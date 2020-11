L’entreprise française Archos vient de dévoiler ses trois nouveaux purificateurs d’air dotés de filtres performants. Fruit d’une collaboration avec la célèbre marque Levoit. Découverte de cette gamme complète pensée pour des surfaces différentes.

Sans nous en rendre compte, nous passons, en moyenne, 80 % de notre temps dans des espaces confinés où la qualité de l’air n’est pas toujours optimale. C’est un véritable problème de santé publique surtout pour les personnes souffrant d’asthme ou d’insuffisance respiratoire. On estime qu’en Europe, la mauvaise qualité de l’air est responsable de 18.000 décès prématurés. Aussi, assainir l’air est devenu un véritable enjeu notamment dans les villes à forte pollution. Les purificateurs d’air sont donc une excellente solution pour profiter d’un air plus pur et moins toxique.

Archos va lancer 3 nouveaux purificateurs d’air ce mois-ci

L’entreprise d’Île-de-France vient de présenter sa nouvelle gamme de purificateurs d’air. Ils sont équipés de trois filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air). Ces derniers sont capables de piéger les particules ultrafines et même des virus comme le Coronavirus. Le premier filtre va arrêter les grosses particules (fibres, poils ou cheveux). Le second bloquera les pollens, acariens ainsi que les polluants chimiques et atmosphériques. Le dernier, à charbon actif, va filtrer et neutraliser les mauvaises odeurs et fumées. Notez que la technologie Archos ne génère pas d’ozone. Trois purificateurs d’air composent cette nouvelle gamme.

Archos Air Purifier 15 : pour les petites surfaces

Ce premier modèle est pensé avant tout pour assainir l’air d’une chambre à coucher. Un mode nuit permet un fonctionnement à vitesse minimum très silencieuse, mais qui reste très efficace. Une fonction veilleuse existe aussi pour les chambres d’enfant. Il est équipé d’un minuteur que vous pouvez programmer. Trois vitesses sont disponibles. Ce purificateur d’air convient pour des surfaces allant jusqu’à 15 mètres carrés.

Archos Air Purifier 28 : pour des surfaces plus grandes

Ce second modèle de purificateur d’air Archos est conçu pour des pièces allant jusqu’à 28 m2. Il propose, lui aussi, trois vitesses de circulation d’air. Très discret, il offre un minuteur de 2, 4 ou 8 heures.

Purifier 48 Smart : le modèle le plus évolué

Ce dernier modèle est idéal pour les grandes superficies allant jusqu’à 48 m2. C’est le seul modèle connecté de la gamme. La version Levoit de ce produit est le PUR131S que nous avons testé récemment. Via Wifi et une application, l’utilisateur peut le commander à distance et même le programmer. Il fournit aussi des informations sur la qualité de l’air. Le Archos Purifier 48 Smart est aussi compatible avec les assistants personnels Alexa, Google Assistant et IFTTT.

Une gamme disponible ce mois-ci

Archos va lancer sa gamme de purificateurs d’air en ce mois de novembre en Europe. Notez que chaque modèle est fourni avec un filtre de remplacement de rechange. Côté tarif, comptez 99,99 euros pour le premier modèle et 249,99 euros pour le modèle le plus avancé. Reste à savoir et à comprendre l’intérêt de cette association entre les 2 marques pour des produits déjà existant LEVOIT (en attente de retour de la marque). N’hésitez pas à consulter notre comparatif des purificateurs d’air.