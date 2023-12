Roborock S9 : les 5 rumeurs folles sur le prochain aspirateur robot de la marque

Les rumeurs sur le prochain modèle de la marque, le Roborock S9, commencent déjà à parvenir à nos oreilles. De quoi fantasmer ce nouvel aspirateur robot toujours plus innovant.

Les aspirateurs robot de la marque chinoise Roborock sont des références sur le marché. Avec d’excellentes critiques, le dernier modèle en date, le S8 Pro Ultra ne faisait aucun doutes sur ses performances : c’est un aspirateur robot haut-de-gamme qui n’a de défaut que son prix. « Mais quand s’arrêteront-ils ? », pouvait-on lire dans nos colonnes lors du test de ce dernier.

Chaque année, Roborock nous gratifie d’un nouveau modèle et, même si le Roborock S8 est sorti récemment, des spéculations commencent déjà sur les caractéristiques du prochain aspirateur robot de la marque. Sûrement nommé « Roborock S9 », voici tout ce que l’on sait du futur aspirateur de la marque.

Un design modifié pour un robot en forme de D

Concernant les nouveautés officiellement dévoilées, la marque reste discrète. On sait qu’un nouvel aspirateur est en cours de conception et qu’il sera une version améliorée du S8. Mais aucune déclaration n’a été faite sur ses caractéristiques, son aspect, ni même son nom.

Il n’est donc possible que de spéculer à son propos. Et à ce niveau-là, il y a de la matière. D’abord, sur son aspect. De nombreux internautes pensent que Roborock va s’aligner sur le design des derniers aspirateurs robots de iRobot (le S9+), à savoir un modèle en forme de D ou s’inspirer d’autres marques avec des modèles carrés.

De plus en plus de marques prennent ce virage en changeant leur modèle rond, car elles estiment que ces nouvelles formes sont plus performantes, notamment dans les coins. Un choix controversé par certains qui estiment que passer dans les coins est plus pratique, mais que l’évitement d’obstacles est encore trop imprécis.

Le S9+ de iRobot et son design en D

Un moyen de mieux gérer les tapis à poils longs

Si le modèle S8 Pro Ultra peut se targuer d’avoir reçu la note de 9,4/10 lors de notre test, il reste néanmoins des aspects à améliorer. Parmi eux, les tapis à poils longs. Actuellement, rares sont les aspirateurs robots capables de passer sur ce genre de tapis.

Certaines rumeurs annoncent que le Roborock S9 serait doté de roues plus hautes et de la capacité de rehaussement en fonction du sol à aspirer. Cela permettrait de ne pas se perdre dans les poils du tapis, mais aussi de monter une marche ou d’éviter un obstacle au sol.

Une serpillière innovante et multi-surface

La serpillère de l’aspirateur robot Roborock S9 est l’une des meilleures sur le marché. Mais, elle souffre encore de quelques défauts et restent encore limités pour nettoyer parfaitement une tache résistante sur le sol.

Pour pallier ces petites défaillances, un nouveau système est à l’étude. Il s’agit de tronquer les vibrations pour une rotation dans différents sens. Cela permettrait d’avoir plusieurs axes pour frotter et faire partir les taches au sol. Cette technique est néanmoins contestée car elle ne permettrait pas d’être plus efficace.

Un réservoir de parfum pour une bonne odeur dans la maison

C’est l’un des plus grands fantasmes concernant le futur Roborock S9 : intégrer un réservoir pour diffuser du parfum lors de chaque passage. Ce réservoir s’activerait dans chaque pièce avec plusieurs choix d’odeur. De quoi montrer que le robot est passé dans la maison.

Aussi, ce parfum pourrait être ajouté dans le réservoir d’eau pour une odeur agréable au sol. Un ajout qui se vendrait par pack et par odeur.

Une nouvelle technologie de capteurs de poussière

L’une des rumeurs les plus plausibles et celle de la nouvelle technologie de capteurs, notamment pour détecter la poussière. Cette technologie permettrait au robot de savoir si un seul passage suffit, ou si un deuxième et nécessaire au vu de la quantité de poussière restante. Idem avec la serpillère.

De même, une amélioration des capteurs pour les évitements d’objets, surtout fins. Même si le S8 est déjà très performants à ce niveau-là, une marge d’erreur est encore existante pour les câbles et les petits objets. On ne serait pas étonné de voir ce genre d’innovations arriver l’année prochaine.

Ce qu’on rêve d’avoir sur le Roborock S9

Dans nos rêves les plus fous, nous avons listé les plus belles innovations que pourraient avoir le Roborock S9 :

L’apparition de skin sur les robots (style « camouglage », robot R2D2 ou skin Spider-Man),

(style « camouglage », robot R2D2 ou skin Spider-Man), Une cartographie 3D de la maison (et non 2D comme actuellement),

(et non 2D comme actuellement), La mise en place d’ un cloud ou d’une carte SD pour que la caméra frontale puisse filmer et sauvegarder les passages du robot. En cas de problème, on aurait accès à une vidéo le montrant,

pour que la caméra frontale puisse filmer et sauvegarder les passages du robot. En cas de problème, on aurait accès à une vidéo le montrant, Des roues permettant de descendre et de monter les escaliers, pour pouvoir faire plusieurs étages d’un seul coup.

La marque chinoise n’a encore dévoilé aucune date officielle de sortie pour ce tout nouvel appareil de nettoyage. Selon les rumeurs, il devrait sortir officiellement fin 2024. Concernant son nom, tout porte à croire qu’il sera nommé S9 pro, S9 pro ultra, S9 max ou encore S9 plus.