Sur le site de financement participatif IndieGogo, un barbecue portable rencontre un franc succès. On fait la présentation de Asmoke, un incontournable pour l’été.

Le barbecue est presque une tradition estivale dans de nombreux pays. On invite les voisins ou la famille, on fait griller de la viande, des saucisses ou du poisson et on profite ensemble du soleil. Asmoke tente d’y ajouter une petite touche de modernité et de High-Tech.

Asmoke, un barbecue 2.0 et portable

Si vous partez en vacances loin de chez vous, il n’y aura pas forcément un barbecue sur votre lieu de villégiature. Cependant, Asmoke peut faire face à ce problème puisqu’il s’agit d’un modèle portable de barbecue à pellets. Ce type de modèle permet d’avoir les avantages d’une cuisson au gaz, tout en conservant la saveur d’une cuisson au bois.

Un barbecue très complet et compact

Ce modèle propose de nombreuses fonctionnalités que l’on a l’habitude de plutôt retrouver chez des marques comme Traeger ou Camp Chef. Le tout pour un prix largement inférieur aux modèles haut de gamme. Au programme, du côté des accessoires, on trouve donc un injecteur d’assaisonnement, un thermomètre, des gants de cuisson et des outils pour découper.

Il a tout d’un grand

Le barbecue électrique Asmoke peut s’utiliser n’importe où du moment que vous ayez une source d’alimentation. Vous pouvez y cuire jusqu’à 8 hamburgers en même temps sans aucune difficulté. Un petit tableau vous permet d’ajuster la température de cuisson très facilement, sans avoir besoin de galérer à gérer les réglages. Résistant et de dimensions acceptables, il ne pèse « que » 20 kilos, ce qui peut sembler beaucoup, mais est raisonnable comparé à de nombreux autres modèles du marché. D’un point de vue de la cuisson, les premières évaluations sont enthousiastes. On parle là d’un modèle à même d’être comparés avec les meilleurs du secteur pour un prix défiant toute concurrence.

Des livraisons de Asmoke en août 2020

À l’heure actuelle, vous pouvez l’acheter à partir de 154 euros (176 dollars) sur IndieGogo. Une offre particulièrement intéressante puisqu’à terme il sera vendu pour plus du double dans le commerce. Les premières livraisons sont annoncées pour août 2020, avec une garantie de cinq ans. Mauvaise nouvelle en revanche pour ceux qui voudraient pouvoir le recevoir facilement. Il va falloir vous armer de patience dans l’Hexagone. En effet, le barbecue Asmoke n’est livré directement qu’aux États-Unis, au Canada et en Australie. Il vous faudra donc ensuite passer par un service dédié pour le faire envoyer jusqu’à chez vous.