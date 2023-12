Armoire séchante : les 3 modèles les plus en vogue pour remplacer le pressing

Encore méconnue en France, l’armoire séchante est déjà bien implantée dans les pays scandinaves. Cette innovation s’ouvre de plus en plus aux particuliers voulant éviter d’emmener leurs affaires au pressing. Avec un design de penderie, elles permettent de faire sécher, de défroisser et de rafraîchir le linge qu’on a mis dedans.

Si le prix peut encore rebuter, les armoires séchantes possèdent de nombreux avantages : en plus de faire penderie, le traitement du linge est bien meilleur puisque les vêtements sont séchés sur des tringles par des radiateurs intérieurs. Exit donc les frottements ou les plis. Aussi, la grande capacité des appareils et leur volume permettent de favoriser la circulation de l’air et optimiser le temps des cycles de séchages.

Samsung Airdresser : la référence des cabines de séchage

Avec une apparence de frigo noir, l’armoire séchante de Samsung n’injecte pas de froid, bien au contraire. Ses puissants ventilateurs infusent de la vapeur à haute température sur vos vêtements pour les sécher. Sa capacité de (seulement) trois pièces à suspendre sur une tringle permet d’éliminer efficacement les bactéries, de sécher votre linge et d’enlever les odeurs grâce à un filtre désodorisant. Fini les odeurs de tabac froid ou d’humidité sur vos vêtements.

Une des forces du Airdresser est sa facilité de sécher à basse température pour éviter d’abimer un pull en coton ou de rétrécir vos sweats. Cette méthode s’accompagne même d’un système de défroissage pour ne pas avoir à faire de repassage derrière. Dans les faits, cette fonctionnalité n’est pas parfaite (votre chemise possédera encore des plis), mais est bien plus efficace qu’un lave-linge classique.

Affiché à 2 000€, s’offrir les faveurs du Airdesser de Samsung est un luxe. Mais ce modèle reste la référence dans sa catégorie, à voir si vous avez de la place pour cet imposant appareil.

L’armoire séchante LG Styler : le meilleur rapport qualité/prix

Le modèle de LG ressemble d’aspect en tout point au Airdesser, à ceci près qu’il est blanc. Haut de ses 1,85 mètre, il possède la même petite capacité : trois cintres. Sa fonction de désinfection et de séchage est idéale pour les vêtements fragiles, la literie et les peluches des enfants. Mais trouve sa limite quant à son défroissage (même constat qu’avec le Samsung).

Là où se démarque le Styler de LG, c’est par l’intégration de plusieurs nouveautés :

Son panier de séchage à plat pour les chaussures,

L’efficacité de désinfection de la literie, grâce à la vapeur qui tue les bactéries,

L’ajout possible de lingettes parfumées pour donner une bonne odeur à vos vêtements.

Avec un prix de 1 600€, il apparait comme l’alternative parfaite au Samsung et fait même mieux. Mais, il reste un produit cher pour des intérêts et des fonctionnalités assez limités, notamment avec sa capacité et son absence de fonction nettoyage.

Annoncée par la marque Miele, l’armoire séchante Aerium devrait voir le jour courant 2024 et pourrait bien devenir la référence des sèches-linge penderie haut de gamme avec son prix avoisinant les 4 000€.

Asko DC7784V : l’outisider de l’armoire séchante

Asko est une marque d’électroménager haut-de-gamme scandinave peu connue en France. Et avec son siège en suède, impossible de ne pas proposer d’armoire séchante. Son modèle, sorti dans l’hexagone en 2020, est similaire aux modèles précédent. Avec un cout de 1 800€, il se situe dans la moyenne de ses concurrents, mais souffrent de quelques défauts et plus spécifiquement moins de place que les deux autres modèles : 4kg contre 5 kg chez LG et Samsung.

De même, le bruit de la machine n’était pas un point notable chez les concurrents. Avec moins de 40 Dbs en marche, ces armoires séchantes pouvaient très bien fonctionner la nuit sans déranger les sommeils légers. Ce qui n’est pas la même chose avec le Asko et ses 65 Db – ce taux reste correct, mais à éviter dans une chambre la nuit.

Notons tout de même les nombreux emplacements prévus sur le modèle d’Asko, que ce soit sur la portière ou derrière les cintres, pour y mettre gants, écharpes ou tout autre accessoire.