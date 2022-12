Quoi de mieux qu’une application de liste de courses pour gagner en organisation ? Une application de liste de courses pour smartwatch ! Google propose en effet plusieurs applications pour toutes les montres fonctionnant avec Wear OS ou anciennement Android Wear. Nous avons sélectionné pour vous les 5 meilleures, suivez le guide !

Le monde se divise en deux catégories : les personnes qui font leur liste de courses sur le dos d’une enveloppe qui traîne, et celles qui essaient courageusement de mémoriser les produits à acheter avant d’aller en magasin. Que vous penchiez plutôt d’un côté ou de l’autre, on a trouvé la solution ultime pour vous faire gagner du temps et de l’énergie : les applications de liste de courses pour smartwatch. Mais comme il en existe de nombreuses sur le marché, on vous a sélectionné les 5 meilleures pour votre montre connectée Android !

Bring!, l’application de liste de courses la plus complète

Il s’agit tout simplement de l’application de liste de courses la plus complète du marché. Fonctionnant de paire avec l’application pour smartphone, elle permet de rédiger vos listes de courses avec facilité grâce aux nombreuses suggestions.

Une fois que votre liste est établie, vous n’avez plus qu’à cocher tout ce que vous mettez dans votre chariot depuis votre poignet. Au moment de passer en caisse, vous pouvez même présenter vos cartes de fidélité numérisées dans l’application.

Vous êtes en panne d’inspiration ? Pas de panique, l’application contient un onglet avec une sélection de recettes ultra-appétissantes ! Elle vous permet même de découvrir les différentes promotions disponibles dans des enseignes comme Auchan, Franprix ou Monoprix.

Pour couronner le tout, vous pouvez disposer de toutes les fonctionnalités de l’application gratuitement.

Bring! arbore un design coloré et soigné qui s’adapte parfaitement à votre montre connectée

Listonic, l’application phare de Wear OS

Vous recherchez une application plus simple mais tout aussi performante ? Alors Listonic est faite pour vous ! Cette application intuitive et gratuite permet de réaliser plusieurs listes de courses en simultané, vous propose des suggestions et s’intègre parfaitement à Wear OS.

On apprécie particulièrement sa compatibilité avec la commande vocale. Cette fonctionnalité permet de compléter sa liste de courses rapidement sans sortir son téléphone.

L’application s’intègre parfaitement à l’esthétique acidulée de Wear OS

Google Keep, l’application à tout à faire de Google

Qui ne connaît pas Google Keep ? Destinée à remplacer les traditionnels post-it, cette application particulièrement complète permet de prendre des notes rapides, de faire des dessins et surtout de créer des listes à cocher. Vous pourrez ainsi parfaitement l’utiliser pour créer vos listes et en cocher les produits au fil de vos courses. Conçue par Google, l’application s’intègre parfaitement à l’écosystème Android. Elle est par ailleurs très réussie esthétiquement.

Même sur Wear OS, Google Keep joue la carte de la sobriété. Ce n’est pas pour nous déplaire !

To-Do List, une alternative intéressante

To-Do List est l’une des applications les plus téléchargées du Play Store pour Wear OS. Et pour cause, elle se révèle ultra-complète et hautement personnalisable. Au programme de cette application, on retrouve un nombre illimité de listes de tâches que vous pouvez adapter pour vos listes de courses. Vous pouvez la personnaliser avec les nombreux thèmes disponibles.

Enfin, une vue calendrier et un planificateur horaire vous permettent de l’utiliser également pour gagner en productivité au travail.

Le passage de votre smartphone à votre montre connectée se fait avec une grande facilité

Focus To-Do, une application dédiée à la productivité, mais pas que

Avec Focus To-Do, vous bénéficiez d’une application dédiée à la productivité qui se montre tout à fait adaptée à la création de listes de courses. On apprécie son fonctionnement intuitif et très bien intégré à Android. Elle est idéale pour les smartwatch fonctionnant avec le système d’exploitation de Google.

Focus To-Do vous permet bien plus que la simple création de listes de tâches. On apprécie son fonctionnement ultra complet.