Avec ce détecteur d’araignées, fini les nuits blanches pour les arachnophobes

La start-up HunterG a mis au point une machine à détection d’insectes nuisibles comme les araignées ou les scorpions. Un moyen de vous alerter lorsqu’une bestiole se balade dans votre lieu de vie et d’éventuellement vous en débarrasser.

Permettant à la fois de projeter des films ou de soulager les douleurs articulaires, les lasers ont de nombreuses utilisations aujourd’hui. Parmi elles, la start-up HunterG a choisi de développer le tracking et plus spécifiquement le tracking d’insectes ! Cette innovation permettant de cibler et suivre les nuisibles dans une pièce devrait permettre à de nombreux arachnophobes de dormir sur leurs deux oreilles.

Une innovation pour se protéger des araignées et des scorpions

5% de la population mondiale en souffre… L’arachnophobie – ou la peur des acariens, des scorpions et des araignées – est la phobie la plus répandue parmi toutes les zoophobies (peur des animaux). Bien que la majorité des araignées soient inoffensives pour l’Homme (encore plus dans le monde occidental), certains pays abritent des espèces très dangereuses.

En 2012, le mathématicien et expert en IA d’origine arménienne Tigran Grigoryan s’est donné pour mission de venir en aide aux phobiques des araignées et autres petites bestioles. Il invente un système qui permet de localiser ces nuisibles grâce à un laser et les suivre à la trace, des murs aux plafonds. Une alarme se déclenche immédiatement lorsqu’un insecte est repéré, alertant ainsi les personnes du foyer.

Pour fonctionner, l’équipe de HunterG a entrainé pendant plusieurs années un algorithme d’apprentissage automatique (machine learning) avec une immense base de données composée d’images et de vidéos d’insectes nuisibles. Résultat : l’IA peut identifier avec précision la présence d’exosquelette, de paires de pattes, de pinces ou de mandibules dans les moindres recoins d’une pièce de vie.

Une caméra, un laser, un socle permettant à la sphère de pivoter sur elle-même : voici HunterG.

Vous ne savez pas ce qu’est l’intelligence artificielle ? Pas de panique, tout est expliqué dans notre article dédié à l’IA !

Si une bestiole est repérée par HunterG, un laser situé juste au-dessus de la caméra s’active et vise immédiatement l’animal pour vous montrer où il se situe. Puis, une alarme se déclenche jusqu’à ce que l’intrus ait quitté la pièce.

Pour fonctionner, HunterG dispose d’une batterie avec une autonomie de 10 heures à pleine charge, mais il est tout à fait possible de brancher HunterG sur secteur. Concernant la caméra de l’appareil, celle-ci peut détecter une cible jusqu’à 6 mètres. Au-delà de cette distance, elle considérera que la bestiole n’est plus dans la pièce. Il est donc important de vérifier la superficie de la pièce où vous souhaitez disposer l’appareil.

Le laser ne fait que pointer l’araignée : le plus dur reste à faire…

HunterG à l’hôtel, dans une chambre, en forêt… partout !

Ne pesant que 600 grammes, la machine à laser de HunterG peut être utilisée de partout, même en voyage. On pense notamment aux chambres d’hôtel et autres hébergements en pleine nature (ou dans des pays plus tropicaux) qui peuvent abriter divers insectes. Ainsi, avec HunterG, vous avez la garantie de dormir avec l’esprit tranquille.

Qui plus est, la start-up cible un cas d’usage bien particulier : au sein de sa vidéo de présentation, elle recommande d’utiliser son produit pour protéger les nourrissons des araignées et des scorpions. Pour ce faire, l’équipe d’HunterG a fait en sorte que son laser soit de « classe 1 », c’est-à-dire avec un faisceau de moins de 0,039 milliwatt qui est sans danger, même pour l’œil humain.

Si les lasers d’HunterG ne sont pas très puissants, ce n’est pas le cas du graveur laser (Ortur Laser Master 3) utiles pour bricoler ou créer ses propres décorations.

De plus, la marque assure que son appareil ne transmet ou ne capte aucun signal, que ce soit des ultrasons, des ondes électromagnétiques ou du Wi-Fi. Un moyen de rassurer les parents qui ne veulent pas exposer leur progéniture à des signaux basse fréquence, quand bien même leur dangerosité n’a pas été clairement établie par la science.

À ce jour, les créateurs d’HunterG sont encore à la recherche de fonds pour financer la production et la commercialisation de leur produit. Ils espèrent pouvoir vendre leur produit aux alentours de 200 euros d’ici la fin du troisième trimestre de cette année.