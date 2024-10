L’aspirateur balai Samsung profite de 270€ de réduction sur Boulanger

Vous rêvez d’une maison propre sans trop effort ? Ne manquez pas cette offre exclusive sur le Samsung Jet 85 Pet, un aspirateur balai conçu pour ceux qui souhaitent allier performance et praticité.

Grâce à une réduction de 36%, cet appareil ultra-polyvalent est déjà presque chez vous. Parfait pour les familles et les propriétaires d’animaux, il est livré avec une double serpillière motorisée et un deuxième filtre.

Le Samsung Jet 85 Pet : -36% sur un aspirateur à haute performance

Profitez de cette offre à durée limitée sur l’aspirateur balai Samsung Jet 85 Pet, qui passe de 749,00€ à seulement 479,00€. Avec une réduction de 36%, c’est l’occasion idéale de vous offrir un aspirateur ultra-performant qui excelle dans le nettoyage des sols durs, tapis, moquettes, meubles. Comme son nom le laisse aussi présager, il est parfait pour ceux qui ont un ou des animaux de compagnie à la maison.

ACHETEZ le Samsung Jet 85 Pet

L’aspirateur Jet 85 Pet est un choix sûr pour qui veut allier qualité, confort d’utilisation et performance. Avec un indice de réparabilité de 9,3/10, il est conçu pour durer et son entretien est simplifié par la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans. Si vous êtes à la recherche d’une solution puissante pour les poils d’animaux et les saletés incrustées, c’est l’offre à saisir maintenant.

Pourquoi choisir le Samsung Jet 85 Pet ?

Puissance d’aspiration maximale de 210 airwatts : une très bonne puissance qui permet de traiter aussi bien les grosses poussières que les particules fines.

Technologie multi-cyclonique : cette technologie assure une force d’aspiration constante tout au long de l’utilisation, permettant de capturer les moindres particules de poussière.

Double serpillière motorisée : l’aspirateur est équipé d’une double serpillière motorisée avec un réservoir de 150 ml, facilitant le lavage des sols durs.

Accessoires complémentaires : le pack comprend de nombreux accessoires comme une mini brosse spéciale animaux pour enlever efficacement les poils, un suceur long pour atteindre les zones difficiles d’accès, ainsi qu’un coude multidirectionnel qui est parfait pour nettoyer les rideaux, plafonniers, et autres surfaces en hauteur.

Autonomie jusqu’à 60 minutes : la batterie de 25,2V garantit une autonomie pouvant aller jusqu’’à 60 minutes en mode standard.

Système de filtration en 5 étapes : avec son système avancé de filtration, le Jet 85 Pet est capable de capturer jusqu’à 99,99% des particules et allergènes, assurant ainsi un environnement plus sain.

En plus de ces caractéristiques, le Jet 85 Pet offre une ergonomie et un confort d’utilisation à ne pas négliger. Sa légèreté (2,6 kg) le rend facile à manier, et son tube télescopique est très pratique pour les escaliers, adaptant la hauteur à la taille de l’utilisateur. Le bouton marche/arrêt à pression unique libère vos doigts pendant le nettoyage, ce qui est un vrai plus pour le confort.

PROFITEZ DE -36% sur Boulanger