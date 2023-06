Dyson crée (enfin) un accessoire pour laver le sol avec votre aspirateur

Dyson a présenté différents appareils pour l’entretien de la maison dont un accessoire transformant un aspirateur classique en aspirateur-laveur.

Alors que Dyson semble être à la traine sur les aspirateurs robots, la marque a dévoilé un accessoire pour ses aspirateurs classiques : les V12 et V15 Submarine. Grâce à cette tête à rouleau détachable, vous pourrez passer la serpillère avec votre aspirateur avec un accessoire officiel et ne plus passer par une contrefaçon – qui risque surtout d’abîmer votre appareil.

Que vaut le rouleau laveur de Dyson ?

Dyson a équipé son rouleau d’un réservoir pouvant contenir jusqu’à 300 ml d’eau – suffisant pour nettoyer 1 200 m². La marque pense avoir résolu le problème des eaux sales, un problème récurrent dans les aspirateurs-laveurs : après une utilisation, l’eau sale s’accumule dans un bac qui devient de plus en plus difficile à laver et l’aspirateur ne fait plus qu’étaler de la saleté sur les lavages ultérieurs…

L’aspirateur déploie donc 18 ml d’eau par minute au sol grâce à huit jets dispersés autour du rouleau et limite l’entrée de saleté dans le bac à eau en différenciant l’aspiration du lavage. En effet, lorsque l’accessoire avec le rouleau mouillé est ajouté à l’appareil Dyson, l’aspirateur comprend automatiquement qu’il doit passer en mode lavage et ne plus aspirer.

Dyson se sert également de cet argument pour faire valoir que son accessoire détachable permet également de continuer à aspirer les tapis et autres surfaces pelucheuses sans risquer de mettre des poils partout dans la brosse lavante.

L’aspirateur se présente également avec 3 heures d’autonomie et un poids de 3,4 kg : de quoi largement faire le ménage dans toute sa maison, à condition d’avoir les bras musclés.

Quand sortira l’accessoire Dyson ?

La brosse lavante n’est attendue que pour la fin 2023 en France – aux alentours de septembre. Il n’y a pas encore eu de prix annoncé pour le moment, mais certaines rumeurs laissent présager un tarif avoisinant les 1 000 $ – étant donné que le modèle précédent sans brosse était vendu à 750 $.

Dans tous les cas, on a hâte de pouvoir mettre la main dessus pour le tester et se faire un avis plus approfondi.