Les 5 dangers mortels que votre aspirateur ne doit jamais aspirer  

Tout ne peut pas être aspiré avec votre aspirateur, aussi performant soit-il. Eau, verre ou poussières fines, il est parfois préférable de sortir son balai et sa pelle.

Avouez, vous aimez passer l’aspirateur pour tout et pour rien ! Dès que vous renversez quelques choses ou que vous détectez de la poussière chez vous, votre premier réflexe est de le sortir. Pourtant, que ce soit avec un aspirateur balai, un aspirateur robot ou un aspirateur traineau, il existe certaines matières à ne jamais aspirer. Le risque : que votre appareil tombe en panne, voire rendre l’âme.

À lire aussi Quelle est la bonne puissance pour un aspirateur balai ?

L’eau et les autres liquides

Les aspirateurs ne sont pas conçus pour aspirer des liquides. Que ce soit de l’eau ou n’importe quel autre liquide, les aspirer peut endommager le moteur ou les composants électriques de votre appareil. Il est donc important de ne pas passer sur des saletés mouillées.

Avant de passer l’aspirateur, pensez à nettoyer les endroits humides avec une serpillière ou un torchon en épongeant et absorbant tout le liquide. Une étape fastidieuse, mais nécessaire pour éviter de devoir changer votre aspirateur.

Les poussières fines dans l’aspirateur

Les petites particules de poussière telles que la sciure de bois ou la cendre ont un double impact négatif si vous les aspirez. Le premier est le risque de tout étaler dans votre pièce. En effet, l’aspirateur n’est pas adapté à d’aussi petites poussières qui risquent d’être expulsées de l’appareil. Le deuxième problème est que la poussière rentre dans le moteur de l’aspirateur et l’abime.

Un balai et une pelle restent la meilleure solution pour retirer toutes ces poussières : il est par contre possible de finir le travail avec l’aspirateur.

Des modèles d’aspirateurs de chantiers sont pensés pour aspirer les poussières fines.

À lire aussi 3 astuces pour prolonger la vie de votre aspirateur

Toutes les substances collantes

Même principe que les liquides, les substances collantes peuvent endommager votre aspirateur en bouchant les conduits, en bloquant le moteur ou en obstruant la brosse rotative. Graisse, résidu de colle ou ruban adhésif, toutes ses matières provoquent un risque et pourraient mettre fin à votre aspirateur.

On vous conseille donc de les ramasser avec une éponge ou un sopalin. Et si la bête résiste, optez pour du vinaigre blanc, permettant de décoller la saleté pour ensuite l’enlever.

Le verre tue votre aspirateur

On ne vous apprend rien : le verre coupe ! Et l’aspirateur est un appareil sensible ! Lorsque vous cassez un verre en mille morceaux, le premier réflexe est de passer l’aspirateur pour éviter de se couper. C’est pourtant une erreur.

Les morceaux de verre peuvent endommager le tuyau, le sac ou l’intérieur de votre aspirateur. Le balai sera alors votre meilleur allié, couplé d’un essuie-tout mouillé pour les petits morceaux restants.

La terre renversée sur votre tapis

Vous vouliez décaler une plante et la terre vient de se renversée sur votre tapis ou votre moquette, attention. Utiliser votre aspirateur pour la retirer ne fera qu’empirer les choses.

En plus de faire incruster la terre dans les mailles de votre tapis, elle risque d’obstruer les tubes de l’aspirateur. Surtout si la terre est mouillée !