Ce lave-linge passe aussi l’aspirateur à votre place : l’idée intrigante et écolo venue du CES 2024

La marque Eureka a présenté un lave-linge pour le moins étonnant au CES 2024. Couplée avec un aspirateur robot, cette machine vous permet de laver votre sol et vos habits en même temps, mais est-ce vraiment utile ?

Le CES 2024 a fermé ses portes vendredi et laisse derrière lui son lot d’innovations utiles, étranges et parfois : les deux en même temps. C’est dans ce style de produit que se trouve le Dual Whasing Bot : une machine qui fusionne lave-linge et aspirateur robot pour vous faciliter la vie.

Avantage écologique ? Économique ? Objet novateur ? Pourquoi achèteriez-vous cette double machine plutôt que les deux appareils séparés ?

À quoi sert une machine à laver + aspirateur ?

Le gros point fort de cet appareil mixte est que votre aspirateur peut être branché sur l’arrivée d’eau. Conséquence ? Votre appareil peut se remplir et se vider tout seul sans que vous ayez à retirer un bac.

Ce bac d’ailleurs équipé d’un dispositif désodorisant et anti-moisissures : vous ne serez donc pas gêné par les mauvaises odeurs d’une potentielle eau stagnante. Autrement, l’aspirateur est plutôt classique et :

Possède une application dédiée pour le piloter, voir la carte et gérer les cycles de nettoyage,

A une puissance de 5000 Pa,

Revient tout seul à sa station de charge.

Une innovation qui risque de coûter (trop ?) cher

Pour le moment, Eureka n’a fourni ni date de sortie, ni prix pour son double appareil électroménager. Cependant, il y a fort à parier qu’un double appareil coûte à la fois le prix de la machine à laver et celui de l’aspirateur…

À une époque de forte inflation, il semble probable que de nombreux foyers s’orientent vers la machine à laver la moins chère (ou du moins un modèle bon marché) et fassent l’impasse sur l’aspirateur robot.

Quitte à avoir une machine à laver 2 en 1, on prend plutôt le sèche-linge que l’aspirateur…

Proposer les deux obligatoirement dans un seul package onéreux – si intéressant soit le branchement sur l’arrivée d’eau – n’est-il pas un pari trop osé ? Réponse le jour de sa sortie : si ce produit sort un jour.