent pas passer le moindre coup de balais derrière leur aspirateur robot.

Autrement, le K10+ est capable de s’autovidanger et vous pouvez le contrôler vocalement grâce à sa compatibilité avec Alexa, Google Home, Siri, etc.

Dimensions du produit : 24,8L x 24,8l x 9,2H centimètres

Capacité : 4 Litres

Autonomie : 100 minutes

Capacité du petit bac : 150 ml

Surface nettoyable : 120 m²

Poids de l’article : 2,3 kg

Application : Switchbot

Puissances d’aspiration : 600pa/1100pa/1600pa/2500pa

Surface nettoyable : 120 m²

Supporte : Alexa, Google Home, Siri shortcuts, SmartThings, IFTTT

PROFITEZ DE 25% de réduction sur le K10+

Avec le code promotionnel « 5OFFYCPDSB »

(également valable sur le site officiel de SwitchBot)

Les plus La compacité,

L’autonomie,

L’application,

Les accessoires,

Très silencieux (sauf auto-vidange),

La contenance,

L’autovidange. Les moins Serpillère anecdotique,

Assez lent,

Assez cher (sauf lorsqu’il est en promo)

Mode télécommandé sans aspiration.

A lire aussi Quelles sont les différences entre le SwitchBot Meter et le Meter Plus ?

Les promos SwitchBot : les aspirateurs et bien plus encore

Durant cette période de soldes estivales, SwitchBot ne se contente pas de casser le prix de son aspirateur robot. En effet, la marque vous fait également profiter de promotions diverses et variées sur sa page dédiée où l’on retrouve notamment :

L’aspirateur robot S10 qui profite d’une baisse de 27,27% et chute à 799,99€. Plus grand, mais aussi plus puissant que le K10+, cet aspirateur robot possède également une station de lavage : l’idéal pour ne pas faire le ménage soi-même.

: l’idéal pour ne pas faire le ménage soi-même. Le poussoir de rideau intelligent qui profite de 30% de réduction et tombe à 62,99€. Dans la lignée des produits de domotique proposés par SwitchBot, cet accessoire vous permet d’ouvrir vos rideaux à distance grâce à une application.

La serrure connectée SwitchBot Lock Pro+Keypad Touch+Hub Mini Matter Enabled qui bénéficie de 25% de promotion et passe à 179,99€. Cette serrure vous permettra de déverrouiller votre porte à distance via une application ou sur place via un code, une empreinte digitale ou une clé classique.

Toutes les promotions ci-dessus sont comptées avec le code promotionnel « 5OFFYCPDSB » valable du 9 au 15 juillet mais bénéficieront de la même réduction sans code promotionnel du 16 au 17 juillet (que ce soit sur Amazon ou sur le site officiel).

RETROUVEZ TOUTES LES PROMOS SwitchBot En savoir plus

Avec le code promotionnel « 5OFFYCPDSB »

(également valable sur le site officiel de SwitchBot)