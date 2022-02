Arc Alchemist : Intel reporte la sortie de ses cartes graphiques au 2e semestre 2022

Attendues au premier trimestre de l’année, les cartes graphiques Arc, commercialisées par l’entreprise américaine Intel, ne seront finalement disponibles qu’au prochain semestre. Contraint par la crise des puces électroniques qui touche tout le secteur , Intel devra dans un premier temps réserver ses cartes graphiques aux constructeurs d’ordinateurs.

C’est à l’occasion du CES 2022 qu’Intel avait annoncé son entrée dans le marché des cartes graphiques. Présentant sa gamme GPU (Graphics Processing Unit) basée sur l’architecture Alchemist, l’entreprise s’était engagée à livrer des millions de cartes graphiques chaque année, et ce, avant mars 2022. Dans un premier temps, ces nouvelles cartes graphiques devaient être réservées aux partenaires Intel et aux fabricants d’ordinateurs portables, mais l’entreprise a aussi dû revoir son calendrier et retarder la sortie des GPU au prochain semestre. Autant dire que dans ce contexte de pénurie de composants qui touche le secteur électronique de plein fouet, ces cartes sont très attendues aussi bien de la part des constructeurs que des gamers.

Intel retarde la commercialisation de ses GPU

Initialement, Intel avait prévu de commercialiser les cartes graphiques au premier trimestre, sans faire de distinction entre les GPU vendus séparément et les GPU intégrés aux ordinateurs de ses partenaires. Mais dans un communiqué du mois de février, Intel se ravise et annonce qu’au premier semestre ses cartes graphiques seront disponibles en priorité pour ses partenaires. Ce n’est qu’au second semestre de la même année que le reste des cartes GPU seront vendues séparément sur le marché : “Intel expédiera des cartes complémentaires pour les ordinateurs de bureau au deuxième trimestre”, déclarait Intel.

Les particuliers et gamers qui voudront améliorer leur PC devront prendre leur mal en patience et attendre jusqu’au mois d’avril 2022. Autre nouveauté cependant, Intel a annoncé l’arrivée d’un nouveau service baptisé Project Endgame qui permettra de profiter de la puissance de ses GPU à distance grâce au cloud.

“Le projet permettra aux utilisateurs d’accéder aux GPU Intel Arc via un service pour une expérience informatique toujours accessible et à faible latence d’ici la fin de l’année.” Intel

À lire aussi : Intel insiste : la pénurie va continuer jusqu’en 2023

Intel : un concurrent direct de Nvidia ?

Le marché des cartes graphiques est clairement dominé par Nvidia. Certes, Intel n’est pas tout à fait novice sur ce secteur puisqu’il commercialise déjà depuis quelques années des cartes graphiques embarquées telles que la série HD Graphics par exemple. Mais ces logiciels sont avant tout conçus pour faire tourner des logiciels de productivité et non des jeux vidéo. En travaillant sur sa nouvelle gamme Intel Arc, la firme veut offrir avant tout des fonctions de ray tracing et d’upscaling par IA par exemple et ainsi séduire et cibler une clientèle de gamers.

D’ailleurs, elle a déjà eu l’occasion de montrer des extraits de jeux tels que Forza, PUBG ou Subnautica qui tournent assez bien sur ses cartes graphiques. Il faut dire que cette nouvelle gamme est très attendue par le public, puisqu’elle émerge dans un contexte particulier. À ce sujet PC Gamer sur son compte Twitter avait déjà lancé l’alerte auprès d’Intel afin que celui-ci les sauve de la crise des GPU. Il est vrai que les cartes graphiques étant systématiquement en rupture de stock, les vendeurs comme fabricants tiers ne se privaient pas pour faire monter les quelques pièces disponibles à prix d’or.

Reste à savoir à quel prix seront disponibles les GPU et si elles seront à la hauteur de la concurrence et notamment de la GeForce RTX 3070.